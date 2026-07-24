El ingreso de 50.000 euros de Hong Kong a Zapatero abre un nuevo frente en el caso de las joyas

La trama podría parecer la apertura de una novela de intriga global: un exlíder del Gobierno, una firma de Hong Kong especializada en pulseras de oro y piedras preciosas, y una transferencia rastreada por Anticorrupción. Pero aquí no hay ficción.

Según ha descubierto José María Olmo en ‘El Confidencial’ en su análisis sobre Zapatero y los pagos vinculados al asunto Plus Ultra y las joyas intervenidas, el exmandatario socialista recibió 49.758 euros de una empresa de Hong Kong dedicada al comercio internacional de metales y gemas. Esta operación se añade a un entramado económico y judicial que se vuelve cada vez más intrincado, donde cada nuevo dato puede colocar –o desorganizar– un poco más el tablero político.

El ingreso proviene de Yuewee International Trade Limited, una compañía situada en Hong Kong y especializada en la compra-venta de oro y piedras preciosas. La transferencia fue realizada a una cuenta en el Banco Santander que José Luis Rodríguez Zapatero comparte con su esposa, Sonsoles Espinosa.

Este movimiento se encuentra documentado en un informe de la UDEF enviado al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga si el expresidente habría intervenido ante gobiernos y autoridades de diferentes países para beneficiar los intereses de empresas cercanas a él, cobrando grandes sumas a cambio. Conocer el origen, el destino y el motivo de este ingreso se ha convertido en una pieza crucial para los investigadores.

Un movimiento más en una trama que preocupa a los tribunales

La transferencia hongkonesa no se puede entender sin la historia del caso Plus Ultra y las diversas relaciones económicas que rodean a Zapatero. La UDEF encuadra el pago de Yuewee International Trade Limited dentro del mismo patrón de cobros que relaciona al expresidente con la empresa Análisis Relevante SL, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. Esta última sociedad le habría abonado cerca de medio millón de euros por informes escritos, asesorías verbales y reuniones virtuales. El hilo conductor que siguen tanto Anticorrupción como el juez José Luis Calama es determinar si dicha actividad era meramente consultiva o si encubría tráfico de influencias relacionado con el rescate público de Plus Ultra y otros negocios internacionales.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Zapatero admitió haber recibido cerca de 500.000 euros de Análisis Relevante por trabajos de asesoría, pero rechazó cualquier participación en el rescate de la aerolínea y negó haber cometido delito alguno. No obstante, su defensa enfrenta un desafío: según los informes policiales, ciertos ingresos aumentan justo tras decisiones relevantes del Gobierno sobre Plus Ultra, y ahora se adiciona un ingreso cercano a 50.000 euros de una empresa de joyería internacional de Hong Kong. Para los investigadores, la coincidencia temporal y el origen de los fondos son cuestiones que no deben pasarse por alto.

La interrogante tanto política como judicial es: qué tipo de servicio remuneró exactamente Yuewee International Trade Limited y si dicho servicio guarda alguna relación con las joyas confiscadas en el despacho de Zapatero o con operaciones comerciales internacionales que puedan tener relevancia penal. Por el momento, no se ha presentado una explicación detallada del concepto más allá de la referencia genérica a “servicios de consultoría”, y los investigadores han optado por rastrear el dinero a nivel internacional.

Joyas, valoraciones millonarias y la presión sobre Anticorrupción

Paralelamente al ingreso desde Hong Kong, persiste la controversia por las joyas encontradas en el despacho del expresidente, cuyo valor ha generado titulares y sospechas. La tasación encargada por el juez Calama estima el lote de piezas intervenidas en alrededor de 1,3 millones de euros, incluyendo collares de oro blanco con diamantes y zafiros que superan los 200.000 euros, además de pulseras valoradas entre 72.000 y 95.000 euros. Otros análisis independientes elevan el valor potencial hasta varios millones de euros, dependiendo de la autenticidad y calidad de las gemas, lo que ha suscitado un intenso debate público sobre el origen y la fiscalización de ese patrimonio.

Sobre esta base, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra averiguando indicios de delito fiscal y contrabando, según la nota de la Audiencia Nacional. Lo relevante no se limita al valor de las piezas, sino a su trazabilidad: cómo ingresan esas joyas en España, quién las financia y con qué dinero. Es aquí donde el ingreso desde Hong Kong cobra especial importancia: una empresa que se dedica precisamente al comercio internacional de pulseras de oro y piedras preciosas que transfiere casi 50.000 euros a la cuenta del expresidente establece un vínculo directo entre el mundo de la joyería de lujo global y el despacho registrado en Madrid.