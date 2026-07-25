Sánchez ignora cuanto nos cuesta a los contribuyente su ‘Hodio’ y oculta lo que cobra Santaolalla por ir a un guateque progre con vino y gambones

El Gobierno Frankenstein oculta el coste de su ridícula herramienta contra el odio en redes y el caché de Sarah Santaolalla en un acto del 8-M con vino y gambones-

Para pagar a los propios, a los amarrados al pesebre ssanchista, el dinero público siempre aparece

Hay una regla no escrita que este Gobierno cumple con una disciplina admirable: cuando se trata de vigilar el discurso ajeno, faltan cifras; cuando se trata de pagar al propio, sobra generosidad. Pedro Sánchez no sabe —o no quiere decir— cuánto va a costar Hodio, su nueva herramienta para perseguir el odio y la polarización en las redes sociales.

Lo que sí sabe, y lo demuestra cada vez que se presenta la ocasión, es repartir con largueza el dinero público entre fieles, colaboradores y terminales mediáticas afines, empezando por esa red de tertulianos y espacios amigos que sus críticos ya han bautizado como la «Brunete mediática», bien amarrada al pesebre de la Moncloa. Y lo hace, además, sin el menor rubor: a base de bolos, enchufes, tertulias pagadas y subvenciones varias que rara vez se someten al mismo escrutinio que este Gobierno reclama para el resto.

Hodio: la herramienta que nadie sabe cuánto cuesta

Hodio, acrónimo de Huella del Odio y la Polarización, se ha promovido desde La Moncloa y el círculo de Sánchez con el objetivo declarado de monitorizar el discurso de odio en redes sociales y evaluar su evolución en plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook. Entre sus fines figuran medir la presencia y el alcance de los mensajes de odio, analizar cómo se difunden los contenidos polarizantes y presionar a las plataformas digitales para que rindan cuentas.

El problema es que, mientras se exige rendición de cuentas a terceros, el propio proyecto carece de ella. El Gobierno admite que no sabe cuánto costará Hodio; no se ha aclarado quién lo administrará ni cómo se auditará su funcionamiento, y la herramienta permanece en una fase de desarrollo bastante más precaria que la que se había anunciado políticamente. Resulta, cuanto menos, llamativo que un instrumento diseñado para vigilar el discurso ajeno se construya sin cifras claras ni marco de supervisión: ¿cómo se fiscaliza un sistema que arranca sin transparencia sobre su propio coste?

El contraste: gambones para el acto, opacidad para las cuentas

El silencio que envuelve a Hodio contrasta con otros gastos que ya son de dominio público. Según ha revelado El Debate en su investigación sobre la falta de transparencia del proyecto, el catering de un acto oficial —con vino y gambones incluidos— costó 11.000 euros, en pleno discurso oficial sobre austeridad y buen uso del dinero público. A eso se suman las críticas a partidas mucho más abultadas que financian estructuras mediáticas afines, resumidas ya en dos expresiones que han hecho fortuna en el debate público: el «chiringuito de RTVE» y los «1.000 millones para los amigos». La impresión que se consolida es sencilla de formular: se vigila el discurso de la ciudadanía en redes, pero se esconde con recelo cómo y en qué se gasta el dinero desde los propios ministerios.

Santaolalla, Igualdad y la factura que no aparece

El caso de Sarah Santaolalla, tertuliana habitual en medios afines al sanchismo, se ha convertido en símbolo de esta opacidad. El Ministerio de Igualdad se niega a revelar cuánto recibió por participar en un acto del 8-M financiado con fondos públicos. Las preguntas que siguen sin respuesta son elementales: qué cantidad se le abonó, por qué concepto —ponencia, presencia, moderación, imagen— y qué criterios técnicos respaldaron su elección frente a otros perfiles disponibles.

Cuando hablamos de dinero público, la transparencia no debería ser una cortesía: es una obligación. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el coste de cada invitación y el motivo por el que se elige a un tertuliano concreto para actos institucionales en fechas tan señaladas como el 8-M. La defensa pública de Santaolalla por parte de figuras como Pilar Bernabé, que le atribuye méritos y estudios que después no se acreditan, alimenta la sospecha de que la selección de voces responde más a afinidades políticas que a criterios profesionales sólidos, con el consiguiente desgaste para la credibilidad del entorno mediático que rodea al Gobierno.

RTVE, enchufes y la confianza que se evapora

La polémica se extiende a la RTVE de la era Sánchez. Los relatos sobre los «1.000 millones para los amigos» y el «chiringuito de RTVE» apuntan a una estructura pública donde los nombramientos de periodistas afines y su participación remunerada en actos oficiales plantean serias dudas sobre la independencia real de la radiotelevisión pública, el reparto de espacios y oportunidades profesionales, y el uso de eventos institucionales como escaparate del propio Gobierno.

El problema no es solo cuánto se gasta, sino quién se beneficia y con qué méritos. Cuando las tertulias y los programas incluyen voces que alternan el respaldo al Ejecutivo con su presencia remunerada en actos institucionales, la línea entre periodismo y propaganda se difumina. Las consecuencias son previsibles: menos confianza en la información que procede de medios públicos, más polarización sobre qué es periodismo y qué es activismo, y más espacio para la desinformación, alimentada precisamente por esa pérdida de credibilidad institucional.

La paradoja ética, en una tabla

Elemento Objetivo declarado Problema detectado Hodio Medir el odio y la polarización en redes Coste desconocido, supervisión difusa Acto 8-M con Santaolalla Visibilizar el feminismo institucional Honorarios ocultos, criterios sin detallar «Chiringuito de RTVE» Información pública de calidad Sensación de enchufes y afinidades

En pocas palabras: se exige responsabilidad a las plataformas tecnológicas por el odio que circula en sus espacios, pero se elude la rendición de cuentas sobre los propios gastos del Gobierno en comunicación y representación pública.

Gambones, vino y un cierre que no cuadra

La referencia al ágape con vino y gambones trasciende lo gastronómico: es la metáfora perfecta de cómo se gestiona la comunicación de este Ejecutivo. Se cuida la forma, se eligen con detalle a los invitados, pero se esconden los recibos. La paradoja, en el fondo, no es tan complicada de resumir: se exige transparencia a las plataformas por el odio que circula en sus muros, pero se oculta el recibo de quien participa, cobra y aplaude en los actos oficiales. Este Gobierno no tiene un problema de escasez de fondos para sus fieles; tiene, más bien, alergia a que alguien se moleste en contarlos. Mientras Hodio rastrea el odio ajeno en las redes, muchos ciudadanos siguen buscando, sin éxito, la pista de un solo recibo: el de los gambones.