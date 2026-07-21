Sánchez, Zapatero y la sombra de los negocios en regímenes aliados

El periodista Antonio R. Naranjo firma hoy en El Debate una columna titulada No miren a ZP: el auténtico responsable de todo es Sánchez, que aparece en la sección de opinión de este diario conservador. Desde el principio, la argumentación es clara: la atención no debe centrarse únicamente en la figura ya desgastada de José Luis Rodríguez Zapatero, sino en la responsabilidad política y estratégica de Pedro Sánchez, quien ha alineado a España con los intereses comerciales y geopolíticos del expresidente en algunos de los regímenes más críticos del mundo.

La columna se publica en un momento en que avanzan las investigaciones sobre el caso Plus Ultra y las tramas de influencias que, de acuerdo con los informes de la UDEF, colocan a Zapatero al frente de una organización diseñada para obtener comisiones mediante la intermediación ante entidades públicas, tanto en España como en naciones como Venezuela o Bolivia. El texto de Naranjo vincula esta dimensión penal con una lectura política más profunda: la de un presidente en funciones que ha transformado la diplomacia española en una extensión de los negocios de su mentor y defensor.

Zapatero como figura caída y la carga penal que se aproxima

El núcleo más contundente de la columna se centra en la representación de Zapatero como un político desgastado y sospechoso, una figura que ya arrastra una narrativa de corrupción que parece irreversible. Naranjo asevera en un párrafo que captura la degradación pública del expresidente:

“Zapatero es un cadáver político irrecuperable, una estafa avariciosa cuyo lugar en la historia linda ya con el del resto de miembros del ilustre pabellón de los mayores corruptos, en su caso adornado con una indiscreta vanidad que le ha llevado a creerse una mezcla de Gandhi y Olof Palme.”

Este análisis revela varias capas:

La afirmación de “cadáver político irrecuperable” sitúa a Zapatero en un punto de no retorno, más allá de la simple erosión reputacional.

sitúa a Zapatero en un punto de no retorno, más allá de la simple erosión reputacional. La expresión “ilustre pabellón de los mayores corruptos” lo sitúa en una galería histórica de deshonor.

lo sitúa en una galería histórica de deshonor. La mención a Gandhi y Olof Palme introduce una ironía sobre su autopercepción como líder moral y pacifista, en contraste con las evidencias de redes de tráfico de influencias y comisiones irregulares.

Naranjo enlaza esta caída simbólica con el progreso de las diligencias judiciales que actualmente lleva a cabo la Audiencia Nacional. En otro pasaje, enfatiza la cercanía de una posible responsabilidad penal:

“Y es probable que a esa condena pública le añada otra penal, cada vez más próxima a tenor de lo recogido en el informe de la UDEF y de las diligencias en marcha en la Audiencia Nacional.”

Aquí el texto se apoya en datos previamente conocidos:

Informes de la UDEF que describen una “red organizada” de influencias con Zapatero a la cabeza.

que describen una “red organizada” de influencias con Zapatero a la cabeza. Un instructor, el juez José Luis Calama, que estima en aproximadamente 1,95 millones de euros las comisiones irregulares y que investiga aspectos como el rescate de Plus Ultra por 53 millones de fondos públicos y comisiones de 200.000 euros relacionadas con gestiones en Bolivia.

La columna no ahonda en los detalles técnicos de estas causas, pero refleja el clima general: una sensación de que, en términos judiciales, el futuro de Zapatero es cada vez más sombrío.

Del “lobo sectario” al verdadero protagonista: Sánchez

El giro fundamental en el artículo de Naranjo, que articula su argumento central, se produce cuando desplaza el foco del expresidente a quien considera el verdadero responsable político: el actual presidente del Gobierno. El texto conecta la descripción de Zapatero como figura tóxica con una advertencia sobre quién le ha permitido actuar:

“Pero a quien de verdad hay que prestar atención no es a este lobo sectario disfrazado de tierno cervatillo, sino a quien le ha facilitado prosperar, le ha regalado el disfraz de embajador de la buena nueva progresista y ha alineado la diplomacia y la geopolítica española hacia las mismas latitudes en las que su correligionario se dedicaba a oscuros negocios.”

Esta afirmación vertebra toda la glosa:

La imagen de “lobo sectario disfrazado de tierno cervatillo” subraya la idea de un Zapatero oculto tras una retórica de paz y diálogo.

subraya la idea de un Zapatero oculto tras una retórica de paz y diálogo. La frase “disfraz de embajador de la buena nueva progresista” alude a su papel como mediador y anfitrión en países como Venezuela , Bolivia o Nicaragua , donde ha ejercido de interlocutor privilegiado para regímenes autoritarios, mientras sus intereses empresariales crecían.

alude a su papel como mediador y anfitrión en países como , o , donde ha ejercido de interlocutor privilegiado para regímenes autoritarios, mientras sus intereses empresariales crecían. La parte crucial de la acusación a Sánchez: habría “alineado la diplomacia y la geopolítica española” con estos mismos regímenes, cuestionados por su perfil democrático, en sincronía con las operaciones que los informes policiales imputan a Zapatero.

El análisis puede organizar este planteamiento en tres planos:

Plano institucional – Uso del aparato diplomático español para respaldar agendas de política exterior coincidentes con las áreas donde Zapatero actúa como intermediario. – Apoyo político a viajes, contactos y mediaciones en América Latina, bajo la apariencia de diálogo, pero conectados, según la UDEF, con redes de intereses comerciales.

Plano comercial y de influencias – Tramas como Plus Ultra o las comisiones relacionadas con el Grupo Gloria en Bolivia ilustran cómo la influencia de un expresidente se traduce en decisiones públicas o judiciales, con pagos canalizados a través de sociedades interpuestas. – La sospecha de que estas actividades se beneficien indirectamente del marco político y diplomático establecido por el Gobierno de Sánchez, que legitima la figura de Zapatero.

Plano moral y de responsabilidad política – Naranjo sostiene que, aunque la imagen de Zapatero ya se encuentra gravemente afectada, la cuestión decisiva recae sobre el presidente en funciones: si conocía, toleraba o incluso promovía una alineación de España con regímenes donde su correligionario se “dedicaba a oscuros negocios”. – La columna plantea así la necesidad de averiguar si la política exterior y comercial del Gobierno ha estado sometida a la agenda particular de su aliado.

Así, Naranjo resalta que el problema no es únicamente un expresidente acusado, sino un contexto político en el que se habría trivializado la separación entre la diplomacia de Estado y los negocios del partido.

Curiosidades y apuntes finales en torno a la pareja Sánchez‑Zapatero

La columna se enmarca en un contexto en el que el dúo Sánchez‑Zapatero ha pasado a ser objeto recurrente de análisis mediático y sospecha política. Entre los aspectos más destacados de esta relación, el análisis puede señalar lo siguiente:

La paradoja de que el primer expresidente imputado por corrupción en democracia sea, al mismo tiempo, uno de los principales referentes simbólicos del relato progresista del actual Gobierno.

La insistencia de Zapatero en distanciarse de las “conjeturas disparatadas” de la UDEF , mientras los informes policiales lo posicionan como líder no visible de una red que operaría entre Madrid , Caracas y La Paz .

, mientras los informes policiales lo posicionan como líder no visible de una red que operaría entre , y . El contraste entre la retórica de derechos humanos y diálogo que se presenta en foros internacionales y la trama de comisiones, contratos simulados y sociedades en el extranjero que describen los documentos incorporados a la causa judicial.

La columna de Antonio R. Naranjo sugiere, en resumen, que la crisis de Zapatero no debe considerarse un suceso aislado, sino como un espejo incómodo que refleja el proyecto político de Sánchez, justo en las áreas donde la frontera entre la diplomacia y el negocio se torna más difusa y peligrosa.