Un dato terrible de las mujeres en cuanto a natalidad en España: «Es el doble que hace 25 años»

El análisis que presenta Funcas sobre la maternidad en España revela una realidad heladora: cerca del 30% de las mujeres concluyen su vida fértil sin descendencia, un porcentaje que se ha duplicado en los últimos veinticinco años.

Este hecho ya no es una anécdota demográfica, sino una realidad palpable que atraviesa clases sociales, generaciones y dinámicas familiares, como detalla Marcos Ondarra en The Objective.

El informe se basa en un dato contundente: en 2026, alrededor del 30% de las españolas de entre 40 y 44 años no vive con ningún menor de 20 años. Hace solo un cuarto de siglo, esta cifra apenas llegaba al 18%. La “no maternidad” deja de ser una excepción para transformarse en una opción mayoritaria, elegida o forzada, en un país que envejece y redefine su narrativa sobre la maternidad.

Un crudo retrato de la gestación: una vida fértil sin hijos

Funcas aporta cifras donde antes solo había suposiciones: el 29,5% de las mujeres concluye su etapa fértil sin haber tenido hijos, frente al 18% que se registraba a inicios de los 2000. Este incremento de más de diez puntos en una sola generación no representa únicamente un ajuste estadístico, sino un cambio profundo en la vida de millones de mujeres.

Esto se traduce en que:

Casi una de cada tres mujeres no tendrá descendencia al alcanzar la madurez.

mujeres no tendrá descendencia al alcanzar la madurez. La “norma” familiar de padres con uno o dos hijos pierde su predominancia.

Las trayectorias sin maternidad ya no se silencian ni se ven como excepcionales.

El informe también resalta que este fenómeno no se limita a un grupo específico, sino que abarca diferentes niveles educativos, áreas urbanas y rurales, así como diversas situaciones laborales. Lo que se transforma, sobre todo, es la noción de que la maternidad es un destino inevitable: hoy se convierte en un proyecto frágil, condicionado por el empleo, la vivienda, la pareja y la salud.

Un cóctel social que promueve la no maternidad

Los expertos que respaldan el estudio de Funcas mencionan una serie de factores que son comunes en las experiencias individuales:

Retraso en la edad del primer hijo

Empleo precario con salarios reducidos

Costos altos en la vivienda y dificultad para acceder a un hogar

Desventajas profesionales ligadas a la maternidad

Cada uno de estos elementos influye en las decisiones, pero juntos conforman un muro complicado de escalar. El anhelo de ser madre se enfrenta a contratos temporales, hipotecas imposibles y carreras que aún penalizan la dedicación a los cuidados.

Además, investigaciones recientes colocan a España entre los países donde más mujeres afirman no querer descendencia, un cambio cultural que coexiste con el deseo frustrado de aquellas que sí desean ser madres, pero no encuentran las circunstancias adecuadas.

España, un país con baja natalidad: el trasfondo que lo explica

A medida que aumenta el porcentaje de mujeres sin hijos, la natalidad se encuentra en cifras mínimas históricas. La tasa de fecundidad se sitúa en unos 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener una población sin un marcado envejecimiento.

Estos son algunos datos relevantes que ayudan a comprender el contexto:

En 2024 se registró el mínimo histórico de nacimientos desde que se dispone de datos comparables.

Recientemente, en 2025, el INE ha detectado un ligero aumento de nacimientos, insuficiente para revertir la tendencia.

La tasa de natalidad permanece en niveles muy reducidos, con menos de siete nacimientos por cada mil habitantes.

Este panorama habla no solo de estadísticas, sino de proyectos de vida aplazados. Muchas mujeres enfrentan trabajos inestables, alquileres cada vez más altos y parejas inestables. Cuando finalmente la vida parece encauzarse, la biología marca sus propios plazos y la ventana fértil se reduce.

Como resultado, se consolida un patrón:

Se pospone la decisión de tener hijos. Aumenta el número de mujeres que solo tienen un hijo. Crece el grupo que acaba sin descendencia.

Las historias personales que respaldan estas cifras varían desde aquellas que nunca han deseado ser madres hasta las que han intentado tratamientos de reproducción asistida sin éxito, o han desistido por falta de recursos.

Entre la libertad de elegir y la renuncia obligada

El dato del 30% plantea un debate complicado: ¿cuántas mujeres no tienen hijos por elección y cuántas lo hacen por no poder? El estudio de Funcas evita profundizar en lo emocional, pero la conversación social no puede eludirlo.

En las entrevistas cualitativas que complementan estos estudios emergen patrones que se repiten:

Mujeres que valoran su autonomía y eligen otros proyectos.

Narrativas de infertilidad detectada con retraso, tras años de postergar la decisión.

Parejas que optaron por no ampliar la familia por miedo a poner en riesgo su estabilidad económica.

Madres de un solo hijo que anhelaban más, pero que no pudieron afrontar los costes ni la logística.

Mientras tanto, se incrementa el número de madres solas, ya sea por decisión o por circunstancias, aunque las cifras indican que este aumento no compensa la caída general en nacimientos. La maternidad se diversifica, pero también se vuelve menos común.

La vida fértil sin hijos se enriquece con otras formas de cuidado: sobrinos, amigos, voluntariado, trabajo comunitario. Muchas mujeres redefinen el concepto de legado, así desvinculándose de la descendencia biológica.