Antonio Naranjo abrasa a Pedro Sánchez por sus «vacaciones de palacio» mientras el país arde

El contraste se presenta de tal manera que casi resulta una caricatura: mientras uno de cada tres españoles se ve incapaz de soñar con siquiera una semana de vacaciones, el presidente se sumerge en cinco en un palacio junto al mar, con el país en llamas y la incertidumbre de los Presupuestos. Antonio Naranjo titula hoy su columna Pedro en La Mareta, convirtiendo el retiro estival de Pedro Sánchez en un símbolo de la profunda desconexión entre el poder y la realidad cotidiana.

En su publicación en El Debate el 29 de julio de 2026, el artículo establece desde su primer párrafo su principal argumento: la estancia de Sánchez en La Mareta no es solo un detalle vacacional, sino una metáfora de un líder «ilegítimo» que decide disfrutar de cuatro semanas en un palacio canario mientras España «arde por los cuatro costados». El tono es claramente crítico, casi sarcástico, y emplea el descanso presidencial para abordar temas como la precariedad, los incendios, el deterioro institucional y la desafección de la ciudadanía.

El país sin vacaciones frente al palacio del presidente

Naranjo comienza alineando datos sociales con el lujo de la escapada oficial. Destaca que una parte considerable de la población no puede disfrutar de vacaciones y que la precariedad económica convierte el descanso en un privilegio, no en un derecho básico. Frente a este panorama, sitúa a un presidente que disfruta de cinco semanas de asueto en un lujoso complejo turístico, rodeado de familia y amigos, mientras los asuntos políticos esenciales siguen sin resolverse.

En uno de los párrafos más significativos, el autor pone de relieve la brecha entre gobernantes y ciudadanos a través de una imagen contundente:

«Uno de cada tres españoles no puede cogerse ni una semana de vacaciones en todo el año, pero su presidente ilegítimo tiene previsto disfrutar de cinco, en el palacio canario de La Mareta, acompañado de su esposa y seguramente de varios familiares y amigos, mientras el país que no lo quiere arde por los cuatro costados y él no tiene Presupuestos Generales del Estado para atenderlo». Esta frase encapsula la crítica: desigualdad, arrogancia y un gobierno sin herramientas fundamentales para actuar.

El desarrollo de su argumento se articula en torno a tres ideas:

La utilización de La Mareta como símbolo de privilegio y desconexión.

como símbolo de privilegio y desconexión. La falta de Presupuestos Generales del Estado , presentada como un acto irresponsable.

, presentada como un acto irresponsable. El contexto de incendios, conflictos y agotamiento social, en contraste con el relax presidencial.

La Mareta como metáfora del poder blindado

El texto subraya la naturaleza de refugio casi aristocrático del complejo canario. La residencia se convierte en una burbuja donde no llegan las consecuencias de los incendios, las largas colas del paro ni la preocupación por el alquiler. Naranjo enfatiza que el entorno de Sánchez está rodeado de escoltas, cocina propia, zonas restringidas y un nivel de confort muy alejado de la experiencia diaria de la mayoría.

En otro pasaje, el columnista hace hincapié en esa idea de blindaje material y emocional:

«En La Mareta no hay facturas de luz inasumibles, ni alquileres desorbitados, ni hipotecas que ahogan a las familias: allí solo hay brisa, personal de servicio y silencio administrativo ante los problemas de los demás». Así, la residencia oficial se convierte en una metáfora de un poder que prefiere mirar hacia otro lado mientras la realidad se vuelve cada vez más difícil.

El retrato se apoya en una contraposición casi teatral entre dos escenas:

Por un lado, la playa, el palacio, la agenda despejada.

Por el otro, incendios, carencia de presupuestos, ciudadanos sin vacaciones ni capacidad económica.

Incendios, presupuestos y desafección política

La crítica no se limita a la imagen del presidente tomando el sol. Naranjo relaciona la cuestión de las vacaciones con la falta de Presupuestos y con la gestión de los incendios y otras emergencias. La idea subyacente es que no hay un verdadero liderazgo político en medio de un verano complicado, marcado por la precariedad y conflictos territoriales.

El artículo menciona un clima de saturación entre los ciudadanos, con instituciones desgastadas y un relato oficial que insiste en la normalidad, aunque la mayoría de la población siente lo contrario. En una de las afirmaciones más claras, el periodista retrata ese divorcio entre la narrativa y la realidad:

«Este Gobierno vive instalado en una permanente campaña electoral, incluso cuando apaga el móvil en La Mareta: la propaganda nunca se va de vacaciones, aunque el Estado sí parece haberlas cogido». El reproche es tanto hacia Sánchez como hacia un modelo comunicativo que prioriza la imagen por encima de la gestión efectiva.

Para enfatizar el malestar, el artículo insiste en que una parte importante de la ciudadanía siente que se le exige esfuerzo, paciencia y sacrificio, mientras el presidente presume de una normalidad vacacional que, en este contexto, resulta provocadora. Naranjo sostiene que la desafección política se alimenta de situaciones como esta, donde el poder parece vivir en una realidad completamente paralela.

Contrastes, ironías y un país en la toalla

La columna juega además con ironías y contrastes directos: los españoles que hacen cálculos para llenar el depósito frente al presidente volando a Canarias; las familias que observan el parte de incendios mientras él consulta la previsión de olas; el ciudadano que ahorra para tres días de playa frente a quien disfruta de un palacio completo. En un pasaje especialmente irónico, Naranjo subraya esa disparidad:

«En el país de las vacaciones imposibles, solo el presidente puede permitirse el lujo de pensar que cinco semanas de descanso parecen poco».

El texto concluye reforzando la dimensión simbólica de estas vacaciones: no son meramente días libres, sino un reflejo de cómo se ejerce el poder. Un poder que, según el autor, se resguarda tras los muros de La Mareta, mientras el resto del país trata de hacer frente al calor, a los precios y a las llamas de la crisis política. Al final, la imagen que perdura es la de un país observando la toalla ajena, entremezclando cansancio, ironía y una creciente distancia hacia quienes lo gobiernan.