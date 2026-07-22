Soto Ivars sentencia a Zapatero: «Yo no espero las explicaciones de un mentiroso y de un posible delincuente»

Sin pelos en la lengua.

El tertuliano y escritor Juan Soto Ivars cargó con dureza contra José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) después de conocerse la explosiva declaración de Julito Martínez en la Audiencia Nacional sobre la implicación del expresidente socialista en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El comunicador fue rotundo al valorar cualquier posible explicación que pudiera ofrecer quien fuese jefe del Ejecutivo español entre los años 2004 y 2011. Aseveró que él no espera nada de alguien quien, sistemáticamente, miente:

En la socialdemocracia española ya dicen eso de que sí que Zapatero tendría que dar explicaciones, o no sé quién tendría que darlas. No, no tiene que dar explicaciones, no hace más que mentir. ¿Por qué estamos esperando las explicaciones de un mentiroso? Yo no espero las explicaciones de Zapatero, yo espero ver cómo va la causa, qué pruebas se aportan, hasta qué punto las mentiras de Zapatero quedan desacreditadas.

Para Ivars, esperar cualquier aclaración de Rodríguez Zapatero es poco menos que un absurdo, que en ese sentido está a partir un piñón con Pedro Sánchez en eso de engañar a los ciudadanos:

Pero esperar las explicaciones de Zapatero sería tan estúpido como esperar las explicaciones de Pedro Sánchez. Son personas que no hacen más que mentir, por lo tanto, todo lo que digan… Bueno, habrá quien lo espere, como también hay gente que espera la segunda venida del Mesías. La mentira y la verdad no son presuntas. Nosotros sabemos ya que Zapatero ha mentido. Mintió en la entrevista que dio con Carlos Alsina, mintió en el Senado, en la comparecencia que tuvo. Ya ha habido cosas que ha dicho ahí que sabemos que son mentira. Eso lo sabemos, sin presunción. Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira.

Sentenció al exmandatario del PSOE deslizando la posibilidad de que acabase demostrándose en sede judicial que era todo un delincuentes: