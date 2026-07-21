'TIEMPO DE HABLAR'

Fernán González da la fecha en la que empezará el calvario de Begoña Gómez: “Quiere frenarlo”

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Fernán González es un periodista español que ha desarrollado parte fundamental de su trayectoria profesional en OKDIARIO, como jefe de Investigación y Tribunales. Nacido en Logroño y criado en Burgos, realizó el Doble Grado de Economía y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Tras sus primeras experiencias profesionales en medios televisivos como Non Stop People y emisoras de radio, dio el salto a la información periodística nacional.

Durante su etapa en OKDIARIO, se ha especializado en el periodismo de investigación y la cobertura de la actualidad política e institucional española, además de realizar coberturas internacionales como corresponsal en Bruselas.

A lo largo de su carrera en este medio digital, sus informaciones se han centrado habitualmente en asuntos de fiscalización política, contabilidad de partidos y temas de relevancia económica y social.

Este 21 de julio de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política del momento.

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