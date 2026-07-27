Incendios, tensión política y deporte: las 10 claves que marcan el día en España

1. POLÍTICA · EMERGENCIA CLIMÁTICA

Sánchez clausura la Red de Refugios Climáticos en plena oleada de incendios

Esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cierra en Madrid el acto de presentación de la Red de Refugios Climáticos dentro del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El anuncio llega con España volcada desde ayer en la ola de incendios que golpea Castellón, Madrid, Ávila y otras zonas, y coloca la política climática en el centro del debate público. El mensaje del Ejecutivo busca conectar la respuesta estructural a las olas de calor y a los fenómenos extremos con la gestión inmediata de una crisis que ha obligado a desalojar a decenas de miles de personas y ha reabierto la discusión sobre prevención, medios de extinción y coordinación entre administraciones. La clausura de Sánchez se interpreta como un intento de capitalizar políticamente la agenda climática y de reforzar la imagen de liderazgo ante una ciudadanía muy pendiente de la evolución de los fuegos desde ayer por la tarde.

2. SUCESOS · MEDIO AMBIENTE

Incendios forestales y evacuaciones masivas disparan la alarma en Castellón, Cataluña y Andalucía

Desde ayer por la tarde, los incendios forestales se han convertido en el principal tema de conversación en España por su extensión, gravedad y número de afectados. En Castellón, el fuego declarado en la Vall d’Uixò ha obligado a desalojar a unas 15.000 personas de 15 municipios y mantiene en vilo a la Comunidad Valenciana. En Cataluña, el incendio de Guimerá (Lérida) se reactivó anoche y ha obligado hoy a confinar a 21.800 vecinos, mientras que en Córdoba un fuego ha forzado la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, con miles de pasajeros afectados. A estos focos se suman los incendios de Ávila y de la Sierra Oeste de Madrid, todavía sin control ayer, aunque con una “ventana de oportunidad” meteorológica que mejora las expectativas de estabilización según la Aemet. La muerte de un trabajador en las labores de extinción en Manises (Valencia) y las seis víctimas mortales del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), conocido hoy, han añadido dramatismo a una jornada que mezcla gestión de emergencia, críticas políticas y debate sobre el modelo energético y territorial.

3. POLÍTICA · RELACIONES EXTERIORES

Choque PP–Gobierno por el tratado de amistad con Francia y la OTAN en plena presión de Trump

El pulso institucional ha escalado desde anoche con la decisión del Senado, gracias a los votos de PP y Vox, de paralizar el tratado de amistad entre España y Francia al elevarlo al Tribunal Constitucional. El punto más polémico es el artículo que permitiría la asistencia ocasional de un ministro francés al Consejo de Ministros español, que el PP presenta como una cesión inaceptable de soberanía, mientras el ministro de Exteriores acusa al PP de actuar como “antisistema”. Este movimiento se solapa hoy con la presión creciente del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el gasto militar español: en los últimos días ha pasado de acusar a España de ser un “aliado terrible” a asegurar que “se ha redimido por completo” tras aceptar una solicitud de pago de la OTAN, pero manteniendo la amenaza de “no hacer más negocios” con el país. El Gobierno defiende que las explicaciones de Sánchez en la cumbre de la OTAN sobre el 2% del PIB en defensa han convencido a Trump y niega compromisos adicionales de gasto, mientras Podemos exige claridad sobre posibles concesiones en materia militar. La combinación de tensión con París y con Washington sitúa la política exterior española como uno de los grandes ejes del día.

4. JUSTICIA · POLÍTICA

La Fiscalía mantiene la petición de absolución para Begoña Gómez y su entorno

La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, vuelve hoy al primer plano tras conocerse que la Fiscalía ha confirmado su petición de absolución para ella, su asesora y el empresario Barrabés, al no apreciar delito en el caso que investiga sus vinculaciones empresariales. El juez Peinado ha protagonizado titulares desde ayer por unas declaraciones sobre el pasaporte de Gómez en las que alude a casos previos de líderes europeos que se habrían fugado, lo que ha encendido la discusión política y mediática. La decisión del Ministerio Público llega en un clima de alta polarización, con la oposición reclamando explicaciones sobre los vínculos entre Moncloa y determinadas empresas, y el entorno del Gobierno enfatizando que no hay base penal para sostener las acusaciones. La causa, que ha sido objeto de filtraciones cruzadas y posicionamientos muy duros en medios y redes, se consolida hoy como uno de los principales frentes judiciales de la batalla política.

5. POLÍTICA · PARTIDOS

Sondeos demoledores y ofensiva del PP sobre absentismo, financiación y presupuestos

Desde anoche y durante la madrugada han circulado ampliamente los adelantos de un sondeo que apunta a que la ola de casos de corrupción vinculados al PSOE estaría arrastrando a la izquierda no separatista a su peor dato en medio siglo, dejando a PSOE, Sumar y Podemos por debajo incluso de sus resultados de 2000 y 2011. El mismo estudio refleja una mayoría muy crítica con la llamada “ley de nietos”, que vería como un intento de “alterar el resultado electoral”, y hasta un 67% que abogaría por privar del voto a quienes no residen en España. En paralelo, el PP endurece hoy su discurso económico: Feijóo describe el absentismo laboral como “un cáncer que no podemos pagar”, el partido califica de “pantomima” los Presupuestos de 2027 asegurando que el Gobierno sabe que no saldrán adelante, y promete una financiación autonómica “justa y duradera” si llega a gobernar frente al modelo que atribuye a Sánchez y ERC. Estas posiciones refuerzan la imagen de campaña permanente y de escalada de la retórica económica en la derecha, que busca capitalizar el malestar con la situación fiscal y laboral.

6. POLÍTICA · CASO VILLAREJO · ECONOMÍA

La Audiencia Nacional sienta a BBVA, González y 14 exdirectivos por el caso Villarejo

La Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio contra BBVA, su expresidente Francisco González y otros 14 exdirectivos por el llamado caso Villarejo, un procedimiento por presuntos delitos de cohecho y hasta 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, conocido en detalle en las últimas horas. El juez Piña envía al banquillo al banco y a su antigua cúpula por el supuesto pago de servicios al excomisario José Manuel Villarejo para realizar seguimientos y operaciones de inteligencia contra competidores y actores empresariales. El impacto mediático y político es notable: se reabre el debate sobre la relación entre grandes corporaciones y estructuras policiales, la responsabilidad de los consejos de administración y la capacidad de los reguladores para detectar estas prácticas. Además, la causa se cruza con el frente abierto del Gobierno en materia de corrupción, lo que alimenta lecturas cruzadas tanto en la izquierda como en la derecha sobre el papel de las élites económicas y financieras en la vida pública.

7. POLÍTICA · ANDALUCÍA · TECNOLOGÍA

El nuevo Gobierno de Juanma Moreno estrena consejería de inteligencia artificial

En Andalucía, el reciente reajuste del Gobierno autonómico que preside Juanma Moreno sigue generando titulares desde ayer, especialmente por la creación de una consejería específica de inteligencia artificial, una cartera que el presidente considera “sumamente necesaria” y que ha puesto en manos de José Antonio Nieto. El nuevo Ejecutivo incorpora además tres vicepresidencias, una de ellas de Vox, consolidando el peso del socio de coalición y reabriendo el debate nacional sobre la normalización de la ultraderecha en gobiernos autonómicos. El movimiento se interpreta a la vez como apuesta estratégica por la transformación digital y como jugada política para reorganizar el poder interno del Ejecutivo andaluz. En paralelo, la Junta ha presumido en las últimas horas de liderar el crecimiento de la industria española con un aumento del 12,8% interanual en mayo, cuatro veces la media nacional, lo que refuerza el relato de “locomotora económica” del sur. Tecnología, industria y aritmética parlamentaria se mezclan así en una de las agendas regionales más seguidas del país.

8. ECONOMÍA · MERCADOS

El FMI mantiene previsiones para España y la semana bursátil llega marcada por la Fed

En el frente económico internacional, el FMI ha decidido mantener sus últimas previsiones de crecimiento para España mientras vuelve a recortar las de la eurozona, una noticia que se ha difundido desde ayer y que alimenta el contraste entre la resistencia relativa de la economía española y las dudas sobre el conjunto del área del euro. Al mismo tiempo, la agenda bursátil de la semana que arranca hoy está claramente condicionada por la reunión de la Reserva Federal estadounidense del miércoles, según analistas consultados por EFE. Los mercados estarán atentos a posibles cambios de tono en la política monetaria, a la publicación de resultados empresariales y a la reacción de la deuda y la divisa. En España, estas decisiones se cruzan con el debate interno sobre los Presupuestos de 2027, la financiación autonómica y el impacto de la inflación en salarios y empleo, una combinación que alimenta tanto la preocupación empresarial como la discusión política sobre el rumbo económico del país.

9. DEPORTE · CICLISMO · FÚTBOL

Pogacar entra en el club de los pentacampeones del Tour y el mercado agita a Barça y Madrid

El deporte ocupa desde ayer tarde un lugar destacado en portadas y conversación por la quinta victoria de Tadej Pogacar en el Tour de Francia, que lo sitúa junto a Induráin, Merckx, Hinault y Anquetil en el exclusivo club de los pentacampeones de la ronda gala. Los diarios deportivos españoles subrayan la dimensión histórica del logro y lo colocan como gran historia internacional del día. En clave fútbol, la portada de SPORT hoy abre con “Julián no se rinde”: el internacional argentino insiste en su deseo de jugar en el Barça y prepara un nuevo gesto público hacia el club azulgrana tras las señales lanzadas en el Mundial. En el Real Madrid, la operación para fichar al extremo costamarfileño Diomande por 120 millones, después de un primer intento fallido de 100 millones, monopoliza tertulias y titulares sobre el mercado blanco. La presencia de Frenkie de Jong en Barcelona para iniciar hoy su recuperación, sin viajar al ‘stage’ de Inglaterra, y el regreso de Norris a la victoria en la Fórmula 1 en Hungría, con Alonso de nuevo en la pelea gracias a las mejoras de Aston Martin, completan un menú deportivo muy seguido.

10. TELEVISIÓN · MEDIOS · JUSTICIA

Mediaset demanda a Atresmedia por ‘AlaZ’ y crece la tensión por la guerra del entretenimiento

El enfrentamiento entre los grandes grupos privados de televisión ha dado un salto judicial conocido en las últimas horas, después de que Mediaset haya anunciado una demanda contra Atresmedia por ‘AlaZ’, el concurso que ha sustituido a ‘El Rosco’ en la parrilla. La cadena considera que el formato vulnera derechos de propiedad intelectual vinculados a su histórico espacio, mientras Atresmedia defiende la originalidad de la nueva prueba. La noticia, que se ha difundido ayer por la tarde y sigue generando análisis hoy, pone sobre la mesa la guerra por las audiencias en el ‘prime time’ y la importancia de los concursos en la fidelización de espectadores. El movimiento judicial se cruza con otros frentes abiertos entre los grupos, desde la publicidad hasta la producción de ficción, y alimenta la sensación de batalla total en el sector audiovisual español. En paralelo, el Gobierno y el PP cruzan acusaciones sobre el “enchufe” de Leire Díez en Correos, tras un informe de la UCO que detalla irregularidades en su contratación, lo que refuerza el vínculo entre medios, filtraciones policiales y discurso político en la jornada.