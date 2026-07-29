Los 10 trending topic de este 29 de julio de 2026: Incendios, política madrileña, realities

1. MEDIO AMBIENTE · ACTUALIDAD

Incendios forestales marcan el inicio del día

La conversación sobre los incendios forestales en España estalló con fuerza anoche y continúa activa esta mañana con miles de menciones al hashtag #IncendiosForestalesEspaña. Usuarios comparten imágenes de los focos en Castellón y otras zonas, junto a críticas a la gestión de las comunidades autónomas y llamamientos a la prevención. El tema se mantiene en los primeros puestos de los rankings porque bomberos y vecinos publican actualizaciones en tiempo real sobre la evolución de las llamas y el impacto en la población.

2. POLÍTICA · COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso y el foco en la capital

Ayuso y Madrid aparecen de forma recurrente desde primeras horas de la madrugada. Los usuarios debaten sobre declaraciones recientes de la presidenta madrileña y su relación con el gobierno central, con hilos que analizan posibles pactos y reacciones en las redes. La actividad se intensifica porque varios perfiles políticos y medios locales publican tuits y vídeos que generan respuestas inmediatas en el timeline español.

3. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

Grand Prix vuelve a la parrilla

#GrandPrixTVE irrumpió en los trending durante la noche del martes y se mantiene fuerte esta mañana. Los espectadores comentan el regreso del concurso clásico de TVE con memes, valoraciones de los concursantes y clips de las pruebas más espectaculares. El pico de conversación se produce porque el programa emitió un nuevo capítulo anoche y los usuarios aún reaccionan a los momentos más comentados.

4. REALITY · TELEVISIÓN

Casa Gemelos sigue generando reacciones

#CasaGemelos8 acumula menciones desde ayer por la tarde. Los followers del reality discuten las últimas nominaciones, alianzas y expulsiones con hilos detallados y vídeos de los concursantes. La tendencia se refuerza esta mañana porque el programa emite diario y los espectadores comparten reacciones en directo durante las horas de emisión.

5. DEPORTES · FÚTBOL

Kroupi y Diomande centran el interés

Kroupi y Diomande aparecen en los rankings desde la madrugada. Los aficionados analizan posibles fichajes o actuaciones recientes de estos jugadores con tuits que incluyen estadísticas y vídeos de jugadas. La conversación se activa porque varios clubes españoles se encuentran en pleno mercado de verano y los rumores circulan con rapidez.

6. POLÍTICA · NACIONAL

Pacto de Estado y Begoña Gómez

El Pacto de Estado y Begoña Gómez generan debate desde anoche. Usuarios y cuentas políticas comparten opiniones sobre posibles acuerdos y la actualidad judicial relacionada con la mujer de Pedro Sánchez. El tema se mantiene porque varios medios publican avances y los usuarios responden con hilos y memes en tiempo real.

7. LOCAL · COMUNIDAD VALENCIANA

Ávila y otros puntos calientes

Ávila y localidades como Moguer o Castellón se mencionan en relación con los incendios y la actualidad regional. Los vecinos publican actualizaciones sobre evacuaciones y el estado de las carreteras, lo que mantiene el interés local y nacional desde primeras horas del día.

8. MÚSICA · CULTURA

Miguel Ríos y homenajes

Miguel Ríos aparece en los trending por menciones a su trayectoria y posibles homenajes o noticias recientes. Los usuarios comparten vídeos de sus canciones clásicas y recuerdos de conciertos, con un pico de actividad esta mañana ligado a efemérides o publicaciones de sus fans.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Rayo y movimientos en el mercado

Rayo Vallecano y otros equipos generan conversación por fichajes y alineaciones. Los seguidores publican análisis y reacciones a las últimas noticias del mercado veraniego, con actividad constante desde anoche.

10. ENTRETENIMIENTO · TV

Otras realities y programas

Varios realities y espacios como First Dates o La Velada del Año mantienen menciones residuales pero activas. Los usuarios comparan ediciones y comparten clips, aunque con menor intensidad que los temas principales del día.