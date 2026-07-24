Nuevo mazazo para Zapatero: Anticorrupción amplía la investigación para saber la fecha exacta de sus joyas

Un futuro de color hormiga.

La investigación en torno a las joyas descubiertas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero avanza.

Según detalla ‘El Mundo’, Anticorrupción ha solicitado la ampliación del análisis para determinar la fecha exacta de montaje de las piezas, un elemento fundamental para esclarecer si se ajustan o no a lo manifestado por el expresidente.

La solicitud es significativa: la Fiscalía pretende que la joyería Ansorena amplíe el estudio gemológico sobre unas piezas que, en una evaluación preliminar, fueron tasadas en 1,3 millones de euros. La intención es tanto técnica como judicial.

Si los especialistas consiguen establecer la fecha de ensamblaje, la causa podría enriquecerse con una referencia objetiva que facilite determinar si esas joyas son recientes, antiguas, heredadas o el resultado de un regalo concreto, tal como ha sostenido la defensa del exjefe del Gobierno.

La iniciativa de Anticorrupción refleja un enfoque más detallado de la investigación. No se trata únicamente de determinar el valor de las joyas, sino de identificar cuándo se montaron. Esta distinción es crucial, ya que una pieza puede integrar gemas viejas pero haber sido ensamblada posteriormente; o al contrario, puede mantener un diseño de época y una factura que ayuden a rastrear su origen.

A su vez, la causa mantiene abiertas otras incertidumbres. Según la información disponible, las piezas fueron incautadas por la UDEF el 19 de mayo de 2026 en el transcurso del caso Plus Ultra. La Fiscalía busca que el análisis gemológico no se limite a verificar autenticidad y valor económico, sino que proporcione datos acerca de la fabricación y composición del conjunto. En otras palabras: no es suficiente saber que las joyas brillan; es relevante también saber desde cuándo resplandecen así.

Una investigación cada vez más compleja

Este refuerzo en el estudio se produce en un contexto donde el origen de las joyas aún se encuentra nebuloso. Informaciones recientes sugieren que Zapatero no habría presentado la documentación necesaria para clarificar la procedencia de las piezas, a pesar de haberse comprometido a hacerlo ante el juez en un plazo breve. Además, el expresidente, según contó en RTVE, las considera como una cortesía personal de un país que no ha querido identificar.

La discrepancia entre la versión política y la exigencia judicial subraya la relevancia de establecer fechas. Si el montaje tuvo lugar después de un viaje, un regalo o una etapa de posesión específica, la investigación adquiriría una cronología útil; de lo contrario, la situación se complica. En este tipo de casos, el tiempo puede resultar más revelador que cualquier discurso solemne en pantalla.Lo que podría suceder a continuación

Si la joyería y los peritos logran precisar la fecha de ensamblaje, la Audiencia Nacional contará con un nuevo componente para reconstruir la historia material del hallazgo. En un caso donde tanto el valor económico como el relato político son determinantes, cada detalle técnico puede inclinar la balanza más que un título llamativo.

Y existe una curiosidad que aporta contexto a por qué este tema ha suscitado tanto revuelo: en el ámbito de la alta joyería, una pieza puede parecer antigua por su estética, pero haber sido montada mucho después utilizando piedras recicladas. En definitiva, las apariencias pueden engañar en los escaparates de lujo, e incluso más que en el universo político.