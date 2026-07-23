Los 10 trendig topics de este 23 de julio de 2026 en España: Rosalía, Zapatero, Rodri...

1. DEPORTES · POLÍTICA

Argentina y Messi avivan el debate futbolero

La mención a Argentina y Lionel Messi ha estallado en las últimas horas con referencias a partidos y declaraciones que han generado reacciones inmediatas entre usuarios españoles. La conversación se centra en comparaciones y memes que circularon desde anoche, mezclando el fútbol con temas de actualidad internacional.

Varios hilos destacan el impacto de estas figuras en el debate diario, con picos claros en las primeras horas de la mañana del jueves.

2. MÚSICA · ENTRETENIMIENTO

Rosalía concentra la atención con su última actividad

Rosalía aparece en lo alto de los rankings desde primera hora de hoy, tras publicaciones y reacciones a su trabajo reciente que han movilizado a fans y críticos por igual. La artista genera debates sobre su estilo y colaboraciones que se extienden por la timeline española.

Usuarios comparten clips y opiniones que mantienen el tema en ascenso constante durante toda la jornada.

3. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Zapatero genera reacciones con sus declaraciones

Las menciones a José Luis Rodríguez Zapatero han crecido desde anoche, tras intervenciones que han sido comentadas ampliamente en X. El expresidente protagoniza hilos y réplicas que mezclan política nacional con contextos internacionales.

La conversación se mantiene activa por la mañana del jueves, con usuarios debatiendo sus palabras en tiempo real.

4. DEPORTES · FÚTBOL

Rodri protagoniza los comentarios deportivos

Rodri irrumpe en las tendencias matutinas por su rendimiento y menciones en contextos de selección y club. La charla se ha intensificado con vídeos y análisis compartidos en las últimas horas.

Usuarios españoles reaccionan con rapidez, elevando el nombre del futbolista en los rankings desde el amanecer.

5. SOCIEDAD · ACTUALIDAD

Plus Ultra y Aldama suman interés en debates varios

Plus Ultra y el término aldama han ganado tracción esta mañana por referencias cruzadas en publicaciones sobre temas de interés general. La combinación de ambos términos ha impulsado hilos que exploran distintos ángulos.

La actividad se concentra en reacciones frescas que mantienen el pulso durante la jornada.

6. TECNOLOGÍA · OCIO

LEGO y #DogHouse captan miradas creativas

LEGO y el hashtag #DogHouse han registrado picos desde la noche anterior, con usuarios compartiendo creaciones y retos relacionados. La tendencia combina ocio y creatividad en posts virales que se multiplican.

La mañana del jueves refuerza su presencia con nuevas aportaciones que amplían el alcance.

7. TV · ENTRETENIMIENTO

#TourRTVE22J y #CasaGemelos2 animan la programación

Los hashtags #TourRTVE22J y #CasaGemelos2 han explotado con la emisión de contenidos televisivos recientes. Reacciones en directo y resúmenes circulan con fuerza desde ayer por la tarde.

La audiencia española mantiene el tema vivo con comentarios que se acumulan hora tras hora.

8. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Milei y Sumar cruzan opiniones en la red

Milei y Sumar han visto aumentar sus menciones por debates sobre políticas y posicionamientos que resuenan en España. La conversación ha cobrado fuerza en las últimas 24 horas con réplicas directas.

Usuarios analizan las implicaciones en hilos que siguen activos esta mañana.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Ferran y FIFA suman al hilo futbolero

Ferran e FIFA completan el panorama deportivo con menciones ligadas a competiciones y fichajes que han circulado desde anoche. El interés se mantiene por actualizaciones compartidas en tiempo real.

La comunidad reacciona con rapidez, elevando ambos términos en los rankings matutinos.

10. SOCIEDAD · CULTURA

#FelizMiércoles y Viva España cierran el ranking

#FelizMiércoles y Viva España aparecen con actividad constante por saludos y expresiones de identidad que se renuevan diariamente. La tendencia se refuerza con posts positivos que circulan sin parar.

La jornada del jueves los mantiene en un lugar destacado por la frescura de las interacciones.