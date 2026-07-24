Alfonso Rojo: «Ahora resulta que Zapatero ha estado vendiendo joyas de tapadillo en Hong Kong»

La entrevista ha sido un espectáculo grotesco, que no ha disipado la más mínima duda sobre los negocios ilegales de Zapatero, ni ha hecho que por un instante pensemos que Ruiz es algo parecido a un periodista independiente.

Y como las desgracias —me refiero a las del PSOE y la Galaxia progre— nunca llegan solas, estábamos todavía digiriendo el apestoso cocido que este jueves intentaron colarnos Sánchez y su cuadrilla desde Telepedro, cuando salta la noticia de que la UDEF ha localizado una transferencia de 50.000 euros a ZP, hecha por una empresa de Hong Kong dedicada al comercio internacional de metales y gemas.

Se trata de un soborno más, de los muchos que han engrosado el bolsillo del mentor de Sánchez, o va a resultar que Zapatero se ha dedicado también a ir vendiendo joyas de tapadillo. Y que las 103 que aparecieron en la caja fuerte del despacho del PSOE no son más que lo que resta del botín.

Y que previamente al 19 de mayo de este año, cuando se descubrió el tesoro, el expresidente socialista estuvo haciendo caja a escondidas: un día un collar, otro una pulsera, al siguiente pendientes y, cuando no eran diamantes, eran rubíes, zafiros y esmeraldas.

Veremos qué aflora en las próximas semanas, pero ya sabemos que el remitente de los 50.000 euros es Yuewee International Trade Limited, una compañía especializada en la compraventa de oro y piedras preciosas.

Y que la pasta se depositó en la cuenta del Banco Santander que Bambi comparte con su esposa, Sonsoles Espinosa.

Volviendo a la larga y prolija entrevista que el novio de Santaolalla le hizo a Bambi. Preguntas hubo muchas y pertinentes. Repreguntas y respuestas con fuste, ninguna.

Ni explicación coherente, ni un nombre sobre los caraduras que, aguas arriba, facilitaron los apaños y la desvergüenza de asegurar, con ojos de cordero degollado, que no había «afán patrimonial» en las joyas, que no tenían «uso ni destino».

Va a resultar que las escondía en una caja fuerte para que no se acatarrasen: ridículo.

Y mucho miedo a hacer pupa a Julito, su testaferro, no vaya a ser que se enfade y, en lugar de soltar generalidades ante el juez y limitarse a dejar claro que el jefe de la trama mafiosa siempre fue Zapatero, aporte pruebas concretas y facilite nombres.

Lo mismo con Gertrudis, a quien defendió casi con más ímpetu que a sus hijas.

De Sánchez, que fue quien le aconsejó ir a la tele, ni flores, lo que tiene lógica.

Lo tiene tan crudo Zapatero que actúa consciente de que el único clavo ardiendo al que agarrarse para no entrar en la cárcel es que el okupa de La Moncloa haga bingo en las próximas generales y le indulte o amnistíe como al golpista Puigdemont.