Los 10 trending topics de este domingo 26 de julio den 2026 en España: La Velada del Año, incendios, miserables...

1. ENTRETENIMIENTO

La Velada del Año VI domina la charla en redes

La Velada del Año VI ha estallado en las últimas horas con picos de menciones que la sitúan en lo más alto de los rankings españoles. Creadores como Ibai Llanos impulsan el evento que reúne combates y momentos virales, y los usuarios comparten clips y reacciones en tiempo real desde anoche. El hashtag principal acumula interacciones masivas junto a nombres como Fabiana, Clers o Gaspi que participan o generan memes. La expectación crece con cada actualización y los debates sobre posibles resultados llenan los timelines desde primera hora.

2. ENTRETENIMIENTO

Nombres propios como Fabiana y Natalia generan miles de interacciones

Fabiana y Natalia aparecen entre los términos más buscados esta mañana porque forman parte del ecosistema de La Velada. Los seguidores analizan sus trayectorias y comparten momentos destacados de entrenamientos o presentaciones. La conversación se intensifica con hilos que repasan sus perfiles y anticipan su rendimiento en el ring. Estos picos coinciden con el horario del evento y mantienen activa la comunidad desde la madrugada.

3. ACTUALIDAD

Los incendios forestales activan alertas y peticiones de ayuda

#IncendiosForestalesEspaña escala en los rankings por la situación en varias provincias donde las llamas avanzan desde ayer. Los usuarios difunden imágenes y vídeos de los focos y piden recursos para los equipos de extinción. El hashtag #IFSierraOeste lidera también las listas de más tuiteado en las últimas horas. La preocupación se extiende con menciones a localidades como Manises o Paiporta que sufren las consecuencias.

4. DEPORTES

UFC y boxeo se cruzan en la jornada de tendencias

#UFCHBOMax y #UFCAbuDhabi generan conversación paralela al evento español por combates internacionales que se disputan este fin de semana. Los aficionados comparan estilos y comparten highlights desde anoche. La coincidencia temporal con La Velada multiplica las menciones y los memes que relacionan ambas competiciones. Los rankings reflejan picos claros en las últimas doce horas.

5. DEPORTES

F1 y nombres como Piastri o Hamilton captan atención

Pilotos como Piastri, Hamilton, Russell o Norris aparecen en las listas por la actividad del Gran Premio en curso. Los seguidores debaten sobre estrategias y resultados parciales desde la noche anterior. La presencia de Antonelli y Verstappen añade más temas de análisis en tiempo real. Estos temas mantienen un ritmo constante de menciones en paralelo a otros eventos del día.

6. ENTRETENIMIENTO

Creadores y personalidades como Edu Aguirre o Javi Hoyos suman visibilidad

Edu Aguirre y Javi Hoyos escalan por su relación con el mundo del streaming y los eventos de ocio que coinciden con La Velada. Los usuarios comparten clips de sus intervenciones y generan hilos sobre su trayectoria. La conversación se alimenta de menciones cruzadas con Ibai y otros nombres del ecosistema digital desde primera hora del domingo.

7. MÚSICA

Juanes y Anuel AA entran en las tendencias con menciones frescas

Juanes y Anuel AA figuran entre los términos calientes por apariciones o colaboraciones que se comentan desde anoche. Los fans comparten vídeos de actuaciones recientes y anticipan posibles sorpresas en el evento principal. La mezcla de géneros mantiene el interés alto y genera listas de reproducción virales en la red social.

8. DEPORTES

Fútbol y equipos como Arsenal o Grimaldo generan debate

Arsenal y Grimaldo aparecen en los rankings por fichajes o partidos que se analizan en tiempo real. Los aficionados intercambian opiniones sobre alineaciones y rendimiento desde la tarde del sábado. La presencia de Vinicius añade más puntos de discusión en el ámbito del deporte rey.

9. ACTUALIDAD

Otros hashtags locales como #IFLaVallDUixó mantienen el foco en emergencias

#IFLaVallDUixó y temas similares reflejan la atención sobre distintos focos de incendio que se actualizan esta mañana. Los usuarios locales comparten información y llaman a la precaución. Estos picos se solapan con la tendencia general de incendios y refuerzan la conversación nacional.

10. ENTRETENIMIENTO

La Cartuja y nombres como Metrika o Abby cierran el top con reacciones

La Cartuja y personalidades como Metrika o Abby completan el panorama por su vínculo con el evento principal y momentos secundarios que se viralizan. Los seguidores analizan cada detalle y generan contenido derivado que mantiene la actividad alta hasta mediodía. La jornada combina ocio y alertas en un flujo constante de publicaciones.