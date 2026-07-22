Los 10 trending topics en España este 22 de julio de 2026: Zapatero, el mal perder de Argentina, #CasaGemelos2...

1. POLÍTICA · DEPORTES

Zapatero y su testaferro Julito

Es un golpe político de enorme calibre para el PSOE y para Sánchez. Que Julito, testaferro de Zapatero, haya decidido colaborar con la Justicia y pone histérico al Gobierno. El impacto político sería devastador para el marido de Begoña, que tendría muy difícil seguir sosteniendo que se trata de casos aislados o ajenos a su entorno.

2. ENTRETENIMIENTO · REALITY

#CasaGemelos2 se dispara con nuevas revelaciones

El hashtag #CasaGemelos2 lidera las tendencias desde anoche por las imágenes y reacciones del segundo capítulo del reality. Los espectadores comentan en directo los momentos más tensos entre los participantes y comparten vídeos virales de las discusiones. La emisión ha generado un pico claro en las últimas horas que lo coloca entre los temas más comentados del día.

3. DEPORTES · FÚTBOL

#LaSegundaEsNuestra celebra la victoria de España

El hashtag #LaSegundaEsNuestra mantiene su fuerza desde el final del partido y acumula miles de publicaciones esta mañana. Los aficionados destacan jugadas clave y celebraciones en las calles, con vídeos de la afición en Cibeles que circulan ampliamente. La victoria ha impulsado también menciones a jugadores como Rodri y Ferran.

4. DEPORTES · FÚTBOL

Messi y Paredes generan debate tras el encuentro

Las menciones a Messi y Paredes han subido con fuerza en las últimas horas por sus actuaciones y las reacciones posteriores al partido. Los usuarios analizan sus gestos y declaraciones en hilos y memes que mezclan respeto y rivalidad. La conversación se mantiene viva desde anoche sin perder intensidad.

5. DEPORTES · FÚTBOL

Rodri y la selección española en el centro del foco

Rodri aparece entre los temas más buscados tras su destacada participación y las peticiones de “Fichad a Rodri” que se repiten en los timelines. Los clips de sus mejores acciones y las reacciones de la grada circulan desde el pitido final. El tema se ha consolidado en el ranking durante la noche y esta madrugada.

6. ACTUALIDAD · POLÍTICA

Sumar y Zapatero marcan la agenda política

El nombre de Zapatero y el partido Sumar han escalado posiciones desde ayer por las declaraciones del expresidente y su cruce con temas internacionales. Los usuarios debaten sus palabras en hilos que también tocan la actualidad nacional. La actividad se concentra en las últimas 24 horas.

7. DEPORTES · CICLISMO

Remco Evenepoel y el Tour de Francia generan expectación

Las menciones a Remco Evenepoel y al Tour RTVE han crecido con las etapas de las últimas horas. Los aficionados comparten resúmenes y momentos clave de la carrera que mantienen el interés vivo desde ayer. El tema aparece de forma recurrente en los rankings matutinos.

8. ENTRETENIMIENTO · MÚSICA

Rosalía y Ana Mena suman reacciones en redes

Las artistas Rosalía y Ana Mena aparecen en las conversaciones por publicaciones y posibles colaboraciones que los usuarios comentan desde anoche. Los clips de sus últimas apariciones y temas generan interacciones constantes en el timeline español.

9. SOCIEDAD · ANIMALES

#DíaMundialDelPerro llena las líneas de fotos y mensajes

El hashtag #DíaMundialDelPerro ha cobrado fuerza esta mañana con publicaciones de mascotas y mensajes solidarios. Los usuarios comparten imágenes y vídeos que han ido sumando desde la medianoche y mantienen el tema en ascenso.

10. ACTUALIDAD · INTERNACIONAL

Milei y las menciones a Argentina siguen activas

El nombre de Milei y otros términos relacionados con Argentina permanecen en el debate por el cruce de declaraciones y reacciones al partido. Los usuarios enlazan los temas deportivos con la actualidad política del país vecino desde las últimas horas.