Israel García-Juez detalla a Rojo todo sobre las joyas de Zapatero: «Son pagos de trinques»

Israel García-Juez es un periodista, analista político y comunicador español con una amplia trayectoria en prensa escrita, radio y televisión. Y es un auténtico figura.

Buen amigo de la casa Periodista Digital, charla con Alfonso Rojo en el marco del programa Tiempo de Hablar, este 23 de julio de 2026, con toda la tela que tiene para cortar esta concreta fecha.

Nacido en Madrid a mediados de la década de 1970 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado gran parte de su carrera especializándose en periodismo de investigación, información económica y actualidad política nacional. A lo largo de los años, se ha consolidado como una firma habitual en la prensa escrita y digital, colaborando con diversos medios como El Mundo, El Confidencial ty diversas radios y televisiones, como COPE, Onda Cero, Telecinco, Cuatro, Antena3, etc.

Charla con el director de Periodista Digital sobre la actualidad política, que no conduce a otra cosa que a mangantes socialistas como Zapatero y todo el entorno del presidente Sánchez. La charla no tiene desperdicio, además, porque García-Juez conoce bien los entresijos de las joyas, los regalos a políticos, el valor del dinero, etc.