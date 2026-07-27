Alfonso Rojo: «Aviones perdidos, fondos europeos evaporados y pirómanos e imbéciles en el Gobierno»

A cada cual, lo que le toca.

En junio de 2018, cuando el socialista Sánchez se metió en La Moncloa —aupado por los proetarras de Bildu y los separatistas catalanes—, España disponía de 18 aviones anfibios Canadair, de los que 13 estaban operativos y en alerta permanente.

Actualmente, tras las «sobrinas» de Ábalos, las cenas con putas de Tito Berni, las orgías en Paradores, las comisiones millonarias del COVID, el rescate fraudulento de Plus Ultra y las joyas de Zapatero, la flota se ha reducido dramáticamente y sólo hay 7 Canadair, para luchar contra los pavorosos incendios que arrasan la Península Ibérica.

No es que los aviones que faltan se hayan estrellado o alguien los haya robado, lo que con estos del PSOE tampoco sería tan extraño. El material envejece y un aparato tras otro ha quedado fuera de servicio. No ha sido un proceso brusco, sino gradual.

En marzo de 2022, año en que ardió como una tea la Sierra de la Culebra, el Gobierno Sánchez declaró «urgente» modernizar la flota de aviones anfibios de élite y anunció con gran pompa la compra, con fondos europeos, de 10 Canadair 215.

Teresa Ribera, que era ministra de Transición Ecológica, aseguraba rotunda que «el coste de oportunidad de no realizar dicha modernización supondría una disminución relevante en las capacidades de apoyo a la extinción de incendios forestales».

Pues bien… cuatro años y cuatro meses después no se ha comprado un solo avión y el marido de Begoña ha tenido que cancelar el contrato.

El Ejecutivo Frankenstein, ese que ha arrastrado los pies antes de mandar a los militares de la UME a luchar contra el fuego en Madrid, ha dado por extinguida la licitación, entre otras razones porque el plazo para usar las ayudas de la Comunidad Europea ha caducado.

Ya han empezado a tirarse la pelota unos a otros: la ministra Aagesen apunta a la ministra Robles, el bocazas Puente insulta a todo el mundo y Sánchez señala al cambio climático.

La incompetencia, ineptitud, frivolidad y sectarismo de esta banda que llevamos soportando desde hace ocho años es de juzgado de guardia. Casi tanto como la estulticia y la irresponsable burocracia de los bien pagados chupatintas europeos, que fabrican leyes desquiciadas y nombras Agenda 2030 como si no hubiera verano y prohíben a ganaderos y agricultores desbrozar sin permiso oficial, recoger leña o hacer quemas controladas.

Estamos en manos de pirómanos e imbéciles.