Las 10 claves que agitan este 29 de julio de 2026 el debate político y mediático en España

1. POLÍTICA · CORRUPCIÓN

La ola de casos del PSOE pasa factura y sacude el tablero electoral

Un sondeo publicado hoy por un diario digital español cifra en niveles inéditos el desgaste de la izquierda no separatista por la acumulación de casos de corrupción vinculados al PSOE en las últimas semanas, con especial impacto en la figura de Pedro Sánchez y su entorno más cercano.La encuesta, que se adelanta en la edición de esta mañana y se completa con datos que se conocerán esta noche, señala que el bloque socialista y sus aliados sufrirían su peor resultado en medio siglo, mientras el PP mantiene el tipo pese a sus pactos con Vox en autonomías como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.El informe ha disparado el debate político desde primera hora de hoy, con tertulias, editoriales y reacción de todos los partidos en redes y en los principales programas de radio y televisión, donde se cuestiona la capacidad de Sánchez para aguantar la presión de nuevos casos como el de Begoña Gómez y la pérdida de credibilidad institucional.La combinación de datos demoscópicos y la sensación de fin de ciclo se ha convertido en una de las claves del día, alimentando nuevas especulaciones sobre adelantos electorales y cambios en la estrategia del Gobierno.

2. POLÍTICA · GOBIERNO

Nuevas revelaciones sobre Begoña Gómez y el papel de Sánchez en la OTAN calientan la oposición

En las últimas horas, las informaciones sobre la situación judicial y diplomática en torno a Begoña Gómez han vuelto a escena, con la difusión esta madrugada de una pieza de opinión que detalla que la esposa de Pedro Sánchez habría viajado recientemente sin pasaporte diplomático, en contraste con otros desplazamientos oficiales anteriores.La misma publicación recuerda el reciente episodio de “ridículo” en la OTAN atribuido al presidente del Gobierno, donde se cuestiona su peso real en la alianza y su capacidad para influir en las grandes decisiones estratégicas, especialmente en plena guerra de Ucrania y crisis de seguridad en Europa.Estos elementos se han incorporado hoy al discurso de la oposición, que acusa a Sánchez de deterioro de la imagen exterior de España y de trato de favor a su entorno, mientras desde el Ejecutivo se intenta rebajar la polémica y centrar el relato en la estabilidad económica y la proyección internacional del país.El cruce de declaraciones ha convertido el caso Begoña Gómez y el papel del presidente en la OTAN en un foco central del debate político y mediático, reforzando la sensación de que la batalla por la reputación se libra tanto en los tribunales como en la arena exterior.

3. SOCIEDAD · SEGURIDAD

Tiroteo nocturno en Sabadell reabre el debate sobre la violencia con armas en Cataluña

Anoche se registró un nuevo tiroteo en Sabadell, al norte de Barcelona, que ha activado la preocupación ciudadana y política por el uso de armas de fuego en entornos urbanos de Cataluña.Según la información difundida esta mañana, varios vecinos alertaron de detonaciones durante la noche y, al acudir al lugar, los Mossos d’Esquadra localizaron un arma abandonada y restos de proyectiles, sin que por ahora se haya informado de heridos graves.El episodio se suma a una sucesión de incidentes similares en el área metropolitana de Barcelona en los últimos meses y ha sido rápidamente utilizado por partidos y comentaristas para cuestionar la eficacia de las políticas de seguridad del Govern y del Ministerio del Interior.Los programas matinales de radio y televisión han abierto hoy espacios de análisis sobre la posible penetración de organizaciones criminales y la necesidad de reforzar la presencia policial, mientras los vecinos reclaman respuestas ante la sensación de inseguridad creciente.

4. DEPORTE · SOCIEDAD

El Mundial de fútbol impulsa a España: boom de audiencia y foco en el duelo Francia–Marruecos

La clasificación de España para los cuartos de final del Mundial tras su contundente victoria ante Portugal ha generado anoche y esta mañana una ola de entusiasmo y debate nacional, con cifras de audiencia que confirman el impacto del torneo en la conversación pública.Los datos hechos públicos hoy apuntan a 12,7 millones de espectadores y un 75,2% de cuota de pantalla para el partido contra Portugal, un registro que coloca el encuentro entre los eventos televisivos más vistos del año en España.La atención se desplaza ahora al choque Francia–Marruecos de cuartos, que se sigue en directo en varios medios españoles por su influencia en el cuadro del torneo y las posibles combinaciones para las semifinales.En paralelo, se discute el papel político del Mundial: desde el uso del éxito deportivo como alivio ante el clima de crispación interna, hasta el impacto económico de la competición en publicidad, hostelería y consumo de contenidos digitales.

5. TELEVISIÓN · EMPRESAS

Mediaset anuncia demanda contra Antena 3 por el concurso ‘AlaZ’ y la sombra de ‘Pasapalabra’

El grupo Mediaset comunicó ayer por la tarde y ha detallado hoy que emprenderá acciones legales contra Antena 3 al considerar que el nuevo concurso ‘AlaZ’ guarda “similitudes” sustanciales con el formato de la prueba final de ‘Pasapalabra’, el histórico espacio que perdió tras una larga batalla judicial.Según la información difundida esta mañana, la cadena italiana sostiene que el diseño del juego de letras y pruebas recuerda demasiado al antiguo “Rosco” de ‘Pasapalabra’, y acusa a su competidor de aprovechar un formato cuya propiedad intelectual ha sido objeto de litigios durante años.La noticia ha reavivado el debate sobre la protección de formatos televisivos, el peso de las productoras y la agresiva competencia en el prime time español, con análisis sobre cómo la guerra de concursos refleja la batalla global por la audiencia y la publicidad.En tertulias mediáticas y redes sociales se discute también hasta qué punto el espectador percibe esas similitudes o si se trata de una disputa principalmente empresarial y jurídica.

6. ECONOMÍA · TECNOLOGÍA

El aumento del presupuesto de Google en IA dispara las alertas sobre una posible corrección

El anuncio, conocido anoche y analizado en profundidad desde primera hora de hoy, de que Google eleva su proyección de gasto en inteligencia artificial desde 190.000 a 205.000 millones de dólares ha agitado los mercados y las redacciones económicas.Informes difundidos esta madrugada señalan que Wall Street teme que la fuerte escalada de inversión pueda derivar en una “corrección” del sector de la IA, con dificultades para prever costes, presión sobre márgenes operativos y riesgo de burbuja tecnológica.En España, el asunto se vincula a la exposición de compañías del Ibex y startups locales al ecosistema de inteligencia artificial, con preguntas sobre si el país está preparado para absorber una eventual frenada global después de meses de fuerte apuesta pública y privada por estos desarrollos.El tema se ha colado en la agenda política por su impacto potencial en empleo cualificado, regulación y la necesidad de coordinar una respuesta europea ante los movimientos de los gigantes estadounidenses.

7. SOCIEDAD · CLIMA

La nueva ola de calor lleva las máximas por encima de los 40 ºC y alimenta el debate climático

Los servicios meteorológicos y varios medios españoles informan hoy de un nuevo repunte de temperaturas que sitúa los termómetros por encima de los 40 ºC en zonas del interior peninsular, con Zaragoza como uno de los puntos más castigados, donde se prevén máximas de hasta 42 ºC.El parte de esta mañana detalla cielos mayormente despejados y ausencia casi total de lluvia en la mayor parte del país, con probabilidades del 0% en muchas capitales y apenas ligeros repuntes en Ceuta y A Coruña.Esta situación ha reactivado el debate sobre la adaptación de las ciudades a episodios extremos, la protección de los trabajadores expuestos al sol y la necesidad de acelerar políticas de mitigación del cambio climático, asuntos que hoy ocupan espacio tanto en las secciones de sociedad como en las de política nacional.Las autoridades sanitarias recomiendan evitar las horas centrales del día y se estudian medidas adicionales en algunos ayuntamientos para garantizar el acceso a zonas de sombra y puntos de agua.

8. CULTURA · SOCIEDAD

Bonnie Tyler, su pareja y el impacto de las historias personales en la conversación pública

Un amplio perfil publicado esta madrugada sobre la cantante Bonnie Tyler y su marido, Robert Sullivan, ha captado la atención de la prensa de corazón y parte de la audiencia general, al repasar 52 años de relación con episodios de aborto y una infidelidad pública.El texto, muy compartido desde primeras horas de hoy, explora cómo la pareja superó crisis personales y mantuvo su vida conjunta en paralelo a la carrera musical de la artista, lo que ha abierto debates sobre la exposición de la intimidad en los medios y el peso de las historias de resiliencia en una agenda informativa dominada por la crispación política.Aunque no se trate de una polémica política, el eco que está teniendo el reportaje en redes sociales ilustra cómo los relatos biográficos pueden competir en interés con la actualidad dura, modulando el clima emocional de la conversación pública.

9. ECONOMÍA · MERCADOS

Volatilidad en las bolsas: las acciones tecnológicas en tendencia y el efecto de la IA

Los listados de acciones en tendencia publicados esta mañana reflejan un protagonismo creciente de compañías tecnológicas, impulsadas en parte por las expectativas y temores en torno a la inteligencia artificial.Los datos actualizados hoy muestran fuertes movimientos de entrada y salida en estos valores, con analistas que vinculan la volatilidad al reciente anuncio de aumento de gasto de Google y a la percepción de que el ciclo alcista de la tecnología podría estar acercándose a un punto de inflexión.En España, gestoras y expertos consultados en medios económicos discuten cómo debe ajustarse la exposición de los fondos a estos activos y qué papel ha de jugar la regulación europea en un entorno donde las decisiones de unos pocos gigantes condicionan el comportamiento de los mercados.

10. TERRITORIO · PATRIMONIO

Tenerife impulsa la apertura del yacimiento guanche del Barranco Agua de Dios

El Cabildo de Tenerife ha aprobado en las últimas horas una inversión de 250.000 euros para abrir al público el yacimiento guanche del Barranco Agua de Dios, incluyendo la histórica Cueva de Los Cabezazos y la creación de un centro interpretativo en Tegueste.La decisión, difundida hoy en la prensa canaria y nacional, se presenta como un intento de poner en valor el patrimonio arqueológico de la isla, reforzar la oferta cultural y contribuir a un turismo más sostenible, en un momento en que el modelo turístico de Canarias está en el centro del debate político y social.El proyecto ha sido recibido con interés por especialistas y vecinos, que ven en la iniciativa una oportunidad para equilibrar conservación y desarrollo económico, mientras se reclama que la participación local y la protección del entorno estén garantizadas desde el inicio.