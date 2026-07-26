Travis Agustín Gómez Mora, creador de ‘Girona Perduda’: «Cuando entre en política será para cambiar Girona de verdad, no para ocupar un cargo»

Hace apenas un año, muy pocos conocían el nombre de Travis Agustín Gómez Mora. Hoy, sin embargo, basta con mencionar Girona Perduda para que miles de vecinos identifiquen inmediatamente uno de los perfiles que más ha condicionado el debate político de la capital gerundense durante los últimos meses.
Lo que comenzó como una sencilla cuenta en redes sociales creada con un teléfono móvil y la intención de mostrar aquello que, según su autor, «otros preferían ocultar», se ha convertido en un fenómeno de comunicación local con una repercusión inédita en Girona. Cerca de 33.000 seguidores, una comunidad especialmente activa y una media de entre seis y siete millones de visualizaciones mensuales, con picos que superaron los once millones durante su primer mes de actividad, han situado a Girona Perduda entre las cuentas locales con mayor capacidad de influencia de Cataluña.
Su crecimiento ha sido tan rápido que incluso numerosos representantes políticos han terminado reaccionando públicamente a sus publicaciones. Algunas de sus denuncias han llegado a provocar respuestas institucionales, modificaciones en actuaciones municipales o intensos debates en el Ayuntamiento. Otras, en cambio, le han valido acusaciones de alarmismo, campañas de desprestigio y críticas por parte de sectores políticos y sociales que consideran que ofrece una imagen excesivamente negativa de la ciudad.
Él rechaza esa acusación desde el primer momento.
«No enseño una Girona inventada. Enseño la Girona que cualquier vecino puede ver cuando sale de casa.»
Durante los últimos diez meses ha recorrido prácticamente todos los barrios de la ciudad. Ha grabado robos, actos vandálicos, ocupaciones, conflictos vecinales, problemas de limpieza, incidencias relacionadas con la seguridad y situaciones que, a su juicio, reflejan un deterioro progresivo de la calidad de vida.
Su línea editorial ha sido especialmente crítica con el alcalde, Lluc Salellas, así como con los concejales Sílvia Aliu y Sergi Cot, a quienes responsabiliza de buena parte de la gestión municipal. También cuestiona con frecuencia las decisiones adoptadas por el gobierno formado por Guanyem Girona, Junts y ERC, al considerar que, según sostiene, han priorizado el relato político frente a los problemas cotidianos de los vecinos.
Pese a ello, insiste en que su trabajo nunca ha consistido en atacar a nadie por motivos ideológicos.
«Hay políticos que hacen un gran trabajo y nunca he tenido ningún problema en reconocerlo públicamente. Cuando alguien hace las cosas bien también lo digo. Mi objetivo no es atacar por atacar, sino señalar aquello que considero que perjudica a Girona y defender aquello que beneficia a los ciudadanos.»
Su discurso gira constantemente alrededor de una misma idea: la necesidad de recuperar una ciudad que, según afirma, ha perdido parte de la identidad que la convirtió en una de las capitales con mayor calidad de vida de Cataluña.
«No denuncio para generar miedo; denuncio para que los problemas se solucionen»
Pregunta. Hay quien asegura que Girona Perduda transmite una imagen demasiado negativa de la ciudad. ¿Qué responde a quienes le acusan de generar alarma social?
Respuesta. Es una crítica que escucho mucho, pero nunca he estado de acuerdo con ella. Cuando un vecino sufre un robo, cuando una calle lleva semanas llena de basura o cuando un barrio denuncia problemas de inseguridad, el problema no soy yo por grabarlo. El problema es que eso está ocurriendo. Muchas veces se intenta matar al mensajero para evitar hablar del mensaje.
P. ¿Nunca ha pensado que algunas publicaciones puedan contribuir a deteriorar la imagen de Girona?
R. Lo que deteriora la imagen de una ciudad no es un vídeo en redes sociales. Lo que la deteriora son los robos, las ocupaciones, el incivismo o la falta de mantenimiento. Si una cámara muestra una realidad incómoda, quizá lo que hay que hacer no es criticar a quien la sostiene, sino solucionar aquello que aparece delante del objetivo.
P. Usted suele repetir que únicamente documenta hechos.
R. Exacto. Yo no necesito inventar nada. Salgo a la calle con el móvil, grabo lo que ocurre y dejo que la gente saque sus propias conclusiones. No hago ficción. Enseño una realidad que muchos vecinos viven cada día.
Durante la conversación insiste varias veces en que considera que las redes sociales han democratizado la capacidad de fiscalizar a las administraciones públicas.
Hace apenas unos años, explica, muchas denuncias vecinales quedaban limitadas a conversaciones privadas o pequeñas asociaciones de barrio. Hoy, una publicación puede alcanzar cientos de miles de personas en cuestión de horas.
«Un teléfono móvil puede incomodar más a algunos políticos que toda la oposición.»
Asegura que precisamente esa independencia constituye una de sus principales fortalezas.
«No dependo de ningún partido político, de ninguna subvención ni de ningún medio de comunicación. Nadie me dice qué puedo publicar y qué no. Esa libertad es la que me permite actuar con total independencia.»
Una independencia que, reconoce, también tiene consecuencias.
Durante estos meses asegura haber sido objeto de campañas de descrédito, ataques personales y diferentes intentos de desacreditar tanto su trabajo como su imagen pública.
«Ha habido campañas bastante sucias. Algunas, incluso, utilizando recursos públicos. No voy a entrar ahora en todos los detalles porque llegarán en su momento, pero muchas cosas acabarán saliendo a la luz.»
Lejos de plantearse abandonar el proyecto, sostiene que esas situaciones han reforzado todavía más su convicción de seguir adelante.
«Cuando determinadas personas dedican tanto esfuerzo a intentar desacreditarte, normalmente significa que tu trabajo está teniendo efecto.»
«Tenía una candidatura prácticamente terminada… pero entendí que todavía no era el momento»
Si hay una confesión que sorprende durante la conversación es la relacionada con su futuro político. Hasta ahora apenas había hablado públicamente de ello, pero reconoce que durante meses trabajó seriamente en la posibilidad de presentarse a las elecciones municipales de Girona de 2027.
No se trataba de una idea improvisada ni de un comentario lanzado en redes sociales.
Había un proyecto.
Había un equipo.
Y había una planificación que, según explica, se encontraba mucho más avanzada de lo que muchos imaginaban.
Pregunta. ¿Es cierto que llegó a preparar una candidatura para las municipales de 2027?
Respuesta. Sí. Es completamente cierto. Durante muchos meses trabajamos en esa posibilidad. Teníamos prácticamente terminada la página web, una identidad gráfica muy definida, propuestas, imagen de campaña y una idea muy clara del proyecto que queríamos construir para Girona.
P. ¿Hasta qué punto estaba avanzado?
R. Muchísimo. No era una ocurrencia ni un experimento. Había muchas horas de trabajo detrás y un grupo de personas implicadas. Todo estaba encaminado para dar el paso.
Reconoce que fueron precisamente los mensajes que recibía cada día los que terminaron empujándole a valorar seriamente la posibilidad.
«Había semanas en las que recibía decenas de mensajes diciendo que me presentara. Muchísima gente me escribía convencida de que era necesario dar ese paso.»
Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, decidió frenar.
Una decisión que, admite, no fue sencilla.
P. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?
R. Me hice una pregunta muy sencilla: ¿estoy realmente preparado para asumir esa responsabilidad? Y la respuesta fue que todavía no. Creo que la política municipal exige muchísimo más que tener apoyo en redes sociales o capacidad para comunicar.
Considera que una parte importante de la política actual padece precisamente ese problema.
«Vivimos una época en la que muchas personas llegan a cargos públicos sin la preparación suficiente o sin haber desarrollado una trayectoria profesional sólida fuera de la política. Yo quiero recorrer el camino contrario.»
Su prioridad ahora pasa por terminar sus estudios, seguir formándose y continuar adquiriendo experiencia antes de asumir una responsabilidad institucional.
«No quiero entrar con prisas. Si algún día doy ese paso quiero hacerlo con la tranquilidad de saber que puedo dedicar todo mi tiempo, toda mi preparación y toda mi energía a mejorar Girona.»
«Estoy convencido de que habría conseguido un concejal»
La decisión de esperar no significa que dude de las posibilidades electorales que habría tenido.
Todo lo contrario.
Está convencido de que una candidatura liderada por él habría obtenido representación municipal.
P. ¿Cree sinceramente que habría entrado en el Ayuntamiento?
R. Estoy convencido. En Girona no hacen falta tantos votos para conseguir un concejal y el apoyo que hemos recibido durante estos meses ha sido enorme.
Aclara, sin embargo, que nunca entendió esa posible representación como un objetivo en sí mismo.
«Conseguir un concejal era únicamente el principio. Lo importante viene después. Gobernar, fiscalizar, estudiar expedientes, presentar propuestas, hablar con los vecinos… Todo eso requiere una preparación enorme.»
Añade que precisamente por respeto a los ciudadanos decidió aplazar el proyecto.
«Creo que la peor decisión habría sido presentarme únicamente porque podía conseguir un acta. Prefiero esperar unos años, llegar mucho más preparado y ofrecer un proyecto realmente sólido.»
Por ello fija el horizonte, salvo cambios importantes, en las elecciones municipales de 2031.
«No cierro ninguna puerta. Sigo creyendo que la política es una herramienta extraordinaria para cambiar las cosas. Simplemente considero que todavía no ha llegado mi momento.»
«Si tanta gente me apoya desde el primer día, será por algo»
Una de las cuestiones que más llama la atención es la enorme repercusión que ha alcanzado Girona Perduda en muy poco tiempo.
El crecimiento ha sido constante desde prácticamente el primer mes.
Las cifras hablan por sí solas.
Casi 33.000 seguidores.
Millones de visualizaciones mensuales.
Decenas de vídeos que superan ampliamente el millón de reproducciones.
Pero asegura que el dato que más valora no aparece en ninguna estadística.
Es el contacto diario con los vecinos.
P. ¿Qué es lo que más le sorprende de todo lo que ha vivido durante estos meses?
R. El cariño de la gente. Desde la primera semana empecé a notar que mucha gente se acercaba por la calle para agradecerme el trabajo. Hoy sigue pasando prácticamente cada día.
Explica que ese respaldo ha sido especialmente importante en los momentos más complicados.
«Cuando recibes ataques o intentan desacreditarte, ese apoyo hace que todo merezca la pena. Si miles de personas se sienten representadas por Girona Perduda será porque existe una realidad que durante demasiado tiempo nadie ha querido mostrar.»
No considera que ese apoyo sea un respaldo a su persona.
Prefiere interpretarlo como una demanda de cambio.
«La gente está cansada de que le digan que los problemas no existen cuando los vive cada día. Creo que muchos vecinos simplemente quieren que alguien escuche lo que llevan años denunciando.»
«Quiero recuperar la Girona que enamoraba»
Cuando se le pregunta qué haría si algún día llegara a gobernar la ciudad, evita hablar de grandes proyectos urbanísticos o promesas millonarias.
Su respuesta vuelve constantemente a las cuestiones más básicas.
«Antes de hablar de grandes inversiones hay que recuperar el orden.»
Después hace una pausa.
Y continúa.
«La seguridad.»
Otra pausa.
«La limpieza.»
Para él, esos tres pilares constituyen el punto de partida de cualquier proyecto de ciudad.
«No sirve de mucho anunciar grandes transformaciones si los vecinos siguen encontrándose basura en las calles, zonas degradadas o problemas de convivencia.»
Considera que Girona dispone de un enorme potencial.
Su patrimonio histórico.
Su calidad urbana.
Su oferta cultural.
Su capacidad económica.
Pero cree que parte de ese potencial se está desaprovechando.
«Yo quiero recuperar la Girona que enamoraba. Una ciudad cuidada, segura, limpia y de la que sus vecinos vuelvan a sentirse orgullosos.»
Una frase que conecta deliberadamente con el conocido lema institucional «Girona enamora», pero que, según explica, pretende ir mucho más allá del eslogan.
«No basta con repetir un lema. Hay que conseguir que vuelva a ser una realidad.»
«He llegado a temer por mi integridad física»
El crecimiento de Girona Perduda no solo ha traído repercusión mediática. También ha tenido un coste personal que, hasta ahora, apenas había explicado públicamente.
Grabar conflictos vecinales, ocupaciones, robos o actuaciones policiales implica, en ocasiones, situarse en escenarios de tensión donde la reacción de algunas personas puede ser imprevisible.
Travis Agustín Gómez Mora recuerda especialmente un episodio ocurrido en unos bloques ocupados de la ronda Ferran Puig.
Lo que comenzó como una grabación rutinaria terminó convirtiéndose en una situación de máxima tensión.
P. ¿Ha llegado a tener miedo?
R. Sí. Sería absurdo decir que no. Hubo momentos en los que pensé que aquello podía terminar mucho peor de lo que terminó.
Explica que, durante aquella grabación, varias personas comenzaron a increparle y la situación fue escalando rápidamente.
«Cuando trabajas solo, con un teléfono móvil, eres consciente de que cualquier situación puede complicarse en cuestión de segundos.»
Pese a ello, asegura que nunca se ha planteado abandonar.
«No tendría sentido dejar de denunciar aquello que considero importante únicamente porque haya personas a las que no les guste que se haga público.»
Reconoce, eso sí, que con el paso de los meses ha aprendido a extremar las precauciones.
«He aprendido a valorar mucho más determinadas situaciones y a ser consciente de que, antes que cualquier vídeo, está mi seguridad.»
«Intentaron desacreditarme… pero solo consiguieron que más gente conociera Girona Perduda»
Las críticas políticas han sido constantes desde el nacimiento del proyecto.
Sin embargo, sostiene que algunas fueron mucho más allá del debate público.
Durante la entrevista habla de campañas organizadas para desacreditar tanto su trabajo como su imagen personal.
No entra en todos los detalles, aunque deja entrever que algunas actuaciones, asegura, terminarán siendo conocidas por la opinión pública.
P. ¿Ha sentido que determinados sectores querían silenciarle?
R. Sí. Y no me refiero únicamente a críticas políticas, que son completamente legítimas. Hablo de campañas personales que, en algunos casos, utilizaron recursos que nunca deberían emplearse contra un ciudadano por ejercer su derecho a informar y opinar.
Pese a ello, asegura que nunca respondió entrando en una guerra personal.
«Siempre he pensado que el mejor argumento es seguir trabajando.»
Añade que, paradójicamente, muchas de esas polémicas acabaron aumentando la repercusión de Girona Perduda.
«Cada vez que intentaban desacreditarme, llegaban miles de personas nuevas a conocer el proyecto. Al final, fueron los propios intentos de silenciarme los que contribuyeron a que creciera todavía más.»
«La Mala Polémica va a sorprender a mucha gente»
Mientras Girona Perduda continúa creciendo, Travis Agustín Gómez Mora prepara un nuevo proyecto que, asegura, marcará una nueva etapa.
Se llamará La Mala Polémica.
No quiere definirlo únicamente como un canal de actualidad.
Tampoco como un espacio de opinión.
Lo describe como una plataforma de investigación y análisis político.
P. ¿Qué encontrará la gente en La Mala Polémica?
R. Muchísima información que hasta ahora no se ha contado. Documentos, capturas, vídeos, testimonios, investigaciones… Quiero que la gente pueda conocer cómo funcionan realmente determinadas dinámicas políticas y administrativas.
Aclara que no pretende construir un espacio basado únicamente en la confrontación.
«No busco polémica por la polémica. Busco transparencia. Creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer muchas cosas que normalmente permanecen ocultas.»
Adelanta que el proyecto abordará asuntos relacionados con la política municipal, pero también temas de ámbito autonómico y nacional.
«Hay muchas historias que todavía no se han contado. Y algunas van a sorprender bastante.»
«Las redes sociales han cambiado definitivamente la política»
A lo largo de la conversación aparece una reflexión que resume buena parte de su visión sobre el presente.
La política, sostiene, ya no depende exclusivamente de partidos, medios de comunicación o instituciones.
Hoy cualquier ciudadano con un teléfono móvil puede convertirse en un actor capaz de condicionar el debate público.
«Antes hacía falta una televisión o un periódico para llegar a miles de personas. Hoy un ciudadano puede hacerlo desde su móvil.»
No considera que eso sustituya al periodismo profesional.
Al contrario.
Cree que ambas realidades pueden complementarse.
«Los medios siguen siendo fundamentales. Pero las redes sociales permiten llegar a lugares donde muchas veces los medios tradicionales no llegan por falta de tiempo o de recursos.»
Precisamente por ello cree que los responsables públicos deberán acostumbrarse a una fiscalización mucho más intensa.
«Cada vez será más difícil esconder determinados problemas. Hay miles de ciudadanos con un móvil dispuestos a grabar lo que ocurre.»
«La política puede esperar… Girona no»
Cuando la entrevista se acerca a su final, la conversación vuelve inevitablemente al futuro.
¿Entrará algún día en política?
No lo descarta.
Más bien al contrario.
Reconoce que continúa creyendo que las instituciones son el mejor lugar desde el que impulsar cambios profundos.
Pero insiste en que no quiere precipitarse.
«Tengo muy claro que, si algún día doy ese paso, será porque estoy preparado y porque creo sinceramente que puedo aportar algo útil a Girona.»
Mientras tanto seguirá haciendo lo que ha hecho desde el primer día.
Recorrer barrios.
Hablar con vecinos.
Documentar problemas.
Reconocer también aquello que funciona.
Y publicar aquello que considere de interés público.
«No tengo intención de dejar Girona Perduda. Al contrario. Esto acaba de empezar.»
Su objetivo, asegura, continúa siendo exactamente el mismo que cuando abrió la cuenta.
Mostrar la ciudad tal y como la viven sus vecinos.
Sin filtros.
Sin consignas.
Sin depender de nadie.
Porque, como resume en la última respuesta de la entrevista:
«La política puede esperar unos años. Lo que no puede esperar es que alguien siga enseñando la realidad de Girona tal y como es.»
Una voz que ha irrumpido en el tablero político gerundense
Con apenas diez meses de vida, Girona Perduda ha conseguido algo que muy pocos proyectos digitales logran: trascender las redes sociales para instalarse en el centro del debate político de una ciudad.
Para unos, se ha convertido en una herramienta imprescindible para denunciar problemas que consideran invisibilizados por las instituciones.
Para otros, representa una forma de comunicación excesivamente crítica con la gestión municipal.
Lo indiscutible es que su impacto ha obligado a responsables políticos, partidos y vecinos a debatir sobre cuestiones como la inseguridad, el incivismo, la limpieza o la gestión del espacio público con una intensidad desconocida hasta ahora.
A sus casi 33.000 seguidores, sus millones de visualizaciones mensuales y una comunidad que continúa creciendo, Travis Agustín Gómez Mora suma ahora un nuevo reto: consolidar Girona Perduda como un referente de información local independiente y preparar el lanzamiento de La Mala Polémica, un proyecto con el que promete seguir investigando, fiscalizando y alimentando el debate público.
La política institucional, dice, puede esperar.
Su compromiso con Girona, asegura, no.