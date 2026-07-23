Zapatero, imputado y enjoyado, solo se fía de su amigo Javier Ruiz para su primera entrevista

Cero sorpresas.

El regreso de José Luis Rodríguez Zapatero a la esfera mediática no es fruto del azar, sino una maniobra estratégica en el complicado entramado político y judicial que lo rodea tras su imputación en el caso Plus Ultra.

El expresidente seleccionó con meticulosidad tanto el escenario como al periodista que lo interrogará, el comunicador Javier Ruiz, en el programa de TVE ‘Mañaneros 360′.

Esta aparición en televisión se produce luego de semanas de silencio, en un contexto judicial tenso vinculado a la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Esta circunstancia colocó a Zapatero en el punto de mira, viéndose obligado a equilibrar su figura de referente moral para el progresismo con la de investigado ante la justicia.

Optar por La 1 y un programa como ‘Mañaneros 360’ tiene su importancia.

La cadena pública anunció a bombo y platillo que la entrevista se emitirá en directo a partir de las 13.00 horas de este 23 de julio de 2026, desde los estudios de Prado del Rey en Madrid, así como su disponibilidad a través de RTVE Play.

Será la primera entrevista que concede desde que fue imputado en relación con su presunta participación en el rescate de la aerolínea, tras haber declarado ante el magistrado José Luis Calama en la Audiencia Nacional.

Al mismo tiempo, uno de los elementos que añade presión al ámbito mediático es el desarrollo judicial.

Y es que están más que calentitas las declaraciones de testigos clave en la Audiencia, como la de su amigo Julio Martínez Martínez, que deja a Zapatero en una situación comprometida dentro del proceso, convirtiendo esta entrevista en algo más que un mero ejercicio comunicativo: se trata de un movimiento defensivo en un tablero donde cada palabra cuenta, no solo en términos jurídicos, sino también políticos.

Zapatero romperá mañana su silencio en @rtve. El expresidente concede la primera entrevista desde su imputación, días después de que Julio Martínez le señalara como pieza clave del rescate de Plus Ultra. A partir de las 13:00, en @MananerosTVE, en @La1_tve. pic.twitter.com/TRI6UT6Pqf — Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 22, 2026

El otro factor fundamental en esta estrategia es Javier Ruiz. Reconocido en el panorama mediático español por su expertise en economía y política, su crítica hacia la derecha y su afinidad con los discursos del actual Gobierno lo hacen un interlocutor idóneo para Zapatero. Este hecho ha llevado a considerarlo como un periodista afín al sanchismo, lo cual refuerza la idea de que el expresidente estará en un entorno relativamente controlado..

Así, la operación conjunta combina narrativas judiciales y relatos mediáticos: Zapatero se presenta como un señalado por una ofensiva política mientras expone su versión del rescate de Plus Ultra, rodeado de un discurso que sugiere normalidad institucional.