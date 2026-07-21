Rubido atiza a la jauría de etarras que atacaron a personas por ver el juego de España

El artículo que hoy firma Bieito Rubido, director de El Debate, es una declaración de intenciones desde el título: La violencia de la que no se entera Marlasca. En él, se dirige de manera contundente al ministro del Interior y al Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando su reacción —o más bien, la falta de ella— ante los ataques de grupos radicales contra los aficionados de la selección española en el País Vasco y Navarra.

Desde el inicio, Rubido establece una clara premisa: no hay espacio para matices cuando se trata de agresiones orquestadas contra ciudadanos que simplemente desean disfrutar de un partido de fútbol en libertad. La columna se apoya en tres ejes interrelacionados: la violencia desatada en Bilbao, Vitoria y, especialmente, en el bar de Berriozar; el silencio del Gobierno; y la persistente sombra de una cultura de intimidación que se remonta al fenómeno de la kale borroka y sus legados.

Unos “aprendices de terroristas” contra la libertad de ver fútbol

El primer aspecto que aborda la columna se centra en la agresión de Berriozar, la cual se ha convertido en un símbolo de algo que trasciende un simple altercado. La descripción se alinea con lo informado por los medios: cerca de una veintena de encapuchados, vestidos de negro, irrumpieron a las 22.30 en la terraza del bar Eatalian, lanzando sillas y mesas y golpeando con barras metálicas y porras extensibles a quienes seguían la final del Mundial entre España y Argentina.

Rubido destaca esta escena como una fractura directa de la convivencia y, en uno de sus pasajes más significativos, enfatiza que no hay coartada ideológica:

“No existe justificación alguna para el comportamiento de los aprendices de terroristas que fueron a violentar la sacrosanta libertad que bilbaínos y navarros poseen de poder ver un partido de la selección española de fútbol”.

La contundencia de la frase “aprendices de terroristas” resuena con la interpretación que hacen otros analistas sobre estas agresiones: grupos radicales abertzales que reviven tácticas de la antigua kale borroka, ahora destinadas a quienes visten una camiseta de España o se agrupan frente a una pantalla gigante para alentar a la selección. Rubido utiliza esta expresión no solo para descalificar, sino también como un diagnóstico: se refiere a una pedagogía de la violencia donde el fútbol sirve como excusa y la bandera, como pretexto para el señalamiento.

Al poner en contexto Berriozar con los incidentes en Bilbao y Vitoria —el intento de voltear la pantalla gigante del PP en Bilbao, o el ataque con gas pimienta a dos jóvenes con la camiseta de la selección en Vitoria— la columna crea un mapa de hostilidad, que refleja tanto la territorialidad como la memoria. No se trata de un hecho aislado: es una noche completa de insultos, golpes e intimidaciones hacia quienes celebran la victoria de España en el Mundial.

El silencio del Gobierno Sánchez y la crítica a Marlaska

El segundo eje de la argumentación da sentido al título mismo de la columna: “la violencia de la que no se entera Marlaska”. Rubido retoma y amplifica un dato que ha sido publicado por El Debate: el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho ningún tipo de declaración pública condenando los ataques a aficionados en Bilbao, Vitoria y Berriozar, ni a través de redes sociales ni comunicados oficiales.

En un pasaje que se vuelve clave en el ámbito político del texto, el autor critica este silencio:

“El Gobierno Sánchez guarda silencio ante los ataques de radicales contra aficionados en el País Vasco y Navarra, como si no fuera con ellos la obligación de proteger y amparar a quienes sólo quieren disfrutar del fútbol”.

El contraste entre los vídeos virales de agresiones y la falta de reacción gubernamental se plantea como síntoma de una forma peculiar de gobernar: rápida en reprochar a adversarios políticos, pero lenta —o incluso inexistente— cuando los agresores pertenecen a esferas asociadas a la izquierda abertzale y a socios parlamentarios del Ejecutivo. Rubido utiliza a Fernando Grande-Marlaska como símbolo de esta actitud: el ministro del Interior que, según el autor, parece “no enterarse” de la violencia, aun tratándose de hechos serios que están siendo investigados por Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Foral.

A la vez, el texto recoge —y reinterpreta— la respuesta de la oposición: las condenas del PP de Navarra, que caracterizan lo sucedido como “intolerable” y exigen “identificación y detención de los responsables”; la de UPN, quien se refiere a la situación como “brutal agresión” y “nuevo acto de kale borroka”, señalando además el “silencio” del Gobierno navarro; y el anuncio de Vox de presentar denuncias contra los agresores de Berriozar y de la pantalla de Bilbao, denunciando la “violencia, odio e intimidación” y recordando que “nadie debe sentir miedo por llevar su bandera”. Para Rubido, este contraste entre las condenas de unos y el silencio de otros refuerza su narración sobre la deriva del Ejecutivo.

Berriozar como símbolo de una violencia que se repite

El tercer eje de la columna vuelve una y otra vez a la escena de Berriozar, puesto que en ese bar se cruzan diversas líneas de tensión. Según diferentes informaciones, las principales víctimas eran militares vinculados al acuartelamiento de Aizoain, habituales del local. Algunas fuentes los relacionan con Núcleo Nacional, una organización neonazi de ámbito español, un extremo que inicia otro debate sobre identidades y violencias en conflicto. Sin embargo, Rubido opta por centrarse en la brutalidad de la agresión y en el derecho legítimo de ver a la selección española sin temor.

La columna presenta la brutalidad de lo ocurrido —seis heridos, tres militares con lesiones considerables, una mujer con fractura nasal, golpes con barras metálicas y porras extensibles, mobiliario destrozado, encapuchados huyendo a la carrera— y lo coloca como un ejemplo de una atmósfera donde la exhibición de símbolos nacionales puede convertirse en un detonante. Es de ahí que uno de sus fragmentos más notables suene casi como una advertencia:

“Brutal agresión de unos radicales a unos aficionados que veían la final del Mundial en un bar de Berriozar (Navarra), mientras el poder político prefiere mirar hacia otro lado y hacer como si nada hubiera pasado”.

La idea de “hacer como si nada hubiera pasado” se entrelaza con otros episodios recientes que Rubido menciona implícitamente para refrescar la memoria del lector: agresiones a periodistas en Pamplona, ataques a ciclistas en la Vuelta a España, disturbios relacionados con movilizaciones radicales donde la respuesta institucional ha sido, cuando menos, tímida. El artículo de hoy, centrado en el fútbol y la selección, desplaza esta preocupación hacia la cotidianidad: bares, terrazas, pantallas gigantes, jóvenes vistiendo camisetas de España.