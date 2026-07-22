Los 10 asuntos que agitan el panorama español este 22 de julio de 2026: Zapatero, nueva ley antitabaco, asesinatos...

1. POLÍTICA · JUSTICIA · MEDIOS

Zapatero se rearma mientras la confesión de su testaferro ‘Julito’ golpea al PSOE y al Gobierno

El foco político‑mediático del día está en el caso Plus Ultra y en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que su socio y presunto testaferro Julio Martínez (‘Julito’) haya implicado al expresidente en el rescate de la aerolínea ante el juez en las últimas horas. Desde anoche y esta madrugada, medios nacionales detallan que Martínez ratificó que Zapatero intervino en favor de Plus Ultra, que habría cobrado un 1 % a cambio de mediar con Venezuela y con Madrid, y que incluso las hijas del exlíder socialista habrían percibido pagos durante tres años sin trabajar a través de empresas de la trama. El Gobierno y la dirección del PSOE sostienen hoy públicamente la presunción de inocencia del expresidente, pero admiten “riesgo” en esa defensa y crecen las voces internas que le reclaman explicaciones y distancia. A la vez, partidos como PP, Vox y Sumar aprovechan el clima para cargar contra Moncloa, hablar de “macrotrama internacional” y exigir que el PSOE abra expediente a Zapatero y despeje dudas sobre su papel en el rescate. El caso se ha convertido en el gran debate de tertulias, portadas digitales y trending topics, con Julito como personaje clave tras tirar de la manta y detallar operaciones, pagos y contactos que comprometen al expresidente y tensionan la legislatura.

2. POLÍTICA · SALUD · SOCIEDAD

El Gobierno aprueba una nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en terrazas y playas

La otra gran palanca de conversación política es la nueva ley antitabaco, cuyo anteproyecto ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y cuyos detalles se han conocido y amplificado en medios y redes en las últimas horas. La norma endurece de forma notable las restricciones: por primera vez se prohíbe fumar a menores de edad no solo en cuanto a la venta, sino también al consumo; además, se extienden los espacios sin humo a terrazas de bares, playas y otros lugares abiertos de uso público, lo que ha disparado el debate social entre hosteleros, fumadores y asociaciones sanitarias. La ministra Mónica García defiende la ley como un paso necesario para reducir las patologías asociadas al tabaco, pero afronta críticas por “desproporcionada” y por la falta de un estudio económico serio sobre su impacto. La discusión se cruza hoy con la pugna partidista: la oposición utiliza la norma para acusar al Ejecutivo de intervencionismo, mientras el Gobierno la muestra como bandera de salud pública en plena ola de calor y con España mirando de cerca la presión sobre el sistema sanitario.

3. POLÍTICA · ECONOMÍA

Sumar, Vox y PP tensan la cuerda con Sánchez por el caso Plus Ultra

La declaración de Julito arrastra al conjunto del Gobierno, y la reacción de los partidos multiplica el ruido político. Sumar considera “inasumible” la situación en torno a Zapatero y exige a Pedro Sánchez “muchas explicaciones” sobre el rescate de Plus Ultra, temiendo que el desgaste salpique a todo el espacio de la coalición. Vox, por su parte, habla de una “macrotrama internacional” liderada por Sánchez, en la que el expresidente sería pieza clave, y anuncia nuevas ofensivas judiciales y parlamentarias para esclarecer el papel de Moncloa en la operación. El PP sostiene que las “confesiones” del testaferro señalan directamente a la Presidencia del Gobierno y a un supuesto beneficio económico de Zapatero ligado a gestiones con Venezuela. Este cruce de acusaciones alimenta titulares y editoriales desde la noche pasada, elevando el caso Plus Ultra a eje central del debate sobre la corrupción, la gestión de la pandemia y el uso de fondos públicos, con el PSOE atrapado entre la defensa cerrada del expresidente y las advertencias de sus socios.

4. POLÍTICA · LEGISLATURA

Feijóo hace balance del curso político en plena tormenta por las causas judiciales del PSOE

Sobre este telón de fondo, Alberto Núñez Feijóo aparece hoy en la agenda como otro protagonista de la jornada: el líder del PP realiza un balance del curso político y de la marcha de la legislatura, con especial énfasis en las causas judiciales que afectan al PSOE y al propio Gobierno. La rueda de prensa de Feijóo, señalada en la agenda para esta mañana, llega en el momento en que el caso Zapatero monopoliza la conversación, lo que le permite reforzar su relato sobre la falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo, el desgaste del sanchismo y la necesidad de “alternativa” de gobierno. En los avances publicados desde anoche se subraya que el PP seguirá utilizando los frentes judiciales —Plus Ultra, presuntas tramas de contratos, acusaciones contra antiguos ministros— como argumento para armar la campaña de cara al próximo ciclo electoral. Las palabras de Feijóo se leen también en clave de presión sobre los socialistas que intentan sostener la inocencia de Zapatero mientras negocian presupuestos, reformas y la aplicación de la ley de nietos que ya irrita a la derecha.

5. POLÍTICA · DERECHOS · MIGRACIÓN

La ‘ley de nietos’ enfrenta al Gobierno con PP y Vox por la nacionalización de descendientes de españoles

En paralelo al caso Plus Ultra, otra pieza legislativa alimenta titulares y debate en redes: la llamada ley de nietos de Sánchez, que amplía la nacionalidad a millones de descendientes de españoles en el exterior. PP y Vox preparan nuevas acciones contra la norma, que estiman podría conceder la nacionalidad a más de dos millones de personas, y la presentan como una maniobra electoralista para reforzar el voto exterior y reconfigurar el censo. Mientras tanto, dirigentes del PSOE como su líder en Galicia viajan a Argentina y Uruguay para defender la ley y explicar sus beneficios a las comunidades de emigrantes, agenda que se ha difundido hoy en la prensa. El choque político por la ley de nietos se entrelaza con el debate sobre la identidad nacional, la memoria histórica y la capacidad de absorción del sistema, convirtiéndose en otro vector más de la polarización que atraviesa la actualidad española este miércoles.

6. SOCIEDAD · SUCESOS · VIOLENCIA DE GÉNERO

Málaga encadena cinco asesinatos de mujeres en julio y vive su peor racha histórica

La conversación pública se ha vuelto especialmente sombría al conocerse que Málaga suma cinco asesinatos de mujeres en lo que va de julio, la peor racha de su historia reciente. Medios y analistas conectan estos crímenes con una “nueva oleada de violencia machista” que se aborda en programas informativos y espacios de análisis publicados ayer por la tarde y anoche. Las instituciones locales y nacionales afrontan críticas por la falta de eficacia de los protocolos de protección y por la necesidad de reforzar recursos y campañas de prevención. La sucesión de casos en tan poco tiempo ha generado vigilias, concentraciones y una fuerte reacción en redes, donde la violencia de género vuelve a situarse como uno de los grandes temas del día, en paralelo a las disputas políticas.

7. TIEMPO · EMERGENCIAS · MEDIO AMBIENTE

Ola de calor y grave incendio en la Sierra Norte de Guadalajara, ya el segundo mayor de la historia

El mapa climático también ocupa espacio central: España vive una ola de calor con máximas de hasta 40 ºC en el sur y mínimas tropicales superiores a 25 ºC en zonas del Mediterráneo y el Guadalquivir, mientras se esperan tormentas fuertes con granizo en el este peninsular. Este episodio se mezcla con la situación de los incendios forestales: el fuego de la Sierra Norte de Guadalajara continúa activo y ya es el segundo mayor de la historia del país en superficie arrasada, según los datos difundidos en las últimas horas. Aunque los incendios de Segovia y Huelva dan un cierto respiro, la combinación de altas temperaturas, calima y viento mantiene el riesgo muy elevado y ocupa la agenda informativa desde ayer. Los servicios de emergencia y los gobiernos autonómicos lanzan llamamientos a la prudencia y al cumplimiento de las restricciones en monte y campo, mientras los informativos muestran imágenes del avance del fuego y de la labor de los retenes.

8. ECONOMÍA · CONSUMO · ENERGÍA

La luz se dispara esta noche con un máximo de 251 €/MWh y reaviva el debate sobre la factura eléctrica

En plena ola de calor, la tarifa de la luz vuelve a ser un motivo de inquietud ciudadana y tendencia en búsquedas y conversación digital. Para hoy se ha fijado un precio medio de 149,12 euros/MWh, con un mínimo de 90 y un máximo de 251 euros/MWh entre las 22:00 y las 23:00, según los datos publicados anoche para la jornada de hoy. Ese pico nocturno, unido a tramos elevados en primera hora de la mañana y al final de la tarde, alimenta recomendaciones sobre cuándo poner lavadoras o aires acondicionados y reabre el debate sobre la eficacia de las medidas del Gobierno para contener la factura. Medios económicos y generalistas recogen estas cifras desde primera hora, explicando la estructura horaria de precios y vinculándola a la alta demanda por calor y a la evolución de los mercados mayoristas. La cuestión energética se cruza además con anuncios de ayudas públicas a la eficiencia y al coche eléctrico, configurando un bloque de noticias sobre transición verde y bolsillo de las familias.

9. TELEVISIÓN · CULTURA POP · ENTRETENIMIENTO

El regreso de ‘Sandokán’ a Telecinco: Can Yaman resucita al ‘Tigre de Malasia’

En el terreno mediático, una de las novedades más comentadas es el regreso de ‘Sandokán’, que Telecinco estrena esta noche a las 23:00 horas con una nueva adaptación protagonizada por el actor turco Can Yaman. Casi medio siglo después de la serie original, la cadena apuesta por recuperar al mítico “Tigre de Malasia” con una producción que combina aventuras, acción, romance y lucha por la libertad, buscando conectar con nuevas generaciones y con el público nostálgico. Desde ayer los avances, entrevistas y piezas promocionales han inundado portales y magazines, elevando al actor —uno de los intérpretes extranjeros con mayor tirón en España— a fenómeno de conversación en redes. El estreno se interpreta además como un nuevo intento de Telecinco por reforzar su oferta de ficción en prime time, en un contexto de fuerte competencia con las plataformas y otros canales generalistas por la audiencia de verano.

10. DEPORTE · FÚTBOL · NEGOCIO

Rodri, nombre propio en la agenda del Real Madrid y protagonista de la prensa deportiva

En el plano deportivo, las portadas se fijan hoy en Rodri como el nombre propio ligado al Real Madrid en las últimas horas. La prensa especializada señala desde anoche movimientos del club blanco en torno al centrocampista, alimentando hipótesis de fichaje y debates sobre el futuro de la plantilla tras el Mundial y de cara a la próxima temporada. Estos rumores se cruzan con la resaca de la victoria de España en la final del Mundial, que aún genera récords de búsquedas en Google relacionadas con la prórroga, Ferran Torres o la llegada de la selección a Madrid, según datos difundidos ayer. La combinación de mercado de fichajes, efecto Mundial y reconstrucción de equipos mantiene al fútbol como constante en trending topics, aunque hoy subordinado al terremoto político y mediático protagonizado por Zapatero y su entorno.