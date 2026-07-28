Los 10 trendig topic de este 28 de julio de 2026 en España: Grand Prix, incendios, corrupción...

Aquí tenemos la lista para que no se pierda nada en un solo vistazo.

1. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

El regreso de Grand Prix llena la noche del lunes de memes y nostalgia

El hashtag #GrandPrixTVE ha dominado la conversación desde anoche con clips virales de Torito en la patata caliente, caras de sorpresa de los concursantes y momentos que han recordado a toda una generación los domingos de infancia. Usuarios comparten vídeos de las pruebas más locas y celebran el revival del formato en RTVE, con picos de actividad que se mantienen esta madrugada.

2. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Ayuso y Madrid centran el debate autonómico en plena ola de incendios

Ayuso aparece como tendencia principal junto a Madrid y CCAA por las reacciones a las declaraciones sobre la gestión de los fuegos y posibles pactos de Estado. Los usuarios debaten desde esta mañana las posturas de los partidos y enlazan el tema con Ávila y otras provincias afectadas, generando hilos y réplicas que no cesan.

3. DEPORTES · FÚTBOL

Diomande y el mercado de fichajes mueven la red

El nombre Diomande salta a los trending por especulaciones sobre posibles traspasos y su rendimiento reciente, con aficionados debatiendo en tiempo real su futuro y comparaciones con otros jugadores. La conversación se ha intensificado desde ayer por la tarde y sigue activa a primera hora.

4. MEDIO AMBIENTE · SOCIEDAD

#IncendiosForestalesEspaña mantiene el foco en la emergencia

El hashtag #IncendiosForestalesEspaña lleva más de 20 horas en tendencia con actualizaciones constantes sobre los frentes abiertos en varias comunidades, vídeos de evacuaciones y críticas a la falta de medios. Los posts más recientes de esta madrugada vinculan el tema con DANA y Cambio Climático, ampliando el alcance.

5. TELEVISIÓN · REALITY

First Dates y Casa Gemelos generan reacciones en directo

#FirstDates27J y #CasaGemelos7 acumulan comentarios desde anoche por los momentos más tensos y divertidos de los programas emitidos ayer. Los espectadores comparten capturas y opiniones sobre las citas y las dinámicas de los gemelos, manteniendo ambos hashtags en los primeros puestos del ranking.

6. ENTRETENIMIENTO · MÚSICA

Miguel Ríos y Chavela Vargas resuenan en homenajes

Los nombres de Miguel Ríos y Chavela Vargas aparecen por menciones y recuerdos compartidos que han cobrado fuerza en las últimas horas, mezclados con otros artistas como Miguel Bosé. Los usuarios celebran su legado con vídeos y anécdotas que circulan desde la tarde del lunes.

7. POLÍTICA · DEBATE

Pacto de Estado y agenda 2030 generan polémica

El término Pacto de Estado y agenda 2030 se viralizan por discusiones sobre políticas medioambientales y acuerdos entre partidos tras los incendios. Los posts más activos de esta madrugada critican la falta de consenso y enlazan con Tragsa y otros organismos, manteniendo el tema candente.

8. LOCAL · SOCIEDAD

Varias localidades en el centro de la atención

Ávila y sus distintos municipios por la mala suerte de ser arrasados por un incendio gigantesco, Balanegra (Almería), por su participación en el Grand Prix. Los vecinos comparten información en tiempo real desde anoche y la conversación se extiende a otras zonas como Castellón y Palma.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Torito y nombres del fútbol generan memes

El histórico Welbeck, Vinicius Jr o Dani Ceballos suman menciones por rumores de fichajes. El deporte rey en Europa entra en un terreno de la rumorología y las firmas, hasta que empiece la competición en tres semanas.

10. CULTURA · MISCELÁNEA

Feliz Lunes y otros hashtags diarios acompañan la jornada

#FelizLunes y términos como Vall o Kroupi mantienen presencia por conversaciones cotidianas que se solapan con las grandes tendencias. Aunque más genéricos, su actividad constante en las últimas 24 horas los mantiene en los rankings cruzados de las herramientas de seguimiento.