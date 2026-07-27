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Periodismo

En cumplimiento de la Sentencia 60/2026 del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena

Archivado en: Periodismo

TRIBUNAL DE INSTANCIA
SECCION CIVIL Y DE INSTRUCCION
PLAZA No 2
VILLANUEVA DE LA SERENA
SENTENCIA: 00060 / 2026
N.I.G.: 06153 41 1 2025 0001337
OR1 ORDINARIO DERECHO AL HONOR-249.1.1 0000691 / 2025
Sobre OTRAS MATERIAS
DEMANDANTE D/ña. MIGUEL ANGEL GALLARDO MIRANDA
Procurador/a Sr/a. JUAN LUIS GARCIA LUENGO
Abogado/a Sr/a. MARIO BONACHO CABALLERO
DEMANDADO D/ña. PERIODISTA DIGITAL, S.L.
Procurador/a Sr/a. DAVID SUAREZ CORDERO
Abogado/a Sr/a. ALVARO ROJO QUINTANA

S E N T E N C I A

JUEZ/A QUE LA DICTA: ALFREDO GARCIA IGLESIAS.
Lugar: VILLANUEVA DE LA SERENA.
Fecha: veinte de mayo de dos mil veintiséis.
Vistos por Don Alfredo García Iglesias, Juez del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza numero 2 de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario no 691/2025, seguidos a instancias de D. MIGUEL ANGEL GALLARDO MIRANDA, representado por el Procurador Sr. García Luengo, y dirigido por el Letrado Sr. Bonacho Caballero, contra PERIODISTA DIGITAL S.L., representada por el Procurador Sr. Suarez Cordero y dirigida por el Letrado Sr. Rojo Quintana, siendo parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA contra la
PERIODISTA DIGITAL S.L., debo:

1.o Declarar la existencia de intromisión ilegítima por parte de la demandada en los derechos al honor y a la intimidad de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y del artículo 18.1 de la Constitución Española.

2.o Condenar a la demandada a la publicación, a su costa, del encabezamiento y fallo de la presente sentencia con la misma difusión empleada para las informaciones litigiosas, esto es, a través de la página web de la demandada, de su perfil en la red social X, de su perfil en la plataforma YouTube y de su perfil en Spotify.

3.o Condenar a la demandada a la eliminación de los contenidos litigiosos accesibles a través de los siguientes
enlaces:

La Burbuja #431


https://x.com/periodistadigit/status/1927742624900735344
https://www.youtube.com/watch?v=pIAzyD287Rw

https://creators.spotify.com/pod/profile/laburbuja/episodes/Gallardo-y-el-hermano-de-Snchez-son-pareja–Amor-en-el-PSOE-e33g4u9

4.o Condenar a la demandada a abonar al actor, en concepto de indemnización, la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000 €).
No procede hacer expresa imposición de las costas causadas.

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