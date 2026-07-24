La pesadilla de una familia española en Australia: su hija permanece en coma y la factura médica ya supera los 80.000 dólares

Lo que comenzó como un viaje para trabajar, mejorar el inglés y conocer mundo ha terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla para una familia española. Valeria, una joven de 22 años, permanece ingresada en estado crítico en un hospital de Perth (Australia) tras sufrir un grave accidente de tráfico. Mientras los médicos luchan por salvar su vida, sus padres afrontan una segunda batalla: reunir el dinero necesario para hacer frente a unos gastos médicos que ya superan los 80.000 dólares australianos y que siguen aumentando cada día.

La joven se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo estrecha vigilancia médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. Su estado continúa siendo muy delicado y el pronóstico sigue siendo reservado, por lo que los especialistas no pueden determinar todavía cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

La situación sanitaria se ha visto agravada por un importante problema económico. Valeria no disponía de un seguro médico internacional que cubriera una emergencia de estas características, una circunstancia que ha obligado a su familia a asumir unos costes hospitalarios de enorme magnitud.

Según explican sus allegados, la factura médica supera ya los 83.000 dólares australianos, una cantidad que continúa creciendo debido al elevado coste de la asistencia sanitaria y de la estancia en la UCI. Solo el ingreso diario en cuidados intensivos ronda los 3.500 dólares australianos, a lo que hay que sumar pruebas diagnósticas, tratamientos especializados, medicación y el resto de la atención necesaria para mantener estabilizada a la paciente.

Un viaje que terminó en tragedia

Valeria había viajado a Australia después de pasar una temporada en Nueva Zelanda, donde trabajó mientras disfrutaba de una experiencia internacional. Como miles de jóvenes españoles, decidió trasladarse al país oceánico con un visado que le permitía trabajar y viajar al mismo tiempo.

Su objetivo era mejorar el idioma, adquirir experiencia laboral y recorrer uno de los destinos preferidos por quienes deciden pasar una temporada en el extranjero.

Sin embargo, un grave accidente de tráfico cambió por completo sus planes y los de toda su familia.

Tras el siniestro fue trasladada de urgencia al hospital de Perth, donde ingresó con lesiones de extrema gravedad que obligaron a los médicos a inducirle el coma y mantenerla en cuidados intensivos.

Una carrera contrarreloj

Al conocer la noticia, los padres de la joven viajaron de inmediato hasta Australia para permanecer junto a su hija.

Desde entonces, su día a día transcurre entre las visitas al hospital, las reuniones con el equipo médico y las gestiones necesarias para intentar hacer frente a una situación económica que consideran inasumible.

Además del coste del tratamiento, la familia también debe afrontar los gastos derivados del desplazamiento urgente a Australia, el alojamiento y la estancia en el país durante un periodo cuya duración todavía se desconoce.

Las primeras previsiones médicas apuntan a que la recuperación de Valeria será larga y compleja, pudiendo prolongarse durante varios meses entre hospitalización y rehabilitación.

Una campaña para recaudar fondos

Ante la imposibilidad de asumir unos costes tan elevados, familiares y amigos han puesto en marcha una campaña solidaria para recaudar fondos.

El objetivo es ayudar a sufragar los gastos médicos y permitir que los padres puedan continuar acompañando a la joven durante todo el proceso de recuperación.

La iniciativa ha comenzado a difundirse a través de internet y las redes sociales, donde numerosas personas han mostrado su apoyo a la familia mediante donaciones y mensajes de ánimo.

Cada aportación, por pequeña que sea, supone un alivio para unos padres que afrontan el momento más difícil de sus vidas.

El elevado coste de la asistencia sanitaria

El caso de Valeria ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de viajar al extranjero con un seguro médico adecuado.

En países como Australia, la asistencia sanitaria para ciudadanos extranjeros sin cobertura puede alcanzar importes muy elevados, especialmente cuando se trata de ingresos hospitalarios prolongados, intervenciones quirúrgicas o tratamientos en unidades de cuidados intensivos.

Los expertos en viajes internacionales recuerdan que una póliza sanitaria puede evitar situaciones como la que atraviesa actualmente esta familia, que además de luchar por la recuperación de su hija debe hacer frente a una factura que continúa creciendo con el paso de los días.

La esperanza sigue intacta

Mientras los médicos continúan trabajando para estabilizar a Valeria, su familia mantiene la esperanza de que pueda superar esta complicada situación.

Cada pequeño avance es recibido como un motivo para seguir luchando, convencidos de que lo más importante continúa siendo su recuperación.

Aunque el futuro inmediato está lleno de incertidumbre, sus padres aseguran que permanecerán junto a ella durante todo el tiempo que sea necesario, confiando en que algún día pueda regresar a España y dejar atrás una experiencia que ha cambiado por completo sus vidas.