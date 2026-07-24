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Las 10 tendencias más virales en X este viernes 24 de julio de 2026 en España: Zapatero, Rosalía, Yolanda Díaz y la OIT

Zapatero, Rosalía y varios temas locales y políticos acaparan la conversación en la red social durante las últimas horas

Las 10 tendencias más virales en X este viernes 24 de julio de 2026 en España: Zapatero, Rosalía, Yolanda Díaz y la OIT
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1. POLÍTICA

Zapatero revive en la red por polémicas y referencias históricas

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero domina las menciones en X desde primera hora de la mañana. Usuarios comentan una entrevista reciente del expresidente y enlazan su etapa con debates actuales sobre gestión de incendios en Madrid, donde se menciona la intervención de la UME. El tema estalló anoche y se mantiene con hilos y memes que contrastan su legado con la actualidad política.

2. MÚSICA · ENTRETENIMIENTO

Rosalía genera debate tras un supuesto tributo

Rosalía aparece en los primeros puestos por reacciones mixtas a un posible homenaje. Algunos usuarios critican su música mientras otros defienden su trayectoria internacional. La conversación se activó esta madrugada con posts que cuestionan el reconocimiento y generan réplicas rápidas entre fans y detractores.

3. ENTRETENIMIENTO

#CasaGemelos2 o 4 sigue como fenómeno televisivo

El hashtag relacionado con el reality #CasaGemelos2 o su variante 4 acumula menciones constantes desde anoche. Participantes y momentos del programa impulsan clips y opiniones que se comparten masivamente entre el público joven. El pico se mantiene vivo por la emisión reciente y las reacciones en tiempo real.

4. LOCAL · SOCIEDAD

#IFBurgohondo concentra atención en Ávila

El hashtag #IFBurgohondo, ligado a un evento o incidente en Burgohondo, irrumpe en las tendencias por la mañana. Vecinos y medios locales comparten actualizaciones sobre la situación, lo que dispara la conversación en España. La actividad se intensifica desde las primeras horas del viernes.

5. POLÍTICA

Yolanda Díaz y Sumar en el foco de la actualidad

Yolanda Díaz y menciones a Sumar ganan tracción por declaraciones y reacciones políticas del día. Usuarios debaten su papel en el panorama actual con posts que mezclan análisis y críticas. El tema cobra fuerza desde anoche y se mantiene en los rankings matutinos.

6. SOCIEDAD · ACTUALIDAD

Plus Ultra y referencias a empresas o sucesos

Plus Ultra aparece entre las tendencias por menciones a la compañía o eventos vinculados. La conversación se reactiva con noticias o comentarios que circulan desde primera hora, generando debates sobre su relevancia actual en el contexto español.

7. DEPORTES

Messi y Rodri suman menciones deportivas

Los nombres de Messi y Rodri escalan por referencias futbolísticas y comparaciones. Aficionados comparten clips y opiniones que se viralizan desde la noche anterior, especialmente en torno a la actualidad del fútbol español e internacional.

8. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Argentina y Milei generan eco en España

El tema Argentina, junto con menciones a Milei, mantiene actividad por cruces políticos y económicos que resuenan en la conversación española. Posts y debates se multiplican desde la madrugada, impulsados por noticias recientes.

9. TECNOLOGÍA · EMPRESAS

Indra Sistemas destaca en el ámbito corporativo

Indra Sistemas entra en las tendencias por noticias o menciones empresariales que circulan hoy. Usuarios y perfiles especializados comparten información que eleva el perfil de la compañía en la red durante la mañana.

10. CULTURA · DEPORTES

Chamartín y referencias urbanas o deportivas

Chamartín suma menciones por temas vinculados al barrio madrileño o al estadio. La conversación se activa con posts locales y deportivos que ganan visibilidad desde las últimas horas, cerrando el ranking de temas calientes del día.

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