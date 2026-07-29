Esther Palomera mete en un buen lío a su jefe Ignacio Escolar al exigir la retirada de subvenciones públicas a los medios que difundan bulos

Es una frase recurrente, pero muy efectiva y cargada de razón.

«Calladita estás más guapa».

La propuesta de Esther Palomera sobre la financiación pública de los medios de comunicación acaba de desatar la tormenta perfecta en su propia casa.

En un vídeo de su intervención en la Cadena SER, en el programa ‘Hora 25’, recogida por varias cuenta de X, se reproduce su declaración literal sobre las ayudas públicas a la prensa y se añade un listado de sentencias contra eldiario.es, el medio donde ella ejerce como adjunta al director de Ignacio Escolar. El tuit completo puede consultarse aquí.

Palomera afirmó sin rodeos que «Habría que prohibir la financiación pública de aquellos medios (y pseudomedios) que difundan bulos».

Lo cierto es que en la red de Elon Musk se enumeran al menos tres condenas judiciales previas contra el propio periódico de Escolar: una por calificar de bulo una información de ‘The Objective’, otra de 3.000 euros por inventar que Wert veraneó con vacaciones pagadas en Punta Cana y la del Tribunal Supremo a Escolar por no rectificar una falsa noticia sobre los Franco y Meirás.

Esther Palomera: "Habría que prohibir la financiación pública de aquellos medios (y pseudomedios) que difundan bulos" Aquí le dejo un listado de condenas al medio donde es adjunta al director, espero que pida predicar con el ejemplo Condenado por tildar de bulo una noticia de… pic.twitter.com/V0TPkSAkIv — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 28, 2026

El contexto de las condenas

Las resoluciones judiciales mencionadas afectan directamente a la línea editorial de eldiario.es y ponen en evidencia la distancia entre el discurso de Palomera y la trayectoria real de su medio.

Los fallos judiciales han obligado a rectificaciones o al pago de indemnizaciones por informaciones que los tribunales consideraron inexactas. Esta situación complica la posición de Ignacio Escolar, responsable último de la redacción, ante cualquier debate sobre el uso de fondos públicos para sostener medios de comunicación.

El tuit de Pablo Haro Urquízar no se limita a reproducir la frase de la periodista, sino que exige coherencia: «espero que pida predicar con el ejemplo». De esta forma, la exigencia de retirar subvenciones a quienes difundan bulos se vuelve un bumerán que apunta directamente al grupo donde trabaja Esther Palomera.