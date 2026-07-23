Sarah Santaolalla ‘fantasea’ con la entrevista-masaje de ‘Javierito’ a Zapatero y le llueven los palos

La activista política Sarah Santaolalla está muy entusiasmada por la entrevista que Javier Ruiz hará este jueves 23 de julio de 2026 a José Luis Rodríguez Zapatero en ‘Mañaneros 360’ de TVE.

En su cuenta de X, Santaolalla escribió: “Zapatero rompe su silencio con @Ruiz_Noticias mañana a la 13:00 en @MananerosTVE. No os lo podéis perder. Periodismo puro”. Poco después, al comentar la exclusiva, añadió: “La entrevista del momento, con el periodista del momento y en el programa líder de la mañana. No había otro sitio mejor”.

Zapatero rompe su silencio con @Ruiz_Noticias.

Mañana a la 13:00 en @MananerosTVE.

No os lo podéis perder. Periodismo puro. https://t.co/x76TuexYEe — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 22, 2026

La entrevista del momento, con el periodista del momento y en el programa líder de la mañana.

No había otro sitio mejor. https://t.co/YWB6GXnhPv — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 22, 2026

Inmediatamente, usuarios de distintas sensibilidades políticas le han reprochado que presente como “periodismo puro” una entrevista de un expresidente del PSOE en una televisión pública, justo cuando Zapatero se enfrenta a la apertura de una investigación por el caso Plus Ultra.

El socialista imputado elige así un espacio cómodo, con preguntas y respuestas previamente pactadas con el fin de lavar su imagen a pesar del festival de escándalos que tiene encima.

No hay otro sitio mejor para que hable un corrupto y le den jabón, que sorpresa, no me lo hubiera imaginado nunca! 🤣🤣🤑🤑 A ver si cuenta lo de las joyas,capaces sois ni de preguntar por ellas! — Mapi 🇪🇦💚 (@Mapilago) July 23, 2026

Quieres decir que el mamporrero de tu novio se baja los pantalones para que el corrupto de Zapatero diga todas las mentiras que le apetezca? Eres patética — Luis Francisco Gonzalez Fernández (@lugonfer63) July 23, 2026

Baja modesto, que sube Sarah… sois realmente una patulea de fanáticos. — Leyenda (@Lenyedas) July 23, 2026

Llevará las joyas puestas🤣? Menudo país🙆🏻‍♀️! Se le da voz a un delincuente, con el dinero de todos! Y aún está contenta🤣🤣 — Marta C. (@Martita17_) July 23, 2026

La basura es mejor dejarla toda junta en el mismo sitio para evitar las infecciones y que el hedor a mierda se esparza. TVE es el estercolero diseñado para ello. — Medianoche (@Gussstone) July 22, 2026

El programa de TV financiado por el grupo de bandidos defendiendo al ex líder de la banda. — Wojak Ancap (@WojakAncap) July 22, 2026

La cena de Zapatero con Javier Ruiz y Sarah Santaolalla

En abril de 2026, cuando las sospechas judiciales sobre el caso Plus Ultra ya rodeaban a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista cenó en la intimidad del domicilio particular de los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla. Según publicó OKDiario, la secretaria personal de Zapatero, Gertru Alcázar, fue quien gestionó la cita a través de mensajes de WhatsApp, proponiendo que la cena se celebrara “en casa, para que no moleste nadie”.