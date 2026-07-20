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Vea los mejores memes de la final del Mundial España-Argentina

Las redes sociales celebran el triunfo de La Roja: del 'Cucugato' al baño de Lamine Yamal a Messi

Los mejores memes en &#039;X&#039; de la final del Mundial
Los mejores memes en 'X' de la final del Mundial
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Pedro Sánchez, en el palco del MetLife.

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La victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 marcó un hito histórico para La Roja, que se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras el título de 2010 en Sudáfrica. En un partido intenso y equilibrado, España logró imponer su estilo de posesión y presión alta, dominando gran parte del encuentro pese a la resistencia argentina.

Esta conquista no solo refleja la madurez del equipo dirigido por Luis de la Fuente, sino también su solidez defensiva, ya que solo encajó un gol en todo el torneo.

Más allá del resultado, La Roja demostró una identidad clara: fútbol de toque, intensidad y mentalidad ganadora.

La repercusión de esta victoria ha sido enorme a nivel global, celebrada con euforia en España y analizada con respeto en el resto del mundo. Representa el cierre perfecto para un torneo donde La Roja creció partido a partido, superando a rivales de élite como Francia en semifinales.

En cuanto a los memes, la final desató una auténtica avalancha de humor en redes sociales, donde la creatividad de los usuarios no tuvo límites.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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