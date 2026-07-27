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Sánchez se convierte en Nerón: ¡Mientras España está en llamas se dedica a hacer vídeos en TikTok!

El presidente del Gobierno graba un vídeo para sus redes sociales cuando el país afronta los peores incendios de la historia

Pedro Sánchez comparte consejos de lectura y música en su cuenta de TikTok
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Archivado en: Gobierno de España | Pedro Sánchez | Periodismo

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Juan Carlos González.

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En un fin de semana marcado por la tragedia nacional, mientras decenas de miles de hectáreas ardían en el centro de España y más de 100.000 personas se veían obligadas a abandonar sus hogares o permanecer confinadas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por grabar un vídeo distendido en TikTok recomendando lecturas y música para el fin de semana.

El socialista, como Nerón, quien según la leyenda tocaba la lira mientras Roma ardía, protagonizó un bochornoso momento en redes sociales.

Según datos actualizados este lunes 27 de julio de 2026, los incendios forestales que azotan especialmente las provincias de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón han calcinado más de 150.000 hectáreas en lo que va de año, una cifra que multiplica por seis los datos del mismo periodo del año anterior. El incendio de Burgohondo, en Ávila, se ha convertido ya en el mayor de la historia reciente de España, con alrededor de 50.000 hectáreas arrasadas. Miles de familias han perdido sus viviendas, cultivos y ganado, y el humo es visible incluso desde los satélites.

En medio de esta emergencia nacional declarada por el Gobierno, Sánchez publicó un vídeo en su cuenta oficial de TikTok sentado cómodamente en un sofá, con camisa azul clara, sonriente y relajado. En él habla de “fin de semana”, recomienda el libro El Imperio de la IA de Sam Altman y Karen Hao, y comparte un “chute de energía” con el álbum RE:CREATED de Placebo. “Muy interesante”, dice con naturalidad mientras hojea recomendaciones y muestra su teléfono. El contraste con las imágenes de llamas devorando bosques, brigadistas exhaustos y vecinos evacuados en naves deportivas resulta estremecedor.

Mientras los bomberos forestales, la UME y los vecinos luchan contra el fuego bajo temperaturas extremas y vientos adversos, el presidente parece más preocupado por su imagen en redes sociales que por transmitir gravedad y liderazgo.

En Ávila y Madrid, el fuego ha arrasado zonas de gran valor ecológico y turístico. Decenas de municipios permanecen bajo alerta, carreteras cortadas y miles de personas sin poder regresar a sus casas. La ministra de Transición Ecológica ha reconocido la magnitud del desastre, pero las críticas a la prevención —desbroce insuficiente, abandono del mundo rural y políticas medioambientales controvertidas— arrecian desde la oposición y el sector forestal.

Mientras tanto, Sánchez sigue publicando. España vive uno de sus peores veranos en décadas por incendios. La emergencia exige liderazgo sereno pero firme, no frivolidad. La imagen del presidente relajado en el sofá mientras el país arde quedará como uno de los momentos más polémicos de esta crisis.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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