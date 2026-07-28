Las 10 claves que agitan este 28 de julio de 2026 la conversación política y social: Sánchez, incendios, ola de calor...

1. POLÍTICA · GOBIERNO

Balance de Pedro Sánchez y último Consejo de Ministros antes del parón veraniego

El presidente del Gobierno afronta hoy el tradicional balance del curso político tras el último Consejo de Ministros antes del paréntesis de verano, en plena tensión por los casos de corrupción que han salpicado al PSOE y a La Moncloa en los últimos meses. Sánchez comparecerá esta mañana en el Palacio de la Moncloa, con foco en los buenos datos económicos y en su mensaje de que la legislatura aún tiene recorrido hasta las elecciones de 2027. El interés informativo y político se dispara porque el Consejo aprobará también la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en los territorios castigados por los incendios forestales de los últimos días en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La combinación de discurso político, gestión de crisis y preámbulo del verano convierte la comparecencia en uno de los puntos centrales de la conversación pública de hoy.

2. EMERGENCIAS · SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE

Incendios forestales y evacuaciones masivas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

Los grandes incendios forestales que desde el fin de semana arrasan áreas de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón siguen marcando la actualidad, con miles de personas desalojadas y un impacto ambiental y social enorme. En las últimas 24 horas se ha consolidado que el fuego en la sierra de Ávila se ha convertido en el mayor registrado en la historia del país, con decenas de miles de hectáreas calcinadas. Anoche continuaban las labores de extinción y las autoridades mantenían operativos de emergencia en varias localidades madrileñas y castellanas, mientras los medios reflejaban las imágenes de casas evacuadas y puntos de acogida para afectados. La relevancia del tema crece hoy porque el Consejo de Ministros va a aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en varias comunidades impactadas, y porque los incendios se entrelazan con otra preocupación mayor: la nueva ola de calor que amenaza con agravar la situación.

3. SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE

Cuarta ola de calor del verano y avisos por temperaturas extremas

España encara desde hoy la antesala de la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que empezarán a escalar durante la jornada y que mañana podrían superar los 40 °C en buena parte del país, especialmente en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas por riesgo importante en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco, y amarillos en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. En las últimas horas, los informativos y las portadas digitales advierten del impacto combinado de calor extremo, riesgo de incendios y presión sobre los servicios de emergencia. La conversación pública mezcla preocupación por la salud, dudas sobre posibles restricciones y denuncias sobre la falta de prevención frente a episodios que ya se perciben como estructurales en los veranos españoles.

4. JUSTICIA · POLÍTICA

Caso Leire Díez y presuntas maniobras para influir en procesos judiciales del PSOE

El llamado caso Leire Díez vuelve hoy al primer plano porque dos empleadas del PSOE están citadas a declarar como testigos ante el juez que investiga posibles maniobras contra causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. La citación incluye la entrega de comunicaciones mantenidas entre abril de 2024 y junio de 2025 con el exdirigente Santos Cerdán y otros imputados. Esta mañana se siguen de cerca esas comparecencias, que se suman a una cadena de investigaciones que han tensionado la imagen del PSOE y que alimentan titulares sobre «ola de corrupción» en la izquierda no separatista. El cruce entre tribunales, filtraciones y desgaste político coloca el caso en el centro de las tertulias y las búsquedas, especialmente en un día en que Sánchez intenta proyectar estabilidad y continuidad de la legislatura.

5. JUSTICIA · CORRUPCIÓN

Juicio del caso Kitchen, a punto de quedar visto para sentencia

El juicio del caso Kitchen, sobre la supuesta operación parapolicial para espiar y sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas, entra hoy en su fase final tras cuatro meses de vistas. Está previsto que concluyan los informes finales de las defensas y que los ocho acusados decidan si hacen uso de su derecho a la última palabra, dejando el procedimiento visto para sentencia. El eco mediático se ha intensificado desde ayer, con análisis sobre el impacto que un eventual fallo condenatorio o absolutorio puede tener en el relato sobre la corrupción en el PP y en el equilibrio político general. La coexistencia de este cierre de juicio con las investigaciones que afectan al PSOE refuerza una narrativa de «doble sombra» de corrupción sobre los grandes partidos, muy presente hoy en las portadas y comentarios.

6. ECONOMÍA · PRESUPUESTOS

Techo de gasto récord para los Presupuestos de 2027 y choque con las comunidades

El Gobierno ha aprobado en las últimas horas un techo de gasto récord para los Presupuestos de 2027, fijado en 226.032 millones de euros, lo que dispara el debate político y económico sobre el rumbo fiscal del país. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado el último Consejo de Política Fiscal y Financiera como un «engaño» que busca comprar voluntades, y ha criticado que se impongan techos de gasto «inasumibles» para las comunidades autónomas. Otras voces, como el conseller Arcadi España, han respondido denunciando el «anticatalanismo visceral» del PP. En paralelo, el PP ha tildado de «pantomima» los Presupuestos de 2027 asegurando que el Gobierno sabe que no saldrán adelante. Este choque, que se ha ido perfilando desde ayer y se amplifica hoy, ocupa titulares y análisis por sus implicaciones en financiación autonómica, servicios públicos y estabilidad política.

7. ECONOMÍA · EMPRESA

España, «país preferido» para invertir en bolsa según BlackRock

El clima económico español se ve hoy reforzado por la valoración de BlackRock, que ha escogido a España como su «país preferido» para invertir en renta variable debido a su crecimiento económico. La posición del gigante global de la gestión de activos ha circulado con fuerza desde ayer en prensa económica y generalista, encajando con el relato que Moncloa pretende proyectar en el balance de Sánchez sobre fortaleza macroeconómica y atractivo inversor. Los análisis señalan que esta elección puede mejorar la percepción internacional sobre el mercado español y atraer más capital, pero también se cruzan con las críticas de la oposición al modelo de gasto y a la evolución de la deuda pública. El debate hoy vincula directamente esta «apuesta» de BlackRock con las decisiones sobre techo de gasto y con el pulso político en torno a los Presupuestos.

8. POLÍTICA · RELACIONES INTERNACIONALES

Giro de Trump y debate sobre el gasto militar español en la OTAN

La relación entre España y Estados Unidos vuelve a la palestra mediática después de que Donald Trump haya pasado de criticar a España a afirmar ahora que el país «se ha redimido por completo» tras acceder a una solicitud de pago en el marco de la OTAN. Desde ayer, Moncloa y el Ministerio de Exteriores han insistido en que las explicaciones de Sánchez sobre el compromiso del 2% del PIB en defensa han convencido al expresidente estadounidense y han negado nuevos pagos más allá de lo acordado. Podemos, por su parte, exige al presidente que aclare si ha comprometido más gasto militar en la reciente cumbre de la OTAN. Las declaraciones, difundidas en las últimas 24 horas, alimentan polémicas en redes y tertulias sobre soberanía, prioridades presupuestarias y la posición de España en la alianza atlántica.

9. JUSTICIA · SOCIEDAD

Absolución solicitada para Begoña Gómez y su impacto político

El caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, vive un momento decisivo después de que la Fiscalía haya confirmado su petición de absolución para ella, su asesora y el empresario Barrabés al no apreciar delito. En las últimas horas se ha difundido además una reflexión del juez Peinado en la que alude, sobre el pasaporte de Gómez, a que «no sería la primera ocasión» en que un líder europeo se fuga. Este contraste entre la posición del Ministerio Público y las palabras del magistrado reaviva el ruido político y mediático en torno al entorno de Sánchez, justo en el día en que el presidente busca cerrar el curso con un mensaje de estabilidad y compromiso contra la corrupción. Las piezas de análisis de hoy se centran en cómo esta posible absolución podría aliviar la presión sobre el Gobierno o, por el contrario, seguir alimentando sospechas en la oposición.

10. SOCIEDAD · DERECHOS SOCIALES

Reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en el Congreso

El Congreso ha aprobado en comisión, en las últimas horas, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, aunque sin el apoyo de PP y Vox, lo que ha generado un intenso debate sobre la protección social y el consenso político. La nueva normativa busca actualizar el marco de derechos y servicios para personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, reforzando la accesibilidad y la atención. La falta de respaldo de la derecha ha abierto un frente de discusión sobre el alcance real de la reforma y sobre el riesgo de que una cuestión tradicionalmente consensuada se convierta en arma partidista. Esta mañana, organizaciones sociales y expertos valoran los avances y señalan lagunas, mientras la noticia ocupa espacio destacado en las secciones de sociedad y política, en paralelo a otras medidas sociales como el acuerdo interinstitucional renovado contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia.