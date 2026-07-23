EEUU asocia a Pablo Iglesias al «terrorismo de izquierda» por su papel en Cuba

La diplomacia de Estados Unidos ha decidido que el próximo episodio de la guerra cultural con la izquierda se escriba en español y tenga como figura central a Pablo Iglesias. El exvicepresidente español aparece mencionado en un informe oficial sobre Cuba y el denominado «terrorismo de izquierda», según ha revelado The Objective.

Dicho texto, titulado «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», vincula la función del régimen de La Habana con la proyección internacional de líderes y plataformas mediáticas cercanas a la izquierda radical, entre las que se encuentra el exlíder de Podemos. De esta forma, Washington coloca al fundador morado como protagonista de una red que entrelaza geopolítica, la memoria de la Guerra Fría y la nueva lucha contra la desinformación.

El documento, elaborado bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, acusa al régimen cubano de haber desarrollado durante casi setenta años una estrategia de espionaje, subversión y reclutamiento de activistas en Estados Unidos y Europa. Desde Washington, se afirma que La Habana ha tejido una red de organizaciones, foros y figuras públicas que opera como una «infraestructura ideológica» para legitimar al régimen y propagar narrativas antinorteamericanas.

En este marco, el informe cita a Pablo Iglesias como uno de los referentes mediáticos europeos afines a la agenda del régimen cubano, en su papel de director de Canal Red y exvicepresidente del Gobierno español. Además, asocia su participación en iniciativas como el convoy solidario internacional hacia Cuba —junto a otros líderes de la izquierda internacional— con el fenómeno del «turismo revolucionario», presentado como una herramienta de propaganda política.

También incluye a Iglesias en una lista más amplia de activistas, organizaciones y plataformas acusadas de colaborar en la difusión de discursos que Washington califica de «radicales de extrema izquierda» y que sirven a los intereses de La Habana.

La expresión «terrorismo de izquierda» que utiliza el Departamento de Estado en su informe no incrimina directamente a Iglesias de actividades terroristas, pero sí lo sitúa en un entorno que, según Washington, produce un caldo de cultivo simbólico y político para movimientos hostiles a Estados Unidos. Este es un matiz jurídico importante, pero en términos mediáticos el titular es suficiente para generar semanas de intensos debates políticos en Madrid.

Además, este episodio reaviva el debate sobre el uso de Canal Red y otros medios emergentes como herramientas de influencia internacional. Lo que comenzó como un proyecto nacional-populista cercano a la experiencia de Podemos se transforma, en la narrativa estadounidense, en un actor dentro de una red transnacional de propaganda con centro en La Habana y conexiones con movimientos de izquierda radical en Europa y América Latina.

Cuba, la Guerra Fría que nunca se fue

El informe sobre Cuba no surge de la nada. Se presenta tras años de indicios crecientes desde Washington sobre el papel de la isla como un nodo de:

Espionaje y subversión contra Estados Unidos y sus aliados.

contra Estados Unidos y sus aliados. Formación de cuadros políticos para movimientos de izquierda radical en diversos países.

para movimientos de izquierda radical en diversos países. Coordinación con otros regímenes aliados, como Venezuela, Nicaragua o Irán, en materia de inteligencia y desinformación.

La novedad ahora radica en el énfasis en el «terrorismo de izquierda» y la idea de una amenaza transnacional que obligaría a endurecer controles migratorios, cooperación policial y mecanismos de vigilancia sobre organizaciones y activistas. En un lenguaje menos diplomático: se pavimenta el camino para justificar políticas más estrictas frente a ciertos movimientos y discursos políticos, especialmente si se ven como altavoces de La Habana.

Europa se presenta en este cuadro no solo como un escenario de influencia, sino también como un puente logístico y político. La inclusión de un exvicepresidente de un Gobierno de la Unión Europea en esta red representa un salto cualitativo. Envía un mensaje en doble dirección:

A los aliados: Washington espera una alineación en la respuesta a lo que considera una amenaza estructural. A las izquierdas europeas: la crítica contundente a la política norteamericana puede acarrear un coste reputacional y, eventualmente, jurídico.

En este tablero, España ocupa una posición delicada. Su cercanía histórica a América Latina, la existencia de una izquierda con fuertes lazos con el chavismo y el castrismo, así como el peso de la comunidad hispana en Estados Unidos, hacen que cada gesto sea examinado con lupa en ambos lados del Atlántico.