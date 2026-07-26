Las 10 claves políticas y periodísticas que marcan el domingo 26 de julio de 2026 en España

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Trump pasa de criticar a España a elogiarla tras el compromiso sobre gasto en la OTAN

El viraje de Donald Trump hacia España se ha convertido desde anoche en uno de los grandes focos informativos y de debate político. El presidente de Estados Unidos, que hace días había calificado al país como “aliado terrible” de la OTAN, ha asegurado ahora que España “se ha redimido por completo” tras acceder a una solicitud de pago ligada al compromiso de defensa en la Alianza. El Gobierno español defiende que las explicaciones de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN sobre el objetivo del 2% del PIB en gasto militar han convencido al mandatario estadounidense y niega que se hayan comprometido nuevos pagos más allá de lo ya anunciado. Hoy se cruzan lecturas: Podemos reclama que Sánchez aclare si hay más gasto militar comprometido, mientras la oposición usa el episodio para cuestionar la política exterior del Ejecutivo. En redes y tertulias se discute el coste político interno de este giro ante Trump y el equilibrio entre el compromiso con la OTAN y las prioridades sociales.

2. POLÍTICA · TRIBUNALES

La Fiscalía mantiene la petición de absolución para Begoña Gómez y niega que haya delito

El futuro judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sigue marcando titulares y búsquedas tras el movimiento de la Fiscalía confirmado ayer y explicado en detalle esta madrugada. El Ministerio Público ha reiterado su petición de absolución para Gómez, su asesora y el empresario Barrabés al entender que no han cometido delito en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. La atención se dispara porque el juez Peinado ha deslizado, en paralelo, que “no sería la primera ocasión” en que un líder europeo se fuga, al hilo de la polémica por el pasaporte de Gómez, una frase que ha generado fuerte reacción política y mediática. El caso se ha convertido en arma arrojadiza entre Gobierno y oposición y concentra buena parte de la conversación política de hoy, con análisis sobre la solidez de la investigación, el papel de la Fiscalía y el impacto del asunto en la credibilidad institucional.

3. SUCESOS · SOCIEDAD

Tragedia en Los Gallardos: el incendio forestal deja al menos doce muertos y conmoción nacional

El incendio forestal en Los Gallardos (Almería) ha escalado en las últimas horas a tragedia nacional y copa titulares, avances informativos y tendencias digitales. Durante la madrugada se ha confirmado que el número de fallecidos aumenta a doce, según los últimos datos difundidos por fuentes oficiales y recogidos por la prensa de hoy. El fuego se habría iniciado tras la caída de un cable del tendido eléctrico, una circunstancia que alimenta el debate sobre la responsabilidad de las compañías y la fragilidad de las infraestructuras ante episodios extremos. Los servicios de emergencia trabajan desde ayer sin descanso en la zona, mientras el operativo aéreo antiincendios acumula ya más de 2.000 horas de vuelo esta campaña, muy por encima de 2025, según datos difundidos hoy por el MITECO. La tragedia se inserta en un contexto de riesgo extremo: varias comunidades están en emergencia por los incendios, y el caso de Los Gallardos se ha convertido en símbolo de la nueva realidad de veranos cada vez más letales.

4. METEOROLOGÍA · MEDIO AMBIENTE

Nueva ola de calor y riesgo extremo de incendios elevan la alerta en media España

El otro gran eje de preocupación pública este domingo es la nueva ola de calor, que refuerza el temor a más incendios y dispara consultas sobre previsiones y recomendaciones. Los servicios meteorológicos alertan desde ayer del riesgo de que se superen de nuevo los 40 ºC en amplias zonas de la Península, con registros extremos como los 43,7 ºC alcanzados esta semana en Ontinyent (Valencia). Informes divulgados hoy confirman que junio de 2026 fue el mes más caluroso jamás registrado en Europa Occidental, con una media de 20,74 ºC según Copernicus, lo que refuerza la idea de un verano excepcionalmente duro. El operativo antiincendios lleva ya más de 2.000 horas de vuelo y el Ministerio para la Transición Ecológica admite que la campaña va muy por delante de la del año pasado. La combinación de ola de calor, masas de aire muy seco y vientos irregulares sitúa a España en un escenario de máxima vigilancia, tanto en zonas rurales como en áreas periurbanas, y los medios ponen el foco hoy en medidas de prevención y en el debate sobre adaptación climática.

5. POLÍTICA · VIVIENDA

El Gobierno ultima un decreto ley para frenar los alquileres disparados y estimular vivienda asequible

La cuestión de la vivienda, y en especial de los alquileres, vuelve a ser uno de los grandes temas del día por el decreto ley que el Gobierno prepara para aprobar este martes. Según la agenda difundida ayer y detallada hoy, el Ejecutivo ultima un paquete de medidas para contener la escalada del alquiler y aumentar la oferta de vivienda asequible. Entre las propuestas figura la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación específica del alquiler de temporada y de habitaciones, y beneficios fiscales para los propietarios que rebajen la renta. En la prensa económica se cruza esto con los planes de construcción masiva en comunidades como la Comunitat Valenciana, donde el presidente Llorca ha anunciado cambios normativos para levantar hasta 240.000 viviendas usando suelos reservados a equipamientos públicos. El debate de hoy se centra en la eficacia real del decreto, el choque entre mercado y regulación, y la urgencia de aliviar la presión en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

6. POLÍTICA · PARTIDOS

Sondeo demoledor: la ola de casos del PSOE arrastra a la izquierda a su peor dato en medio siglo

La batalla demoscópica irrumpe en la conversación política con fuerza después de que se haya avanzado este fin de semana un sondeo que se publicará esta noche y que sitúa a la izquierda no independentista en su peor resultado en 50 años. El adelanto indica que PSOE, Sumar y Podemos quedarían por debajo de los peores datos que la izquierda logró en 2000 y 2011, en un contexto marcado por la sucesión de casos que afectan al PSOE y la erosión del espacio gubernamental. El estudio sostiene que los pactos del PP con Vox en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía no estarían penalizando a los populares, lo que alimenta el relato de una derecha consolidada. La pieza es uno de los contenidos más comentados en la prensa digital española hoy, con análisis sobre la credibilidad de la encuesta, el impacto de la percepción de corrupción y la capacidad de reacción de la izquierda antes de un ciclo electoral que se percibe cada vez más incierto.

7. POLÍTICA · CASO CORREOS

La UCO y el “enchufe” de Leire Díez en Correos tensan la relación Gobierno–PP

Las revelaciones sobre el fichaje de Leire Díez en Correos, recogidas en un nuevo informe de la UCO y explotadas por la oposición, ocupan titulares y comentarios desde anoche. La Unidad Central Operativa detalla en el documento que se han detectado irregularidades en la contratación de la exmilitante del PSOE, apuntando al entonces presidente de Correos Juanma Serrano y a la presión de las llamadas “cloacas del PSOE”. El PP asegura hoy que el Gobierno encubrió el “enchufe” de Díez, elevando el tono contra el Ejecutivo y alimentando la narrativa de una trama de favoritismo político en empresas públicas. Programas informativos y diarios amplían hoy las claves del informe, con cronologías de contratos a dedo, movimientos internos en la compañía y el papel de altos cargos. El caso se solapa con otros procedimientos sobre la gestión del partido en instituciones y refuerza la percepción de que la batalla por el relato de la limpieza institucional será uno de los grandes ejes de la semana.

8. SOCIEDAD · LGTBI · MOVILIZACIONES

Marea arcoíris en Madrid: el Orgullo alerta contra la “ola reaccionaria” y la normalización del odio

La movilización por los derechos LGTBI ha dejado en las calles de Madrid una imagen potente que sigue irradiando conversación en redes y medios hoy. La manifestación del Orgullo celebrada ayer reunió a miles de personas y se articuló en torno a un mensaje claro: alarma frente a una “ola reaccionaria” que, según las organizaciones convocantes, normaliza el odio contra las personas LGTBI. La marcha se combina informativamente con datos divulgados hoy sobre discriminación laboral LGTBI+, que señalan que las mujeres trans son las más perjudicadas, con tasas de desempleo que alcanzan el 80% según COGAM. La agenda social del día sitúa esta protesta en un marco más amplio, que incluye la renovación del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia hasta 2030 y la creación de un grupo de expertos hispano-francés para nuevas medidas en igualdad. La tensión entre avances legislativos y retrocesos sociales es uno de los ejes que más se comentan en columnas y tertulias.

9. ECONOMÍA · ENERGÍA

Crisis de comercializadoras eléctricas: más garantías, más estabilidad y más escrutinio público

El sector eléctrico se ha colado hoy en la agenda informativa por la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para incrementar las garantías exigidas a las comercializadoras en España. La medida, valorada positivamente por el sector, busca aportar mayor estabilidad a un mercado agitado por el proceso de inhabilitación que afecta ya a una treintena de compañías, incluida Holaluz. Desde ayer por la tarde, análisis económicos y piezas explicativas detallan las consecuencias para usuarios y pequeñas comercializadoras, en un contexto de alta sensibilidad a cualquier noticia que pueda impactar en la factura eléctrica. El movimiento se lee como respuesta institucional a los riesgos de quiebra o incumplimiento de empresas que operan con márgenes estrechos y elevada exposición al mercado mayorista. Hoy se discute si el aumento de garantías puede derivar en menos competencia o, por el contrario, en un ecosistema más robusto que evite sobresaltos como los recientes.

10. POLÍTICA · EUROPA

El PP frena el Tratado de Amistad con Francia y abre un nuevo frente exterior con el Gobierno

La política europea entra en la conversación española de hoy por la decisión del PP en el Senado, que ha paralizado el Tratado de Amistad con Francia al acordar que se lleve de nuevo al Tribunal Constitucional. El gesto, conocido ayer por la tarde y desplegado hoy en análisis políticos, abre un nuevo frente entre el Gobierno y la oposición en materia de relaciones exteriores, después de semanas marcadas por la tensión con socios comunitarios en varios dosieres. Mientras Moncloa defiende la importancia estratégica del acuerdo para reforzar la cooperación bilateral, los populares sostienen que hay dudas jurídicas que deben aclararse antes de seguir adelante. En paralelo, PP y Vox buscan frenar en el Congreso la ley para condonar más de 83.000 millones de deuda autonómica, lo que encadena el debate sobre el trato financiero a las comunidades con la relación de España con sus vecinos europeos. Este cruce de frentes, interno y externo, alimenta hoy lecturas sobre el lugar de España en la arquitectura europea y el margen de maniobra del Gobierno en un escenario de alta polarización.