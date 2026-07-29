Eduardo Cosmea (30N Autónomos): «El Estado ha convertido al autónomo en una máquina de recaudar y ha olvidado a quienes sostienen la economía»

La presión fiscal, el incremento de las cotizaciones, la burocracia creciente y la falta de protección social han situado a los trabajadores autónomos en una situación que muchos califican de límite. En ese contexto nació la Plataforma 30N por la Dignidad de los Autónomos, un movimiento que asegura haber surgido desde la calle, al margen de las organizaciones tradicionales, con el objetivo de defender los intereses del pequeño empresario y del trabajador por cuenta propia.

Periodista Digital conversa con Eduardo Cosmea, responsable nacional de Comunicación de la Plataforma 30N, sobre el origen del movimiento, sus principales reivindicaciones, el futuro del colectivo y las reformas que consideran imprescindibles para evitar el cierre de miles de negocios en España.

¿Por qué nace 30N Autónomos y qué carencias han detectado en las organizaciones tradicionales que representan al colectivo?

Nacemos de un hartazgo absoluto y de una necesidad real de protección que ya no podíamos aplazar más. El origen de 30N Autónomos está en la calle y en las plataformas digitales; nació de forma totalmente espontánea a través de las redes sociales, impulsado por la iniciativa de Isis Ventura e Ivangel, quienes lograron canalizar el malestar latente de miles de profesionales que nos sentíamos completamente invisibles. Ese impulso inicial nos llevó a manifestarnos masivamente aquel 30 de noviembre. Todo fue un gran detonante, ver que alguien se atrevía a alzar la voz, y a través de Telegram y posteriormente WhatsApp, empezamos a unirnos y organizarnos.

Respecto a las organizaciones tradicionales, la principal carencia que hemos detectado es su alarmante falta de independencia. Se han convertido en estructuras burocráticas que dependen excesivamente de las subvenciones públicas. Y la realidad es muy simple: cuando una organización vive del dinero del Estado y no de las cuotas o del trabajo de sus asociados, pierde la libertad y la fuerza para plantarse ante el Gobierno y defender los intereses reales del pequeño comercio, el transportista o el profesional independiente. Nosotros nacimos precisamente para llenar ese vacío con voz propia y sin ataduras.

Ustedes hablan de un «abandono institucional» del autónomo. ¿Quién considera que tiene mayor responsabilidad: el Gobierno central, las comunidades autónomas o la propia representación del sector?

Yo creo que la responsabilidad está muy repartida, pero si tengo que apuntar al principal responsable, miramos al Gobierno central de todos los tiempos, que es quienes marcan las reglas fiscales y nos ahoga con los impuestos. Ahora bien, tampoco eximimos a las comunidades autónomas, que a veces actúan como meros espectadores, ni a la representación tradicional. Para mí, estos últimos tienen una culpa tremenda por su complacencia. Siento que nos han utilizado como la caja registradora del Estado, y todos han mirado para otro lado mientras millones de autónomos asumíamos todo el riesgo.

¿Cuál es la primera medida que exigirían al Ejecutivo si mañana pudieran sentarse a negociar en La Moncloa?

La medida irrenunciable de la Plataforma 30N es la implantación inmediata de la cuota cero para aquellos trabajadores cuyos rendimientos netos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es una propuesta de mínimos para proteger a los más vulnerables. A nivel personal, yo lo tengo clarísimo: si no hay beneficio real, el Estado no puede exigir una tasa. Es una cuestión de justicia humana elemental; no se puede obligar a pagar por trabajar a quien no tiene ni para llenar la nevera ese mes.

Muchos autónomos aseguran que trabajan más horas que nunca y, sin embargo, ganan menos. ¿Qué reformas consideran imprescindibles para revertir esta situación?

La realidad es demoledora: trabajamos más horas que nunca, pero no las trabajamos para hacer crecer nuestros negocios ni para generar más ingresos, las trabajamos para el Estado. Desde la plataforma denunciamos que el autónomo se ha convertido en un administrativo forzoso y no remunerado de la Administración.

Pasamos horas interminables rellenando formularios, liquidando trimestres, gestionando notificaciones electrónicas y sorteando una burocracia absurda. Todo ese tiempo se lo estamos robando directamente a nuestra actividad productiva y, lo que es peor, a nuestra vida familiar y a nuestro tiempo libre. Trabajamos gratis para Hacienda y la Seguridad Social fuera de nuestro horario.

Para revertir esta situación, consideramos imprescindibles tres reformas: primero, una simplificación burocrática radical que elimine trámites duplicados y devuelva el tiempo al trabajador; segundo, una reducción drástica de la presión fiscal y de las cotizaciones para que el esfuerzo se quede en el bolsillo de quien lo genera; y tercero, incentivos reales que premien la productividad en lugar de penalizar el día a día con trabas. El autónomo debe volver a centrarse en su oficio, no en ser un contable permanente del Gobierno.

¿Creen que el actual sistema de cotización por ingresos reales ha beneficiado o perjudicado al pequeño autónomo? ¿Por qué?

La postura de la plataforma es rotunda: este sistema ha perjudicado gravemente al pequeño autónomo. Se vendió como una reforma justa, pero se calcula sobre rendimientos netos teóricos que no tienen en cuenta la morosidad ni los meses de facturación cero. Ha resultado ser una trampa recaudatoria que ha subido exponencialmente la cuota a los tramos medios, asfixiando su capacidad de ahorro. Es un sistema cuya única prioridad es llenar las arcas del Estado a costa del lomo del trabajador.

España pierde miles de pequeños negocios cada año. ¿Qué está fallando para que emprender se haya convertido, según muchos, en una actividad de alto riesgo?

La plataforma denuncia que el sistema actual penaliza el intento; se exige pagar licencias y tasas antes de ingresar el primer euro y no existe una red de seguridad real.

A nivel muy personal, yo añadiría algo que me parece sangrante: se está intentando fomentar, no sé muy bien con qué intenciones, la figura del autónomo a toda costa. Se ha puesto de moda la etiqueta de los famosos «emprendedores» y se vende muchísimo humo desde los despachos. Te pintan el autoempleo como una aventura idílica de libertad financiera, pero la realidad de la calle es un muro de trabas. Se empuja a la gente a emprender sin explicarles la letra pequeña.

Yo suelo decir siempre una frase que resume esto a la perfección: en España el Estado es tu socio al 50% si te va bien, pero si te va mal, estás completamente solo con tus deudas. Emprender es hoy de alto riesgo porque se incentiva alegremente a la gente a saltar al vacío, pero cuando el negocio abre, las reglas del juego están pensadas para multinacionales, olvidándose por completo del pequeño comercio y de la realidad de la calle.

¿Temen que el incremento de impuestos, cotizaciones y cargas administrativas termine expulsando a miles de autónomos hacia la economía sumergida o incluso al cierre definitivo?

Desde la Plataforma 30N advertimos de que no es un temor de futuro, sino una realidad que ya está ocurriendo. El problema no es solo el coste económico; es que el exceso de trabas administrativas y burocráticas se ha vuelto tan destructivo que, en la práctica, imposibilita realizar nuestra labor diaria de forma normal. Cuando un negocio pasa más tiempo lidiando con el papeleo que facturando, el sistema lo empuja directamente a la desesperación y al cierre definitivo.

Respecto a quienes deciden operar al margen del sistema, más que un temor, es un grave perjuicio para el sector. Toda esa actividad no regulada se traduce en una competencia desleal feroz que nos hunde un poco más a los autónomos que sí cumplimos rigurosamente con nuestras obligaciones fiscales. El Gobierno confunde gravemente la capacidad de recaudar con la resistencia física y psicológica de las personas; con esta asfixia fiscal no solo destruye el tejido productivo, sino que alimenta de forma indirecta un escenario de juego sucio que perjudica gravemente a los que intentamos hacer las cosas bien.

30N Autónomos se define como un movimiento nacional. ¿Aspiran únicamente a influir en las políticas públicas o contemplan dar el salto a la representación institucional del colectivo?

El objetivo fundacional de la plataforma es ser un contrapeso firme en la calle e influir en las políticas públicas desde la total independencia, sin buscar sillones ni subvenciones. Esa es la hoja de ruta colectiva. Ahora bien, si las organizaciones actuales siguen ignorando los problemas reales de la calle, la plataforma no descarta dar ningún paso necesario. Si hay que dar la batalla institucional para defender los negocios del colectivo, no va a temblar el pulso. Pero no es ninguno de los objetivos del movimiento a priori.

¿Qué mensaje le trasladan a un joven que quiere emprender pero que observa la situación actual y decide renunciar antes incluso de empezar?

Desde la plataforma se le pide que no tire la toalla de forma definitiva, aunque se entiende perfectamente que la prudencia es vital en este escenario tan hostil. El mensaje que queremos hacerle llegar es que nos mire, que vea que miles de profesionales nos estamos movilizando precisamente para cambiar este panorama.

Además, le recordaríamos que no estamos inventando nada nuevo: otros movimientos sociales e históricos también pasaron exactamente por esto. En el pasado, otros colectivos tuvieron que salir a la calle, organizarse y pelear muy duro contra sistemas que parecían inamovibles para poder conquistar los derechos laborales que hoy nos parecen normales.

El objetivo de nuestra lucha es el mismo: conseguir que, cuando ese joven decida dar el paso y arriesgar su talento, se encuentre con facilidades, apoyo institucional y una alfombra roja, en lugar de un muro burocrático insalvable. Le decimos que no se rinda, porque estamos abriéndole camino.

En un contexto de inflación, aumento de costes y menor consumo, ¿qué sectores consideran que se encuentran hoy en una situación más crítica?

Los análisis de la plataforma sitúan en una situación extremadamente crítica al comercio minorista, a la hostelería de barrio, al transporte ligero y al sector primario. Son sectores esenciales que se encuentran atrapados: no pueden repercutir las brutales subidas de los suministros o las materias primas en sus precios finales sin perder a unos clientes cuyas rentas disponibles y poder adquisitivo ya están severamente asfixiados.

Queremos dar especial fuerza a este mensaje: estamos hablando de las bases estratégicas de nuestra economía. No son actividades accesorias; son los pilares invisibles que sostienen el día a día de nuestros pueblos y ciudades, los que garantizan el abastecimiento y los que dan cohesión social a los barrios. Son sectores con márgenes mínimos que operan ya al límite de la rentabilidad; si estos cimientos estratégicos caen, la economía de todo el país se desploma por completo.

Si tuvieran cinco minutos frente al presidente del Gobierno, ¿qué tres reivindicaciones pondrían sobre la mesa como absolutamente irrenunciables?

Como Plataforma, no le llevaríamos una lista de la compra con medidas sueltas, sino tres bloques estructurales que definen la supervivencia del colectivo.

Primero, el Escudo Social y de Dependencia: no queremos privilegios, queremos la equiparación real de derechos para que caer enfermo, tener un hijo o cuidar de un familiar no suponga la ruina económica. Segundo, el Soporte en el Ciclo de Vida del Negocio: la administración debe entender que la carrera del autónomo es de fondo, no de velocidad; necesitamos flexibilidad integral para los momentos de crisis en lugar de asfixia fiscal inmediata. Y tercero, la Protección al Cese de Actividad: una red de seguridad real y efectiva que no nos deje desamparados cuando el negocio no da más de sí.

Si tuviera la oportunidad de decírselo cara a cara, le miraría directamente a los ojos y le haría sentir la impotencia de millones de familias. Le diría que esto no es una petición política, es una necesidad de supervivencia. Tiene que empezar a ver al colectivo como un motor unido y no como piezas independientes. Es intolerable que, si un autónomo se pone enfermo y no puede producir, tenga que seguir pagando una cuota por el mero hecho de existir.

¿Cuál es el objetivo de 30N Autónomos para los próximos años y qué tendría que ocurrir para que ustedes pudieran afirmar que su movimiento ha cumplido su misión?

El objetivo se resume en un titular: Nuestra misión habrá cumplido su fin el día en que la plataforma ya no tenga una razón para existir.

Eso significará que hemos logrado pasar de la resistencia a la normalidad. El éxito para nosotros no se mide en cuántas sedes provinciales abramos, sino en que el Estatuto del Trabajo Autónomo deje de ser papel mojado. Habremos cumplido cuando el sistema trate al autónomo como un motor económico que proteger y no como una hucha a la que exprimir. El día que un autónomo pueda jubilarse con dignidad, ponerse enfermo sin pedir perdón o cerrar su negocio sin arrastrar una deuda de por vida, la Plataforma 30N se disolverá con orgullo. Hasta entonces, seguiremos siendo el muro de contención del colectivo.