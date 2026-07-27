Coto Matamoros desprecia a Mónica García: «¡Voy a seguir fumando en las terrazas y donde sea!»

Ya le conocen ustedes.

«A mi edad que me vengan con estas chorradas, ¡como que no!»

La nueva ley antitabaco, que prohíbe fumar en terrazas, ha generado una oleada de críticas entre quienes se niegan a acatar lo que consideran una intromisión excesiva del Estado en las libertades individuales.

Y entre ellos está el archiconocido y siempre polémico Coto Matamoros.

Lo que más indigna a estos detractores es el consenso político que ha rodeado la medida. «Esa ley también la ha aprobado el Partido Popular«, recalca, señalando la complicidad entre formaciones que habitualmente se presentan como antagónicas. La normativa pasó por las Cortes hace meses con el beneplácito de ambos lados del espectro político y Coto Matamoros está que trina.

Así lo demostró en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital.

Los argumentos oficiales bajo escrutinio

Las autoridades justifican la restricción en la protección de colectivos vulnerables: embarazadas y asmáticos. Sin embargo, para los críticos esta argumentación resulta insuficiente. «Yo me acuerdo cuando las mujeres embarazadas fumaban. Claro, eran otros tiempos», reflexiona, cuestionando la evolución de los criterios sanitarios.

La comparación con las medidas adoptadas durante la pandemia es inevitable. «¿Tú te acuerdas cuando la pandemia? Que decían que de 8 a 12 y de no sé qué y a las 12 en casa. Porque a partir de las 12 había un peligro evidente de contagio», recuerda con ironía, estableciendo un paralelismo con lo que considera decisiones arbitrarias.

El núcleo de la argumentación contraria a la ley se centra en el rechazo a lo que denominan «sumisión» ciudadana. «Ellos lo que necesitan es que les prohíban. Ellos necesitan que les dirijan. Ellos necesitan que les ordenen», afirman sobre quienes apoyan este tipo de medidas.

La contradicción con las deficiencias del sistema sanitario no pasa desapercibida: «Luego tienen una lista de espera de 300.000 para pasar por un quirófano. ¿Me entiendes? Eso sí, ahí ya tampoco podemos exigir mucho». Para los críticos, el Estado que se presenta como protector mediante prohibiciones es el mismo que falla en sus obligaciones básicas.