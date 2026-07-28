Marc Vidal arrasa con un vídeo depurando responsabilidades por los gigantes incendios: «La culpa tiene 40 años y la conocemos todos»

España enfrenta una emergencia nacional.

Es ya el segundo peor año de incendios en Europa en dos décadas de registros, y el país ha tenido que solicitar ayuda a Bruselas porque los medios propios no dan abasto.

Eso es un hecho. Pero hay otro hecho, el que no cabe en una tertulia: llevamos décadas gastando el grueso del dinero en apagar fuegos y una miseria en evitarlos.

El influyente Marc Vidal, conferenciante, divulgador, comunicador… difunde un vídeo de seis minutos en el que depura responsabilidades por todo lo que está sucediendo. Pasen y lean.

El espectáculo de la extinción frente a la invisibilidad de la prevención

Los técnicos forestales piden la proporción inversa desde hace años, pero nadie les hace caso. ¿La razón? Un hidroavión descargando agua al atardecer sale en el telediario. Una cuadrilla desbrozando en febrero bajo la lluvia no sale en ningún sitio. Un político con chaleco de emergencias junto al puesto de mando da votos. Una cabra comiéndose el matorral en enero no da ninguno.

🔴 La mejor reflexión acerca de los incendios que vas a escuchar en redes: SÓLO RETUITEA pic.twitter.com/zoL0lViqd5 — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) July 27, 2026

La prevención tiene un problema fatal: su éxito consiste en que no pase nada. Y en este país, parece ser, nadie gana unas elecciones presumiendo de las catástrofes que logró que no ocurrieran.

Cuatro décadas acumulando combustible

Han pasado por el gobierno todos los partidos, y ninguno ha invertido en esa proporción que reclaman los expertos. Mientras tanto, el combustible se acumula. Cuarenta años de pueblos vaciados, de montes sin uso, de matorral creciendo capa sobre capa porque ya no hay ganado que se lo coma ni nadie que viva de retirarlo. Ese es el arsenal. La ola de calor solo enciende lo que llevamos décadas amontonando con una enorme paciencia.

La dictadura del bando: cambio climático o mala gestión

Pero un plató te exige elegir bando. O dices cambio climático o dices mala gestión. Tienes que elegir una casilla y pelearte con tu cuñado. Ese diseño no es casual, está preparado. Es una bronca que produce audiencia a coste cero y no obliga a saber absolutamente nada de gestión forestal. Tu indignación es el producto.

La extinción de esta campaña costará cientos de millones que saldrán de tus impuestos y de tus seguros. La tertulia que la ha frivolizado no pagará ni un euro ni responderá jamás por el debate que impidió tener.

Las preguntas que nadie hace

Mientras se fabrica bronca gratis, nadie hace las únicas preguntas que importan aquí: ¿quién gestiona el monte? ¿Con qué dinero? ¿Desde cuándo? Porque hay que tener una indigencia mental de concurso para mirar un problema estructural de 40 años y despacharlo en un tuit de un bando u otro, para exigir que elijas entre el termómetro o la desidia, cuando las dos cosas son verdad al mismo tiempo.

Sostener dos ideas a la vez, hoy en día, por lo visto, es demasiado pedir para según qué cabezas. El fuego al menos se apaga con agua, pero para la estupidez todavía no se ha inventado ningún hidroavión.