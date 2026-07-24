Nacho Cardero advierte a Alfonso Rojo: «Queda muchísimo más por salir de Zapatero… Y no es una opinión»

Nacho Cardero (Guadalajara, 1974) es uno de los periodistas más reputados del país.

Como director de El Confidencial ha lanzado a este medio digital a ser uno de los más leídos e influyentes del panorama mediático español.

Este 24 de julio de 2026 charla con Alfonso Rojo en el marco del programa Tiempo de Hablar, con toda la tela que tiene para cortar esta concreta fecha en la que Zapatero acaba de exponerse de una manera tétrica a sí mismo en TVE.

Cardero asegura que el expresidente socialista «se ha clavado cuchillos a sí mismo en cada respuesta que le ha dado» a Javier Ruiz, en una charla que concede con el único pensamiento narcisista de que puede salvar su pellejo y hacerle de paso un favor a Sánchez. Pero la realidad es que Zapatero está más que frito y el director de El Confidencial avisa: «Queda muchísimo por salir hasta final de año, y no es una opinión. Esto es solo la punta del iceberg».

Un analista político de prestigio, que participa en espacios televisivos y radiofónicos, Cardero tiene intuición para saber lo que sucede y así se lo expone al director de Periodista Digital: