El incendio de la Vall d’Uixó sigue fuera de control mientras los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en Alfondeguilla, Artana y Betxí

El incendio forestal declarado en la tarde del sábado en la Vall d’Uixó continúa fuera de control y mantiene en máxima alerta a la provincia de Castellón. Tras una noche especialmente complicada, marcada por el avance de las llamas y las difíciles condiciones meteorológicas, el amplio dispositivo desplegado por los servicios de emergencia centra ahora todos sus esfuerzos en estabilizar los principales focos activos localizados en los términos municipales de Alfondeguilla, Artana y Betxí.

Aunque durante las primeras horas del domingo la evolución del incendio ha sido ligeramente más favorable que durante la madrugada, las autoridades insisten en que la situación sigue siendo muy delicada. El fuego permanece activo en numerosos puntos del perímetro y cualquier cambio en la dirección del viento podría complicar nuevamente las labores de extinción.

El Puesto de Mando Avanzado coordina un operativo sin precedentes formado por cerca de 450 efectivos terrestres, entre bomberos forestales, brigadas helitransportadas, unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, efectivos del Consorcio de Valencia, Bomberos del Ayuntamiento de Castellón, agentes medioambientales, Guardia Civil y Policía de la Generalitat. A ellos se suman una veintena de medios aéreos que, desde primera hora de la mañana, realizan continuas descargas de agua sobre las zonas más comprometidas.

La prioridad absoluta se sitúa actualmente en el término municipal de Alfondeguilla, donde el incendio presenta el comportamiento más agresivo. Los equipos trabajan intensamente en las zonas del Arquet y Penyes de Carles para impedir que las llamas continúen avanzando hacia nuevos sectores de la Sierra de Espadán. Paralelamente, otro de los puntos de mayor preocupación se encuentra entre Alfondeguilla y Eslida, donde el fuego amenaza una importante masa forestal de alto valor ecológico.

Los responsables de la extinción destacan que, pese al enorme despliegue de medios, las condiciones meteorológicas continúan jugando en contra. Las elevadas temperaturas, la baja humedad relativa, la abundante vegetación seca y las rachas de viento dificultan enormemente la consolidación del perímetro y favorecen la aparición de reproducciones y focos secundarios que obligan a redistribuir constantemente los recursos.

Miles de personas continúan evacuadas y confinadas

Las medidas de protección para la población permanecen prácticamente inalteradas. La Vall d’Uixó continúa confinada y siguen evacuados varios barrios del municipio, entre ellos Toledo, Carbonaire, Sant Josep y Sant Antoni, además de diversas urbanizaciones y núcleos próximos al incendio.

Las autoridades han reiterado el llamamiento a la prudencia y han pedido a los vecinos que respeten las órdenes de confinamiento y evacuación. Asimismo, se insiste en evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona afectada para no interferir en el trabajo de los equipos de emergencia ni dificultar el acceso de los vehículos de extinción.

El incendio también ha obligado a cortar varias carreteras de la provincia, entre ellas diferentes tramos de las vías CV-230, CV-200, CV-203, CV-223 y CV-265, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la población como de los efectivos que trabajan sobre el terreno.

Una noche crítica para la Vall d’Uixó

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, calificó la madrugada como «la peor noche de nuestra historia reciente», reflejando la magnitud de una emergencia que mantiene en vilo a toda la comarca.

Durante las horas más complicadas, el incendio avanzó impulsado por el viento, obligando a intensificar las evacuaciones y a movilizar recursos adicionales procedentes de distintos puntos de España. La regidora quiso agradecer públicamente el trabajo realizado por bomberos, militares, policías, voluntarios, sanitarios y todos los profesionales implicados en las labores de extinción, destacando el esfuerzo realizado para proteger tanto a la población como al patrimonio natural.

La montaña de Pipa, salvada por el momento

Entre los pocos aspectos positivos que deja la evolución del incendio figura el hecho de que las llamas no han conseguido superar el barranco de Sant Josep, lo que ha permitido preservar, al menos por el momento, la emblemática montaña de Pipa, uno de los espacios naturales más representativos de la Vall d’Uixó.

No obstante, los responsables del operativo advierten de que la situación sigue siendo extremadamente cambiante y que cualquier modificación de las condiciones meteorológicas podría reactivar con fuerza algunos sectores ya estabilizados.

Más de 4.000 hectáreas afectadas

Las primeras estimaciones sitúan ya la superficie calcinada en alrededor de 4.300 hectáreas, con un perímetro que ronda los 40 kilómetros, lo que convierte este incendio en uno de los más importantes registrados en la Comunitat Valenciana durante los últimos años.

El fuego afecta de lleno al entorno del Parque Natural de la Sierra de Espadán, uno de los espacios protegidos más valiosos del territorio valenciano por su riqueza ecológica y biodiversidad. Los técnicos evaluarán en los próximos días el impacto ambiental definitivo, aunque las primeras imágenes dejan entrever importantes daños sobre la masa forestal.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del incendio. Los especialistas trabajan sobre diversas hipótesis y analizan los primeros indicios con el objetivo de determinar cómo comenzó un fuego que ha obligado a desplegar uno de los mayores operativos de extinción del verano.

La evolución durante las próximas horas será determinante. Los servicios de emergencia confían en que la estabilización de las condiciones meteorológicas permita avanzar en el control del perímetro, aunque insisten en que todavía queda un largo trabajo por delante antes de poder dar el incendio por controlado.