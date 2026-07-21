Alfonso Rojo: “Julito canta, Sánchez se pone histérico y Zapatero se planta a las puertas de la cárcel”

A estas horas, a Zapatero no le cabe un cacahuete por el culo a martillazos y su compinche Sánchez debe andar histérico dando alaridos por los amplios corredores de La Moncloa.

No es para menos.

Dicen que en la guerra, el periodismo y la política, todo lo que puede salir mal, sale mal.

Y parece evidente que las cosas les han salido fatal a los mafiosos del PSOE.

Se las prometían muy felices, convencidos de que el pacto de silencio entre bandidos iba a funcionar, pero Julito Martínez ha cantado.

Le tiene que haber costado sangre, sudor y lágrimas dar el paso, pero todo indica que su abogada, María Dolores Márquez de Prado, le ha terminado convenciendo de que su única opción para evitar un porrón de años en la sombra —al estilo Ábalos o Koldo— era acogerse a la ‘Vía Aldama’.

Este martes, el testaferro del mentor de Sánchez se ha presentado en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional y ha empezado a cantar como un jilguero ante el juez Calama.

Ha explicado —coincidiendo con la versión que ya adelantó el presidente de Plus Ultra— que el expresidente actuó como intermediario en el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea en marzo de 2021.

Admite Julito que le pagaron una comisión del 1% —alrededor de 530.000 euros— y que el dinero iba al bolsillo de Zapatero, que era el de los contactos con el Gobierno Sánchez y el que ‘marcaba los pasos’.

De un golpe, en un solo día, ZP da un paso de gigante hacia la prisión de Soto del Real, donde compartirá celda y patio con un puñado de altos dirigentes del PSOE, pero eso no es lo más relevante.

El rescate fraudulento de Plus Ultra, con dinero del sufrido contribuyente español, no lo concedió un funcionario venal o un organismo técnico autónomo: lo aprobó el Consejo de Ministros, presidido por Sánchez, el 9 de marzo de 2021, con el apoyo de luminarias como Marlaska, Nadia Calviño, Teresa Ribera o Margarita Robles.

Importante reseñar que la decisión fue unánime y que estaba presente también el putero Ábalos.

Zapatero pilló 530.000 euros de comisiones, el 1% de la operación, y lo hizo con la complicidad de Sánchez y su cuadrilla.

No creo que ZP revele a quién llamó ni con quién agenció el rescate de Plus Ultra, pero todo indica que se trata de Sánchez.

Y si en España hay Justicia digna de ese nombre, todos —desde el marido de Begoña hasta el último de la cuadrilla— tienen que pagar por su delito y devolver el dinero.