  • ESP
    España América
Periodismo

'MAÑANEROS 360' (TVE)

Así fue el asqueroso silencio cómplice de Javier Ruiz cuando Diana Morant compara a Feijóo con Hitler

La ministra de Universidades asocia los proyectos del PP y VOX al dictador alemán

Archivado en: Adolf Hitler | Alberto Núñez Feijóo | Congreso de los Diputados | Diana Morant | Ester Muñoz | Gobierno de España | Javier Ruiz | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE

Más información

José Luis Rodríguez Zapatero, Javier Ruiz y Sarah Santaolalla

Sarah Santaolalla ‘fantasea’ con la entrevista-masaje de ‘Javierito’ a Zapatero y le llueven los palos

Estas cosas solo pueden pasar en ‘Tele Pedro’.

La escena apenas dura unos segundos, pero capta a la perfección el ambiente político y mediático que nos rodea.

En una entrevista emitida por Televisión Española, en el programa ‘Mañaneros 360’, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, acusa a Alberto Núñez Feijóo de estar «dibujando» un futuro que se asemeja “cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler”, tal y como recoge RTVE:

Yo cuando he viajado a Berlín me gusta mucho un museo que es el de la topografía, que está el nazismo documentado. El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Nuñes Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.

Ante sus palabras, el periodista Javier Ruiz escuchó pasivamente, mantuvo la mirada fija en la mesa y permitió que la frase se hunda sin matices ni respuesta inmediata.

Ese silencio en un plató público genera preguntas inquietantes: ¿hasta dónde puede llegar la tensión en el lenguaje político en televisión? ¿Cuál es el papel del periodista cuando un representante del Gobierno asocia a la oposición con el nazismo en directo?

Desde el Partido Popular ya se ha exigido a la ministra Morant una rectificación inmediata de sus palabras.

Incluso, su portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, comentó con ironía que las comparaciones realizadas por la también líder del PSOE de la Comunidad Valenciana es lo que provoca la fuga de electores de la marca de Ferraz:

Los productos para divertir a toda la familia

PRODUCTOS DE VIDEOJUEGOS
Consolas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]