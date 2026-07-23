Los hombres de Siete: la trama empresarial, los millones y la batalla por el nuevo canal que sacude el panorama audiovisual español

Hay proyectos empresariales que nacen para competir en un mercado. Otros, en cambio, nacen marcados por las disputas de poder. El caso de Siete (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo) pertenece claramente a la segunda categoría.

La obtención de una nueva licencia nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) supone mucho más que la llegada de un nuevo canal a la oferta audiovisual española. Es el desenlace de una larga batalla iniciada en el seno del Grupo Prisa, donde un bloque de accionistas apostó por regresar a la televisión en abierto mientras la dirección de la compañía, encabezada por Joseph Oughourlian, frenaba el proyecto por considerarlo económicamente arriesgado y potencialmente perjudicial para la imagen del grupo.

Lo que entonces parecía una derrota terminó convirtiéndose en una operación empresarial independiente. Hoy, aquella iniciativa frustrada vuelve a escena bajo otro nombre, con nuevos socios, financiación propia y una licencia estatal ya adjudicada.

PERIODISTA DIGITAL ha analizado la estructura societaria, el plan financiero, los protagonistas y los movimientos empresariales que explican cómo ha nacido uno de los proyectos mediáticos más relevantes de los últimos años.

Del conflicto interno en Prisa al nacimiento de un nuevo operador

Para comprender qué es Siete resulta imprescindible retroceder hasta 2024.

Aquel año, José Miguel Contreras, histórico productor televisivo y uno de los fundadores de Globomedia, fue nombrado director de contenidos de Prisa Media con una misión muy concreta: devolver al grupo editor de El País y la Cadena SER al negocio de la televisión nacional.

El proyecto llevaba años sobre la mesa. La posibilidad de que Prisa recuperara presencia en la televisión en abierto era considerada una de las grandes apuestas estratégicas del grupo.

Sin embargo, el plan nunca llegó a despegar.

A comienzos de 2025, el presidente de Prisa y máximo responsable de Amber Capital, Joseph Oughourlian, decidió paralizar definitivamente la iniciativa. Los argumentos fueron tanto financieros como estratégicos: el elevado coste de lanzar una cadena desde cero y la incertidumbre sobre su viabilidad en un mercado cada vez más fragmentado.

La decisión provocó un profundo enfrentamiento interno.

Contreras abandonó la compañía y el bloque de accionistas que respaldaba el proyecto decidió continuar el camino fuera de Prisa.

Así nació Siete.

Cuatro empresarios y un mismo reparto de poder

Una de las características más llamativas del nuevo operador es su estructura accionarial.

No existe un socio dominante.

Los cuatro accionistas poseen exactamente el 25 % del capital, una fórmula que busca evitar desequilibrios internos y repartir por igual el poder de decisión.

Los nombres son conocidos en distintos sectores de la economía española e iberoamericana.

Andrés Varela Entrecanales representa el perfil más ligado al mundo audiovisual. Cofundador de Globomedia y exconsejero de Prisa, ha sido uno de los impulsores industriales del proyecto y una de las figuras que mejor conoce el funcionamiento de la televisión comercial en España.

Diego Prieto, empresario andaluz del ámbito sanitario, aporta músculo financiero y un perfil mucho más discreto desde el punto de vista mediático.

El tercer socio es José Luis Manzano, empresario argentino y antiguo ministro durante el Gobierno de Carlos Menem. A través de Integra Capital ha desarrollado importantes inversiones en el sector audiovisual y de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Su experiencia internacional fue uno de los elementos que reforzó la candidatura presentada al concurso público.

El cuarto accionista está vinculado al entorno empresarial de Adolfo Utor, presidente de Baleària y también accionista de Prisa. Aunque la naviera no participa en el proyecto, distintas sociedades relacionadas con su entorno empresarial sí forman parte del capital de Siete.

Tres de estos cuatro socios mantienen además participaciones relevantes dentro del accionariado de Prisa, donde controlan conjuntamente alrededor del 15 % del grupo.

Lejos de ser una coincidencia, este dato explica buena parte del origen del nuevo canal.

Un plan económico medido al detalle

Lejos de improvisar, Siete nace con un calendario financiero perfectamente diseñado.

Según ha explicado José Miguel Contreras, la inversión prevista oscila entre 20 y 25 millones de euros durante los tres primeros años de actividad.

Más de la mitad de ese capital se desembolsará durante el primer ejercicio.

El dinero irá destinado principalmente a la contratación de productoras, adquisición de contenidos, desarrollo tecnológico, captación de profesionales y lanzamiento comercial de la marca.

Los promotores ya han realizado una primera inyección de aproximadamente 397.000 euros, aunque esa cantidad constituye únicamente el punto de partida de un plan de financiación mucho más ambicioso.

Las previsiones económicas también están definidas.

El objetivo pasa por alcanzar una facturación cercana a los 40 millones de euros antes de finalizar 2029 y lograr beneficios operativos aproximadamente un año después.

Una televisión sin edificios propios

A diferencia de los grandes operadores tradicionales, Siete no levantará inicialmente grandes instalaciones ni estudios propios.

El modelo elegido responde a una lógica empresarial diferente: reducir costes fijos y externalizar prácticamente toda la infraestructura técnica.

Tras un proceso competitivo, la adjudicación recayó en Toboggan Group, que logró imponerse a Mediapro.

La compañía asumirá la producción técnica diaria del canal, proporcionando platós, controles de realización, sistemas de continuidad, almacenamiento audiovisual y los recursos necesarios para la emisión nacional.

El contrato se sitúa entre siete y ocho millones de euros anuales.

La distribución de la señal correrá por cuenta de Cellnex Telecom, uno de los principales operadores europeos de infraestructuras de telecomunicaciones.

Toboggan también cambia de propietario

La adjudicación del contrato coincide con otra operación empresarial de gran relevancia.

Toboggan ha sido adquirida recientemente por un grupo inversor encabezado por Hugo Écija, presidente ejecutivo del despacho Écija.

La operación valora la compañía entre 40 y 50 millones de euros, deuda incluida.

Se trata de una empresa especialmente consolidada dentro del sector audiovisual, con clientes como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, RTVE y Atresmedia.

Su incorporación permite a Siete comenzar las emisiones prácticamente desde el primer día sin necesidad de desarrollar una infraestructura propia.

La carrera por los grandes fichajes

Mientras avanza la construcción técnica del canal, también comienza la batalla por incorporar rostros conocidos.

Diversas informaciones del sector sitúan entre los nombres vinculados al proyecto a Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo, Àngels Barceló y Sarah Santaolalla, aunque hasta el momento ninguna de estas incorporaciones ha sido confirmada oficialmente.

La estrategia parece clara: combinar perfiles con experiencia en información, análisis político y entretenimiento para construir una parrilla capaz de competir con los grandes grupos audiovisuales nacionales.

Una adjudicación rodeada de debate político

La concesión de la licencia ha generado interpretaciones políticas desde el mismo momento en que se conoció el resultado.

Algunos representantes de la oposición y diversos analistas han señalado que el origen del proyecto y la trayectoria de algunos de sus impulsores han alimentado el debate sobre el papel que podría desempeñar la nueva cadena en el ecosistema mediático español.

José Miguel Contreras ha rechazado esas interpretaciones y ha defendido que Siete aspira a convertirse en una televisión generalista con una línea editorial propia, alejada de etiquetas ideológicas y centrada en ofrecer una alternativa a la oferta existente.

Más allá de ese debate, lo cierto es que el nacimiento del canal coincide con un momento de especial tensión política y con un mercado audiovisual en plena transformación, donde la competencia por la audiencia y la influencia resulta cada vez más intensa.

El verdadero reto comienza ahora

Con esta adjudicación, España contará con 23 canales privados nacionales desde la llegada de la televisión privada en 1989.

La licencia ya está concedida. La financiación comienza a desplegarse. Los contratos tecnológicos están firmados y el organigrama directivo toma forma.

Ahora empieza la fase decisiva: demostrar que un proyecto nacido de una ruptura empresarial puede convertirse en un operador competitivo en un mercado dominado por gigantes como Atresmedia y Mediaset, en plena expansión de las plataformas de streaming y con un consumo televisivo cada vez más fragmentado.

La historia de Siete ya no se escribe únicamente en los consejos de administración. A partir de ahora, se medirá también en audiencia, credibilidad e influencia. Ese será el verdadero examen para un canal que, incluso antes de iniciar sus emisiones, ya se ha convertido en uno de los proyectos más observados y debatidos del panorama audiovisual español.