Las 10 claves informativas del día este 24 de julio de 2026 en España: incendios, calor extremo y el ruido político marcan la jornada

Les hacemos un repaso para que ustedes no tengan ni que abrir periódicos:

1. SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE

Incendios activos y emergencia nacional en Madrid y Ávila

España despierta con los incendios forestales como principal foco de conversación, después de que Interior declarara anoche la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila por la evolución de varios fuegos, entre ellos los de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. La prensa de hoy sitúa además a los equipos de extinción trabajando especialmente sobre los incendios de Almorox y La Mierla, con miles de hectáreas ya arrasadas y nuevos frentes activos en otras provincias, lo que explica su presencia simultánea en los rankings y en la agenda informativa de las últimas horas.

2. METEOROLOGÍA

La dana deja tormentas fuertes y granizo tras días de calor extremo

La entrada de una dana esta mañana al noroeste peninsular ha disparado el interés por el tiempo, con avisos por tormentas fuertes y granizo en Galicia, Asturias, Aragón e incluso la Comunitat Valenciana, mientras la ola de calor sigue muy presente en parte del país. La información publicada hoy también insiste en que Andalucía puede superar los 44 ºC y que el sureste y Baleares siguen con temperaturas muy altas, así que el tiempo se ha convertido en una de las claves del día por la combinación de alivio térmico y riesgo severo.

3. POLÍTICA

La bronca entre Sánchez, Trump y la OTAN sigue dominando el debate

La política exterior y de defensa continúa en primera línea tras el giro de Trump, que ahora dice que España “se ha redimido por completo” después de la discusión sobre el gasto en la OTAN, mientras el Gobierno defiende que Sánchez explicó su posición y niega nuevos compromisos de pago. La polémica ha escalado en prensa nacional y digital durante la última noche y esta mañana, con oposición y aliados del Ejecutivo reactivando el debate sobre defensa, presión internacional y credibilidad del presidente.

4. POLÍTICA

Begoña Gómez, la Fiscalía y el frente judicial que no se apaga

El caso Begoña Gómez vuelve a generar ruido político y mediático después de que la Fiscalía confirmara su petición de absolución para ella, su asesora y Barrabés al no apreciar delito. En paralelo, el juez Peinado ha reavivado la controversia al hablar del pasaporte de Gómez y sugerir que no sería la primera vez que un líder europeo se fuga, un cruce que ha alimentado la agenda de hoy en medios y redes por su carga política y judicial.

5. POLÍTICA AUTONÓMICA

La condonación de deuda y el choque entre PP, Vox y el Gobierno

La discusión sobre la financiación autonómica vuelve a colocarse en el centro por la iniciativa del Gobierno para condonar más de 83.000 millones de deuda y por la respuesta del PP y Vox en el Congreso. A eso se suma el ruido por el Tratado de Amistad con Francia, paralizado por el PP en el Senado, y por el discurso de Feijóo sobre un modelo de financiación “justo y duradero”, una mezcla de frentes que hoy alimenta la bronca parlamentaria.

6. ECONOMÍA · EMPRESAS

Meliá cierra su operativa en Cuba y mueve ficha en plena tensión empresarial

La decisión de Meliá de cesar desde hoy toda su operativa en Cuba ha ganado tracción en la prensa económica y generalista por el impacto de una retirada completa de la isla tras años de actividad. La empresa justifica el movimiento por las dificultades operativas, legales y financiero-económicas, y su alcance internacional convierte el asunto en una noticia de negocio con lectura política y turística que entra de lleno en las tendencias de este viernes.

7. SOCIEDAD · JUSTICIA

La investigación por la desaparición de la bebé y otros sucesos recientes suben en búsquedas

Entre las búsquedas y la conversación social también aparecen sucesos recientes que la prensa de hoy ha colocado en portada, como la desaparición de una bebé tras un positivo en cocaína, con el padre como principal sospechoso. La acumulación de casos de sucesos, violencia y menores en informativos y agregadores explica que este tipo de noticias se cuelen en los rankings, sobre todo cuando han ocurrido o se han conocido en las últimas horas.

8. SOCIEDAD

El debate sobre inmigración, inseguridad y dependencia gana peso en la agenda pública

Los temas sociales se abren paso en el pulso del día por varias vías: la nueva encuesta del barómetro político sitúa inmigración e inseguridad ciudadana como segunda y tercera preocupación, mientras el Congreso ha dejado lista para su aprobación definitiva la reforma de la ley de dependencia. La combinación de encuesta, trámite parlamentario y discusión social ayuda a entender por qué estos asuntos aparecen hoy con fuerza en la conversación pública.

9. DEPORTES

Post Mundial, fichajes y Tour

Un Tour de Francia algo venido a menos en este 2026 por el aplastante dominio de Pogacar y por compartir fechas con el Mundial de Fútbol que, una vez finalizado, deja espacio a asuntos más triviales sobre los futbolistas.

10. CULTURA · SOCIEDAD

Ricky Martin, la reina en Ourense y los actos del día completan la agenda

La vertiente cultural y de agenda institucional completa el mapa del día con el concierto de Ricky Martin en Huelva, la visita de la reina Letizia a Adolfo Domínguez en Ourense y otros actos previstos para hoy en distintas comunidades. No son los focos más incendiarios de la jornada, pero sí aparecen en la prensa de hoy y ayudan a cerrar un panorama marcado por la mezcla de política, sucesos, clima y cultura en pleno arranque del viernes.