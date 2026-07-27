El incendio de Ávila, Madrid y Toledo ya es el mayor desastre forestal registrado en España

El incendio de Ávila, según las cifras detalladas por la ministra Sara Aagesen, ya es el mayor de la historia de España.

Van 50.000 hectáreas calcinadas, y aún no ha terminado su fase de destrucción.

Cuenta OKDiario cómo este fuego ha evolucionado de un incendio severo a convertirse en un referente histórico: el más devastador registrado en el país desde que se cuentan estos datos.

En cuestión de pocos días, el avance del incendio, la simultaneidad de diferentes focos y la acumulación de material combustible en una provincia que sufre el abandono rural y una grave sequía han generado una emergencia que trasciende los límites de Ávila. De hecho, el incendio llegó a unirse con el de Madrid y afectar también a monte y municipios de Toledo, generando un monstruo incontrolable.

Un incendio sin precedentes: magnitud y evolución

La magnitud de esta catástrofe se refleja en la cifra que ha presentado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen: cerca de 50.000 hectáreas quemadas solo en Burgohondo, lo que convierte este fuego en el mayor registrado en la historia de España hasta la fecha.

De esta forma, supera al incendio de Larouco, Quiroga y Oencia, que en agosto de 2025 consumió 37.765 hectáreas entre las provincias de Ourense, Lugo y León.

Alrededor del foco abulense se despliega también un contexto regional de alto impacto:

En la sierra oeste de Madrid , el fuego ha arrasado más de 25.000 hectáreas.

, el fuego ha arrasado más de 25.000 hectáreas. En Toledo, las llamas han alcanzado casi las 2.000 hectáreas.

Sumando los incendios en Ávila, Madrid y Toledo se alcanzan aproximadamente 77.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de alrededor de 280 kilómetros. Protección Civil estima que decenas de miles de personas se han visto afectadas directa o indirectamente por la crisis, lo que incluye evacuaciones, confinamientos y cortes en los servicios esenciales.

Los mandos operativos informan de una evolución “muy positiva” en algunos sectores, donde se han consolidado focos y se han establecido líneas de control, aunque siguen subrayando la complejidad operativa: vientos cambiantes, terreno complicado y la acumulación de combustible tanto grueso como fino en un área donde conviven monte bajo, pinares y zonas urbanas adyacentes al bosque.

Impacto humano: evacuaciones y tensión social

El fuego no solo transforma el paisaje. También ha llevado a la evacuación de pueblos, alterado rutinas diarias y establecido un clima de ansiedad colectiva. Las últimas cifras de la ola de incendios que afecta a Ávila, Madrid, Toledo y Castellón superan los 120.000 evacuados, según los informes de los servicios de emergencia y la UME, que colabora en las labores de extinción.

En el área de Burgohondo, gran parte de la gravedad se concentra en:

Municipios con viviendas dispersas, urbanizaciones y explotaciones ganaderas.

Poblaciones de la sierra que dependen de caminos forestales para sus comunicaciones cotidianas.

La mezcla de evacuaciones preventivas, confinamientos temporales y la amenaza de que el fuego se reactive mantiene a miles de vecinos atentos a los partes oficiales. El Consejo de Ministros tiene planeado aprobar un real decreto que declare zonas gravemente afectadas aquellas que han sufrido el embate del fuego, un paso necesario para la activación de ayudas económicas y planes de recuperación.

Burgohondo y la política de incendios: lo que este fuego pone en evidencia

El incendio de Burgohondo no se produce de forma aislada. Se desata en un contexto de advertencias por parte de expertos acerca del incremento del riesgo ligado a la conjunción de:

Cambio climático, que implica veranos más largos, olas de calor extremas y un déficit hídrico acumulado.

Abandono agrario y forestal, que deja el monte sin una gestión adecuada y con altos niveles de carga combustible.

Expansión de la interfaz urbano-forestal, donde viviendas, carreteras y líneas eléctricas se introducen en terrenos boscosos.

Todo esto da lugar a un entorno propicio para fuegos de elevada intensidad, complicados de controlar y con capacidad para saltar entre cuencas y provincias. Este incendio, que se reaviva en sincronía con los de Madrid y Toledo, aunque sin llegar a fusionarse, ilustra cómo los incendios de gran magnitud dejan de ser meras emergencias locales para transformarse en crisis regionales interconectadas.

Es importante en este punto de tanta desinformación a una serie de mitos y realidades de este tipo de desastres.

A corto plazo, la respuesta requiere más medios aéreos, refuerzos de la UME, apoyo de brigadas de otras comunidades y ajustes precisos en los planes de evacuación. A medio y largo plazo, el debate que muchos responsables admiten que será inevitable es el de revisar los modelos de prevención, potenciar la gestión forestal y replantear la ocupación del territorio en áreas de riesgo.

Perfil de la responsable en primera línea: Sara Aagesen

La figura de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se presenta como clave en el relato público de la emergencia. Licenciada en Ciencias Económicas, ha forjado gran parte de su trayectoria en el ámbito de la energía y el clima, iniciando como asesora en el Ministerio y luego como secretaria de Estado de Energía antes de asumir el cargo en Transición Ecológica.

Su papel durante esta crisis se centra en:

Coordinar información técnica sobre superficies quemadas, niveles de riesgo y evolución de los frentes.

Liderar la conexión entre extinción, protección civil y política climática.

Establecer las líneas clave para la reconstrucción ambiental y socioeconómica de las áreas dañadas.

En sus visitas al puesto de mando unificado en Navalcarnero y a los pueblos colindantes, Aagesen ha subrayado frases como “es el mayor incendio registrado en la historia de España” y ha resaltado la necesidad de combinar una respuesta inmediata y una reflexión estructural sobre la gestión del territorio.

Claves del incendio de Burgohondo en cifras

Para poner orden a la magnitud del incendio, es útil señalar algunas cifras que resumen la emergencia:

50.000 hectáreas quemadas en Burgohondo (Ávila), el incendio más grande registrado en España. Más de 25.000 hectáreas dañadas en Madrid y casi 2.000 en Toledo. 77.000 hectáreas arrasadas entre las tres provincias y un perímetro de aproximadamente 280 km. Más de 121.000 personas evacuadas o desplazadas debido a la ola de incendios que incluye este foco.

Tabla orientativa de comparación histórica:

Incendio Año Superficie aproximada Burgohondo (Ávila) 2026 50.000 ha Larouco–Quiroga–Oencia (Ourense, Lugo, León) 2025 37.765 ha

Estos datos, que aún pueden requerir ajustes a medida que se cierren los perímetros y se validen las mediciones en el terreno, permiten comprender por qué Burgohondo se ha instalado en el centro del mapa de riesgos en España.

Un territorio herido y algunas notas que explican su fragilidad

Más allá de las estadísticas, este incendio deja imágenes y dinámicas que ayudan a entender cómo se teje la vulnerabilidad de un territorio frente al fuego:

Pueblos con un puñado de vecinos que, de repente, se convierten en el foco informativo a nivel nacional.

Carreteras secundarias transformadas, pasando de ser vías de escape a convertirse en cortafuegos improvisados.

Ganaderos que ven cómo el monte que solían utilizar para pastoreo queda reducido a cenizas, repercutiendo directamente en la próxima campaña.

Propietarios que se llevan la sorpresa de que sus seguros no cubren lo que pensaban.

La mirada analítica también recuerda que cada gran incendio aporta lecciones técnicas: dónde fallan las líneas de defensa, cómo responde la vegetación, cuál es el rol de la coordinación entre comunidades y el Estado. Burgohondo, por su magnitud y por el contexto en el que ocurre, servirá de referencia durante años en simulacros, protocolos y debates en el Parlamento.