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EL PRESIDENTE IMPUTADO OFRECE SU PRIMERA ENTREVISTA EN LA CADENA PÚBLICA

Sarah Santaolalla ‘fantasea’ con la entrevista-masaje de ‘Javierito’ a Zapatero y le llueven los palos

El socialista elige a su amigo Javier Ruiz para intentar lavar su imagen en el escándalo Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero, Javier Ruiz y Sarah Santaolalla
José Luis Rodríguez Zapatero, Javier Ruiz y Sarah Santaolalla
Archivado en: Javier Ruiz | José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo | Sarah Santaolalla

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Zapatero, imputado y enjoyado, solo se fía de su amigo Javier Ruiz para su primera entrevista

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La activista política Sarah Santaolalla está muy entusiasmada por la entrevista que Javier Ruiz hará este jueves 23 de julio de 2026 a José Luis Rodríguez Zapatero en ‘Mañaneros 360’ de TVE.

En su cuenta de X, Santaolalla escribió: “Zapatero rompe su silencio con @Ruiz_Noticias mañana a la 13:00 en @MananerosTVE. No os lo podéis perder. Periodismo puro”. Poco después, al comentar la exclusiva, añadió: “La entrevista del momento, con el periodista del momento y en el programa líder de la mañana. No había otro sitio mejor”.

Inmediatamente, usuarios de distintas sensibilidades políticas le han reprochado que presente como “periodismo puro” una entrevista de un expresidente del PSOE en una televisión pública, justo cuando Zapatero se enfrenta a la apertura de una investigación por el caso Plus Ultra.

El socialista imputado elige así un espacio cómodo, con preguntas y respuestas previamente pactadas con el fin de lavar su imagen a pesar del festival de escándalos que tiene encima.

La cena de Zapatero con Javier Ruiz y Sarah Santaolalla

En abril de 2026, cuando las sospechas judiciales sobre el caso Plus Ultra ya rodeaban a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista cenó en la intimidad del domicilio particular de los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla. Según publicó OKDiario, la secretaria personal de Zapatero, Gertru Alcázar, fue quien gestionó la cita a través de mensajes de WhatsApp, proponiendo que la cena se celebrara “en casa, para que no moleste nadie”.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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