Nicolás Redondo fulmina a Zapatero tras su reaparición: «Como figura pública ha muerto”

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Nicolás Redondo Terreros ha vuelto a colocar a José Luis Rodríguez Zapatero en el ojo del huracán con una afirmación tan contundente como incómoda: «Como figura pública ha muerto». Esta declaración, recogida por COPE, se produce justo en el momento en que el expresidente se prepara para su regreso a pantalla en Televisión Española, su primera aparición pública desde que enfrentó una imputación. Esta situación provoca preguntas sobre la relevancia que su nombre todavía tiene dentro del panorama socialista.

Zapatero, quien fue un referente del socialismo español durante años, reaparece en un contexto donde su figura provoca divisiones, no tanto por sus discursos, sino por lo que representa. Y aquí reside la cuestión: cuando un expresidente vuelve a la palestra, no solo regresa él, sino que trae consigo un torrente de debates acerca de su legado, alianzas y su papel en la política contemporánea.

Un regreso que llega con lastre

La entrevista prevista en TVE no se ve como una mera aparición mediática. Su llegada se produce tras la declaración de Julio Martínez en relación al caso Plus Ultra, un episodio que ha vuelto a colocar al socialista en el punto de mira de la actualidad, y no precisamente por razones agradables. En este escenario, la respuesta de Redondo actúa como un reflejo: si el expresidente vuelve, lo hace con una carga que ya no se mide en ovaciones, sino en desconfianzas, lealtades y deudas no saldadas.

Redondo, quien ha mantenido una cierta distancia con la dirección del PSOE, ha convertido a Zapatero en un emblema de una deriva que no comparte. Según las declaraciones divulgadas por COPE, el exdirigente socialista centra su crítica en la importancia pública, dejando claro que el antiguo líder no solo ha perdido poder, sino también la capacidad de ofrecer algo que resuene con el electorado. Es un golpe verbal mordaz, que parece definitivo, aunque en la política las palabras tienen un carácter más fluido y cambiante.

El trasfondo socialista: de la nostalgia al ajuste de cuentas

El asunto es más profundo de lo que parece a primera vista. Zapatero no regresa en un vacío. Lo hace en un periodo en el que el PSOE se encuentra atrapado entre la defensa de su pasado reciente y la necesidad de distanciarse de algunas de sus figuras históricas. La imagen de un líder que fue hegemónico en su época, y que ahora se ve obligado a explicar su papel en cuestiones legales y en el discurso público, no resulta precisamente confortable para Ferraz.

Redondo aprovecha esta incomodidad para establecer una idea clara: algunos antiguos líderes mantienen una autoridad moral, mientras que otros se vuelven irrelevantes tras numerosas controversias. La afirmación sobre su “muerte” pública no alude a una desaparición literal, desde luego, sino a un desgaste en su reputación. En el lenguaje político, esto se traduce en ser relegado a tertulias, archivo y disputas internas; un destino menos digno que el de estadista y considerablemente más áspero.