Las 10 claves de este jueves 23 de julio de 2026 en España: Zapatero, Ferrán, ola de calor, luz en rojo...

1. POLÍTICA

Zapatero rompe su silencio en TVE por el caso Plus Ultra

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acapara hoy titulares y tendencias por su primera entrevista en televisión tras ser investigado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que se emitirá a mediodía en el programa ‘Mañaneros’ de TVE. En las últimas 24 horas se han multiplicado las piezas políticas y de análisis sobre su papel en la operación, después de que un socio lo señalara como mediador sin concretar qué gestiones realizó. Moncloa apuesta por que Zapatero ayude a desactivar el desgaste del caso y el PSOE pide prudencia, al recordar otros precedentes judiciales en comisiones vinculadas a figuras como el hermano de Ayuso. La entrevista, anunciada oficialmente ayer, se percibe como un momento clave para medir el daño político y la capacidad de Zapatero para reconstruir su imagen en un contexto de creciente fiscalización del Plan Anticorrupción del Gobierno por parte del PP.

2. SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE

Tercera ola de calor al límite y expectativa de aire polar

España vive hoy el techo de la tercera ola de calor del verano, con máximas de hasta 44 °C en zonas del sureste, el interior andaluz y La Mancha, mientras buena parte del país supera los 35-40 °C. Los servicios meteorológicos y los medios han advertido desde ayer de que este episodio, muy corto pero especialmente intenso, culmina entre miércoles y jueves, antes de la entrada de una masa de aire más fresco desde el noroeste a partir de mañana. Ese cambio, descrito como un giro de tiempo brusco con posible irrupción de aire polar en la narrativa mediática, traerá un desplome generalizado de las temperaturas y pondrá fin a la ola de calor. Las previsiones destacan también tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el este y sureste peninsular hoy, mientras la calima sigue afectando al este, sur y Baleares. La combinación de calor extremo, riesgo de incendios y expectativa de alivio convierte el mapa meteorológico en uno de los temas más buscados y comentados del día.

3. SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE

Incendios forestales: más de 120.000 hectáreas arrasadas y alarma en Guadalajara y Almorox

La crisis de incendios forestales se consolida como otra gran tendencia tras conocerse ayer que la superficie quemada en España en las últimas dos semanas se ha duplicado y se acerca ya a las 120.000 hectáreas en lo que va de 2026, cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado. El gran incendio de la sierra norte de Guadalajara, activo estos días, ya es el segundo más grande por superficie quemada desde que hay registros, y sigue generando informaciones en la prensa de hoy sobre su fase de estabilización y la enorme extensión afectada. En paralelo, la UME ha sido activada por el incendio de Almorox (Toledo), que obligó a confinar ayer a los vecinos de Villa del Prado (Madrid) y cortar carreteras, elevando la preocupación en la Comunidad de Madrid por la cercanía de las llamas. La suma de grandes focos en varias provincias y el vínculo con la ola de calor alimentan el debate sobre prevención, gestión forestal y recursos disponibles, con el dato gráfico de que los incendios ya han arrasado una superficie mayor que la suma de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

4. POLÍTICA · ECONOMÍA

Deuda autonómica y tensión por el plan de condonación en el Congreso

El debate parlamentario sobre el proyecto de ley que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades de régimen común se sitúa hoy en el centro de la agenda política y económica. Los gobiernos autonómicos donde participa el PP han mostrado su rechazo en las últimas horas a los términos del plan, que se discute en el Congreso, cuestionando el reparto de beneficios y el impacto en la disciplina fiscal. En paralelo, el Gobierno afronta críticas del PP por el balance del Plan Anticorrupción de Sánchez, al que la oposición acusa de no haber materializado ninguna de las quince medidas prometidas y de no contener herramientas eficaces para evitar nuevos casos como Plus Ultra. Esta combinación de condonación de deuda y escrutinio anticorrupción sitúa las cuentas públicas y la credibilidad del Ejecutivo en el centro de las conversaciones, en un contexto de fuerte presión sobre el gasto que algunos análisis estiman que crecerá un 40 % en cinco años.

5. POLÍTICA · SOCIEDAD

Regularización extraordinaria de inmigrantes y reforma de la infancia

El Gobierno reúne hoy a las comunidades autónomas para evaluar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, una cita que llega tras semanas de tramitaciones y debate público sobre el alcance de la medida. La reunión, en la agenda de este jueves, busca hacer balance del número de personas beneficiadas y de la carga administrativa para las autonomías, en un momento en que la gestión migratoria vuelve a estar en foco mediático. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad en las últimas horas su informe sobre la reforma de la ley de infancia, aunque advierte de una «insuficiencia de medios» para aplicarla con garantías. Los dos movimientos mantienen abiertas conversaciones sobre protección de menores, integración y recursos, sumando capas a un debate donde se cruzan seguridad, derechos sociales y capacidad institucional.

6. ECONOMÍA · ENERGÍA

Luz en rojo: precios disparados y presión sobre la factura

El precio medio de la electricidad se ha situado hoy en 0,1946 €/kWh, con la jornada marcada en rojo por los analistas de consumo, que alertan de un día especialmente caro para los hogares y empresas. Este pico llega en plena ola de calor, cuando la demanda de aire acondicionado y refrigeración se dispara, y coincide con nuevos datos corporativos que apuntan a beneficios récord en las grandes energéticas: Iberdrola ha elevado un 22 % su beneficio hasta 4.336 millones por la venta de su negocio en México, mientras Naturgy prevé ganar 2.100 millones en 2026. La combinación de precios altos para el usuario final y resultados en máximos alimenta hoy las búsquedas sobre horarios más baratos, impacto en la inflación y propuestas para rebajar la fiscalidad de la factura, reclamadas públicamente por Ignacio Galán. La energía vuelve así a enmarcarse como uno de los grandes frentes económicos y sociales del día.

7. SOCIEDAD · JUSTICIA

Detención de un monitor de campamento infantil por abusos a dos niñas

La detención por la Guardia Civil de un monitor de un campamento infantil en Arroyomolinos (Madrid), sospechoso de abusar de dos niñas de 3 y 7 años, ha generado una fuerte reacción de indignación y preocupación en las últimas horas. El caso, conocido ayer, ocupa espacios destacados en los medios hoy por la gravedad de los hechos y por el contexto de otros episodios recientes de violencia sexual contra menores, que están agitando el debate sobre controles en actividades estivales. Padres y vecinos reclaman medidas más estrictas de selección y supervisión de monitores, mientras los detalles de la investigación apuntan a que las alertas iniciales vinieron del entorno cercano de las menores. Esta noticia se suma al llamado de responsables institucionales a alzarse contra la «ola de terrorismo machista» y el negacionismo, reforzando la sensación de emergencia en torno a la violencia de género y la protección infantil.

8. SOCIEDAD · URBANISMO

Cabanyal y turismo ‘low cost’: hartazgo vecinal en Valencia

El barrio del Cabanyal, en Valencia, vuelve a ser foco mediático tras las quejas de vecinos contra el turismo ‘low cost’, alimentadas por imágenes recientes de visitantes tomando el sol desnudos en tejados y comportándose de forma incívica. La noticia, publicada ayer y ampliamente replicada hoy, ha reavivado el debate sobre la saturación turística en determinadas zonas costeras y la falta de regulación efectiva sobre viviendas vacacionales. Los residentes denuncian pérdida de calidad de vida y transformación acelerada del barrio, mientras reclaman medidas municipales más contundentes para atajar prácticas que consideran degradantes y peligrosas. Este caso se entrelaza con otros conflictos urbanos vinculados al turismo y la explotación inmobiliaria, que marcan una parte importante de la conversación pública en ciudades como Valencia y Barcelona.

9. SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE

Vertido de aguas fecales y cierre de playas en la costa valenciana

Dos playas de El Puig y una de la Pobla de Farnals, en la provincia de Valencia, han sido cerradas en las últimas horas por un vertido de aguas fecales que ha obligado a prohibir el baño y activar protocolos de control de calidad del agua. La noticia, difundida ayer y presente hoy en los principales medios, ha generado preocupación entre turistas y residentes en plena temporada alta, y ha abierto una discusión sobre el estado de las infraestructuras de saneamiento y la respuesta de las autoridades locales. Las imágenes de banderas rojas y playas vacías contrastan con la ola de calor y el deseo de alivio en la costa, subrayando la vulnerabilidad de estos espacios ante incidentes de contaminación. El episodio se suma a otros casos recientes de cierres temporales por vertidos, que empiezan a configurarse como patrón y disparan las búsquedas sobre su impacto en la salud y el turismo.

10. CULTURA · DEPORTE

Mural vandalizado de Ferran Torres y ofrecimiento de Salamanca para acogerlo

El mural en homenaje al futbolista Ferran Torres, pintado por el artista urbano TVBoy en Barcelona, fue vandalizado pocas horas después de terminarse, lo que desató ayer una oleada de críticas y mensajes de apoyo al jugador y al creador. La polémica continúa hoy con una derivada llamativa: el Ayuntamiento de Salamanca se ha ofrecido a albergar el mismo mural, asegurando que estaría «encantado» de acoger la obra en la ciudad. Este gesto ha sido leído en clave simbólica y política, al proyectar una imagen de respaldo frente a los actos vandálicos y, en paralelo, coincidir con otras crónicas sobre la vena españolista de figuras del fútbol que incomodan a sectores independentistas. El cruce entre deporte, arte urbano e identidad convierte este episodio en uno de los más comentados del día, reflejo de cómo los murales se han convertido en un termómetro visual de la tensión cultural y territorial.