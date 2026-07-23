Así fue el asqueroso silencio cómplice de Javier Ruiz cuando Diana Morant compara a Feijóo con Hitler

Estas cosas solo pueden pasar en ‘Tele Pedro’.

La escena apenas dura unos segundos, pero capta a la perfección el ambiente político y mediático que nos rodea.

En una entrevista emitida por Televisión Española, en el programa ‘Mañaneros 360’, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, acusa a Alberto Núñez Feijóo de estar «dibujando» un futuro que se asemeja “cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler”, tal y como recoge RTVE:

Yo cuando he viajado a Berlín me gusta mucho un museo que es el de la topografía, que está el nazismo documentado. El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Nuñes Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.

Ante sus palabras, el periodista Javier Ruiz escuchó pasivamente, mantuvo la mirada fija en la mesa y permitió que la frase se hunda sin matices ni respuesta inmediata.

Ese silencio en un plató público genera preguntas inquietantes: ¿hasta dónde puede llegar la tensión en el lenguaje político en televisión? ¿Cuál es el papel del periodista cuando un representante del Gobierno asocia a la oposición con el nazismo en directo?

Desde el Partido Popular ya se ha exigido a la ministra Morant una rectificación inmediata de sus palabras.

Incluso, su portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, comentó con ironía que las comparaciones realizadas por la también líder del PSOE de la Comunidad Valenciana es lo que provoca la fuga de electores de la marca de Ferraz:

Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable. Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata. https://t.co/8yIU5g6MZ4 — Partido Popular (@ppopular) July 22, 2026