El juez advierte a ‘Julito’ Martínez: con cantar no es suficiente, tiene que aportar documentos sobre Zapatero y Plus Ultra

La escena recuerda a una obra de teatro judicial: Julito llega dispuesto a desvelar todo lo que sabe, pero el magistrado le recuerda que en este acto no todo se soluciona con la voz, se requieren partituras, muchas partituras.

El empresario alicantino Julio Martínez Martínez, identificado por la UDEF como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en el entramado de Plus Ultra, ha decidido seguir el camino de Víctor de Aldama. Sin embargo, de acuerdo a Vozpópuli, el Tribunal no parece inclinado a concederle el mismo guion sin documentación que lo respalde. La comparación con el caso de las mascarillas es inevitable y, por el momento, le está saliendo costosa.

De Aldama a Julito: dos modelos de colaboración muy diferentes

La referencia indispensable es el “modelo Aldama”. Este comisionista fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por la trama de las mascarillas, pero no entrará en la cárcel gracias a una cooperación plena y continuada con la Justicia, que fue validada en informes y documentos. Su colaboración, llena de luces y sombras, se basó en la entrega de material documental relevante, la confirmación de operaciones económicas ya en investigación y la aportación de datos para reconstruir la trama y las responsabilidades.

En contraste, Julito es mencionado en los informes policiales como un actor clave en la red de Plus Ultra, tanto por su papel en la compañía como por sus presuntas funciones de pantalla para Zapatero. Su estrategia es similar en términos políticos —proporcionar información que podría ampliar las pesquisas sobre el expresidente y su círculo— pero se enfrenta con un obstáculo legal: el juez José Luis Calama y la Fiscalía exigen pruebas robustas, no solo relatos detallados.

Mientras Aldama presentó documentos bancarios, correos y un sobre con supuestas pruebas de financiación ilegal que abrirán nuevas líneas de investigación sobre el PSOE, el caso de Julito aún está en sus primeras etapas. El mensaje es claro: el “modelo Aldama” no es un acceso automático a la clemencia, sino una ruta que está condicionada a un estándar elevado de verificabilidad.

Lo que exige el juez: menos épica y más documentación

El elemento clave en esta fase del proceso es cómo valoran el juez y la Fiscalía una colaboración efectiva.

En el expediente se ha señalado un mínimo requerido entregar documentación que permita rastrear el dinero en Plus Ultra como contratos, correos y comunicaciones que conecten a personas y sociedades y demás elementos que se puedan contrastar con la investigación de la UDEF.

La Fiscalía ha elevado las exigencias públicamente tras su experiencia con Aldama, cuyo testimonio mezcló datos útiles con acusaciones difíciles de verificar, disfrazadas de evidencias que carecían de valor probatorio.

Por eso, en el caso de Julito, se insiste en distinguir entre las afirmaciones de parte, sobre todo cuando pueden tener interés personal en disminuir su responsabilidad y las pruebas objetivas, que permiten recuperar operaciones y atribuir delitos.

Esta cautela se traduce en una exigencia mucho más concreta: si el empresario alicantino aspira a beneficios comparables —penas más suaves o evitar cumplir condena— deberá presentar materiales que respalden su versión sobre Plus Ultra y la supuesta red de tráfico de influencias.

Impacto político: el espectro de Zapatero y el desgaste del PSOE

Aunque el proceso se desarrolla en un ámbito penal, la repercusión política es más que evidente. El posible papel de Zapatero como beneficiario de una estructura empresarial y financiera opaca convierte cada movimiento de Julito en una pieza de alto voltaje para el debate público. Además, el caso se sitúa en un contexto donde el PSOE ya se enfrenta a otras tramas desgastantes, con la sentencia del Supremo sobre Ábalos, Koldo García y el mismo Aldama por el caso mascarillas, que ha reforzado la narrativa de corrupción y tráfico de influencias en torno al partido.

Frente a este panorama, la figura del presunto testaferro adquiere una doble dimensión: Por una parte en los tribunales, como posible colaborador clave para ampliar la visión del caso Plus Ultra y por la otra, en la esfera mediática, como símbolo de un relato que amenaza con salpicar al expresidente y, por extensión, a la marca socialista.

Hasta ahora, la respuesta institucional ha sido moderada. No se han visto grandes declaraciones, pero hay un intento claro de marcar distancias entre la cúpula actual del partido y los viejos casos que arrastra. El dilema radica en que las causas que entrelazan empresas, rescates y política exterior —como Plus Ultra— se asocian fácilmente con la percepción de favoritismos y el uso partidista de recursos públicos.

Posibles escenarios: del “nuevo Aldama” al colaborador frustrado

A corto plazo, el futuro de Julito podría desenvolverse entre varios escenarios:

Colaborador con premio parcial Si presenta documentación sólida y esta permite avanzar en la investigación, el juez podría considerar atenuantes y la Fiscalía asumir su utilidad, aunque no llegue al nivel de Aldama.

Testigo útil pero insuficiente Si aporta datos interesantes, pero poco respaldados por documentos, su relato podría servir como pistas, pero sin un impacto determinante en la determinación de la pena.

Colaborador frustrado Si se queda en grandes titulares sin pruebas, su intento de acoger el modelo Aldama podría convertirse en un boomerang: mayor atención mediática, más responsabilidades y escasa comprensión judicial.

La diferencia esencial con el caso de las mascarillas es que Plus Ultra vincula rescate público, tráfico de influencias y relaciones internacionales, por lo que cualquier nuevo dato que aporte Julito será analizado no solo bajo la normativa penal, sino a la luz de la sensibilidad política sobre el uso de los fondos estatales.