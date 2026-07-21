Así fue la despedida final y cierre de Josep Pedrerol y ‘El Chiringuito’ en Atresmedia: «Nos vemos en la tele»

No fue una noche más en la televisión nocturna española este 20 de julio de 2026.

Fue la noche en la que El Chiringuito bajaba las persianas definitivamente en Atresmedia.

El programa de Josep Pedrerol que marcó y sigue marcando una época se marcha de uno de los dos gigantes comunicativos del país después de más de una década.

En un emotivo discurso de despedida, el presentador ha querido agradecer públicamente a todos los compañeros que hicieron posible «esta auténtica aventura maravillosa» en Atresmedia. Con palabras cargadas de emoción, ha destacado el papel fundamental de la redacción, de la que asegura aprender «todos los días, yo el primero».

El trabajo en equipo como clave del éxito

El profesional ha subrayado que el verdadero motor del programa ha sido el equipo técnico y humano que trabaja entre bastidores. «El equipo es fantástico, sonido la clave de este éxito. Los demás, en fin, lucimos lo que hacen otros», ha reconocido con humildad, destacando que el trabajo visible es solo la punta del iceberg de un esfuerzo colectivo.

🧡💙 ADIÓS, ATRESMEDIA. Ha sido un viaje fantástico. 📺 De parte de @jpedrerol y todo @elchiringuitotv: NOS VEMOS EN LA TELE. pic.twitter.com/QbZdmcyjkb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026

La filosofía del programa ha sido clara desde el principio: mantener «la ilusión del primer día» y ofrecer cada jornada información diferente y renovada a la audiencia.

Una comunicación desde el corazón

El presentador ha querido dejar claro que su propuesta nunca ha sido dar «lecciones de periodismo» ni hablar «desde un púlpito», sino hacerlo «desde el corazón» con un objetivo prioritario: hacer compañía a los espectadores. «Tú que lo pasas mal, tú que estás en un hospital, tú que tienes algún problema, pues el chiquito te arranca una sonrisa siempre», ha afirmado, resumiendo la esencia de su labor comunicativa.

Despedida de ‘Jugones’

Pedrerol, en la misma jornada, ya se había despedido previamente del otro formato de la casa (en laSexta) que llevaba su productora y su misma persona como cabeza visible, ‘Jugones’, el informativo del mediodía:

«Ahora sí, mi último Jugones. Ha sido un placer, han sido 13 años fantásticos. Este es parte del equipo, muchos están de vacaciones, pero trabajar con ellos ha sido un auténtico lujo. Empezamos con miedos y dudas también, ¿a que sí? A los que están aquí y los que están detrás de las cámaras, técnicos, en el control… Ha sido un auténtico lujo». «Como decía, había muchas dudas y al final hemos conseguido hacer un programa maravilloso, un polideportivo espectacular y eso es lo más bonito: que os sintáis orgullosos y nos sintamos orgullosos de lo que hemos conseguido». «Esta noche el último Chiringuito de Atresmedia… mañana sigue Jugones… ¡Adiós, Jugones!»

El cierre de una etapa y el inicio de otra

Aunque muchos compañeros técnicos y trabajadores de diferentes departamentos permanecerán en Atresmedia, el equipo protagonista emprenderá «una aventura diferente en otro lugar». Sin embargo, ha querido dejar constancia de su gratitud: «Esta casa se ha portado muy bien. Estemos donde estemos, a Atresmedia va a quedar siempre nuestro corazón».

Con un «nos vemos en la tele» repetido dos veces como promesa de continuidad, el presentador ha cerrado esta etapa profesional entre aplausos y vítores de sus compañeros, dejando claro que el vínculo con la cadena que les acogió permanecerá intacto más allá de las circunstancias profesionales.