Paco Rosell vislumbra la caída de Sánchez por cerrar filas con Zapatero

En su columna de opinión en El Debate de este 22 de julio de 2026, Paco Rosell vuelve a cruzar la línea entre la crónica política y el relato judicial, además con toques de deporte.

Se adentra en una dinámica que se repite en los grandes escándalos de corrupción: cuando los acusados, ante la presión, deciden finalmente hablar. Con el intrigante título Cuando los acusados cantan la gallina antes de que los asen, el autor analiza cómo la presión de los procesos, los cálculos políticos y el temor a las penas activan confesiones que transforman el mapa institucional.

Desde el inicio, su tesis es clara: justicia y política se reflejan en un espejo distorsionado, donde cada declaración voluntaria y colaboración con el tribunal tiene consecuencias que sobrepasan el ámbito judicial. Rosell describe el momento en que un acusado, que hasta hace poco negaba los hechos, se da cuenta de que el silencio ya no es una táctica viable y su instinto de supervivencia comienza a prevalecer.

La escena del giro: del desafío al cálculo

El artículo se centra en ese instante de quiebre del relato oficial, cuando el acusado evoluciona de la negación férrea a aceptar una parte de la verdad, buscando así salvarse. Rosell retrata cómo este cambio no suele ser el resultado de un arrebato moral, sino de un análisis frío sobre las posibles condenas, las rebajas de penas y las proposiciones que la Fiscalía y la ley ofrecen.

En un momento clave, el autor enfatiza esta lógica de supervivencia judicial con una frase que captura el tono de su columna: “cuando la temperatura del proceso sube y la carne empieza a oler a asado, hay quien decide cantar la gallina antes de que el fuego haga su trabajo”. Esta metáfora culinaria, que articula tanto el título como el enfoque del texto, ilustra cómo el tiempo durante el proceso judicial se vuelve en contra del acusado y cómo las lealtades políticas se deshacen cuando la posibilidad de pasar años en prisión se convierte en una realidad palpable.

Rosell relaciona este comportamiento con episodios recientes en la política española, en los que imputados, altos funcionarios o personajes clave han pasado de defenderse como numantinos a colaborar con la justicia en el momento en que las pruebas se acumulaban. “la historia reciente está llena de valientes de tertulia que, ante el juez, rebajan el tono y aceptan lo que antes tildaban de conspiración”, comenta el columnista, conectando casos y actitudes que un lector perspicaz reconocerá de la crónica política en los años recientes.

Política, justicia y lealtades que se derriten

El artículo avanza sobre una idea central: la línea que separa la responsabilidad penal de la política se ha vuelto cada vez más difusa, permitiendo que los acusados utilicen su confesión como una herramienta para negociar, no solo con el sistema judicial, sino también con sus respectivos partidos. Rosell subraya que las siglas que en su momento se llevaban como escudo a menudo se convierten en un peso adicional cuando estalla el escándalo.

El autor critica que la respuesta de las formaciones políticas ante estas confesiones se rige por un guion conocido: distanciarse, hablar de casos “aislados” y calificar al implicado como una “excepción” que traicionó los valores del partido. “la liturgia de la desmarcación se activa al minuto: donde ayer había foto y aplauso, hoy solo hay archivo y silencio administrativo”, destaca el articulista, mostrando la acelerada transición de la complicidad a la soledad.

A partir de aquí, el texto introduce una reflexión sobre cómo la opinión pública percibe estos giros narrativos. Para Rosell, el ciudadano asiste a un desfile de justificaciones cambiantes que menoscaban la confianza en las instituciones y en los partidos, así como en el propio sistema judicial cuando las confesiones surgen solo en el borde del abismo. “no es la verdad la que llega puntual, sino el miedo a la condena el que pone el reloj en hora”, puntualiza, enfatizando la brecha que existe entre la transparencia y la estrategia defensiva.

El contexto judicial y el cálculo de la pena

El artículo se detiene en la dinámica del proceso penal, analizando las diferencias entre las confesiones anticipadas y las tardías, la negociación de penas, el papel de la Fiscalía y la influencia del escenario mediático. Rosell aclara que la expresión “cantar la gallina” no es una ocurrencia casual, sino el reflejo coloquial de decisiones técnicas que los abogados manejan con habilidad: colaboración efectiva, reparación del daño, reconocimiento de hechos y aceptación de la responsabilidad.

Para guiar al lector, el artículo desglosa las etapas típicas que atraviesa un acusado:

Resistencia inicial y discurso político de victimización

Aparición de pruebas consistentes y testigos que complican la defensa

Primeras aproximaciones a la Fiscalía para sondear posibles acuerdos

Confesión condicionada y relato que busca minimizar la propia culpa

Rosell sostiene que esta secuencia se ha convertido en un paisaje habitual en los grandes casos que entrelazan política y economía, y aunque su repetición resta sorpresa, no elimina la gravedad del asunto. “cada nuevo caso se asemeja al anterior, pero el desgaste institucional se acumula y no entiende de borrón y cuenta nueva”, afirma, subrayando la dimensión sistémica de esta problemática.