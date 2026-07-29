Rubén Rúa, voluntario en el incendio del Valle del Tiétar: «Veíamos cómo el fuego bajaba por la sierra mientras no llegaban los medios que necesitábamos»

Mientras miles de hectáreas ardían en el Valle del Tiétar, decenas de vecinos y voluntarios decidieron subir a la montaña para intentar contener el avance de las llamas. Uno de ellos fue Rubén Rúa, gran conocedor de la Sierra de Gredos y del entorno afectado, que pasó varias jornadas trabajando sobre el terreno junto a otros voluntarios y efectivos desplazados hasta la zona.

En conversación con Periodista Digital, Rúa reconstruye cómo vivió aquellas horas, explica qué ocurrió durante las noches más complicadas del incendio y ofrece una visión crítica sobre la respuesta desplegada. También reivindica el papel de los voluntarios y reclama una apuesta decidida por la prevención y la gestión forestal.

¿Cómo fue el momento en el que decidió acudir como voluntario y qué es lo que se encontró al llegar a la zona del incendio?

Aunque no vivo en la zona, he pasado muchos veranos y fines de semana en el Valle del Tiétar y en toda la Sierra de Gredos, por lo que considero que es mi tierra, mi casa. Cuando empecé a ver la evolución del fuego supe que iba a ser devastador, porque el potencial que podía arder era enorme y sabía que, si bajaba por la ladera sur, iba a hacer falta mucho trabajo para pararlo.

Salí el viernes para allá, pasando por el puerto de Navalmoral, desde donde se podía ver la magnitud del desastre que había en la vertiente norte. Justo antes de que desalojaran Burgohondo pude atravesarlo y acceder a la vertiente sur por el puerto de Mijares. Cuando llegué a Casavieja, el fuego estaba en la cuerda, era un frente amplio y ya se veían llamas en las cumbres a la altura de varios pueblos. Habrían bastado unas descargas para haberlo parado en la cuerda, donde hay menos combustible y es una zona más limpia. Más abajo empieza una franja de piornos y por debajo la zona de pinos; me di cuenta de que, si el fuego seguía bajando y cogía la línea de piornos, podía descontrolarse.

Cuando llegué a La Adrada me uní a varios amigos que se disponían a subir a la zona alta, ya que esa misma mañana los voluntarios habían hecho dos líneas de cortafuegos y la idea era hacer el relevo con más personal y unirlas. Nos preparamos para pasar la noche, con herramientas, comida y bebida. Era un momento de tensión, había nerviosismo; íbamos a meternos «en la boca del lobo», pero había que continuar con el trabajo de los compañeros.

Era un contraste brutal: mientras nos preparábamos, a unos cincuenta metros había terrazas llenas de gente tranquilamente, sin ser —o sin querer ser— conscientes de lo que se nos venía encima.

Finalmente, esa noche subimos solo tres voluntarios que habíamos llegado, ya que el resto había estado todo el día haciendo el cortafuegos, junto a una cuadrilla de la BRIF, que se dirigió al flanco derecho. Nosotros subimos al flanco izquierdo, hasta el paraje conocido como el «Pino Chupa». Al llegar nos encontramos a dos cuadrillas bajando: abandonaban la zona por orden recibida para dirigirse a Casavieja. Allí nos quedamos los tres voluntarios y el Agente Forestal, viendo con lágrimas en los ojos cómo el fuego bajaba y sobrepasaba los cortafuegos que se habían hecho con tanto sacrificio.

Algunos voluntarios han denunciado que recibieron órdenes de no intervenir en determinados momentos. ¿Usted recibió alguna instrucción de ese tipo? Si fue así, ¿cómo se la explicaron y qué sensación le dejó?

En mi caso particular no recibí órdenes de no intervenir. Sin embargo, sí que había comentarios de que iba a llegar la UME para hacer un contrafuego desde la carretera, lo que implicaba dar por quemada toda la sierra, algo impensable para todos los voluntarios que estábamos trabajando. Desconozco la veracidad de esa información.

Eso ocurrió el sábado por la tarde. Lo que necesitábamos eran medios para ampliar las líneas de defensa. Estuvimos parte de la mañana y toda la tarde cortando pinos y limpiando los laterales de la pista asfaltada que une Piedralaves con La Adrada. A media tarde pasó un vehículo ligero de la UME, solo de paso; no paró ni preguntó nada y no volvimos a ver a nadie más.

La Guardia Civil llegó al lugar y nos estuvo preguntando por el personal que estábamos allí, si teníamos a todo el grupo controlado y si disponíamos de vehículos preparados para bajar. Después fueron a comprobar la situación del otro grupo que estaba en la zona del Refugio del Mirador. Finalmente regresaron para informarnos de que el resto de voluntarios ya se habían retirado y que estábamos solos, sin defensa si el fuego nos cerraba la salida hacia el pueblo. Muy a nuestro pesar, abandonamos la zona. Días después, al volver a ese lugar, comprobamos que el trabajo realizado por los voluntarios sí había cumplido su misión y permitió salvar varias decenas de hectáreas.

Desde su experiencia sobre el terreno, ¿considera que faltaron medios materiales o humanos para combatir el incendio con mayor eficacia? ¿Qué recursos echó en falta?

Rotundamente sí. El fuego se tenía que haber apagado con medios aéreos cuando estaba en la cumbre. No vi ninguna descarga hasta el domingo por la tarde, cuando el fuego ya había rebasado el pueblo. La estrategia, a grandes rasgos, está clara: generar cortafuegos con apoyos aéreos durante el día para frenar el avance por la noche hasta la reaparición de los medios aéreos al día siguiente, pero sin apoyo aéreo es muy complicado en un frente tan amplio.

No aparecieron medios humanos ni maquinaria hasta el sábado de madrugada, cuando llegaron los bomberos de Portugal. La impotencia de ver un bulldozer parado el viernes por la noche porque no había un conductor preparado, y que al día siguiente se lo lleven a otro lugar, es indescriptible, con el tiempo valioso que se pierde en el traslado y la falta que hacía. Ver cómo por la noche no hay ningún servicio profesional mientras el fuego sigue avanzando es terrible.

La demostración de la falta de medios es ese tránsito constante de efectivos de un punto a otro: si hubiera recursos suficientes, no habría que desplazarlos continuamente de un extremo a otro del incendio ni dejar una zona durante varios días sin ningún medio de la administración.

¿Cómo fue la coordinación entre los voluntarios y los servicios de emergencia? ¿Cree que la comunicación funcionó correctamente o hubo momentos de desorganización?

La coordinación de la que tuve conocimiento fue entre la propia gente del pueblo a través de emisoras de radio, ya que no había cobertura telefónica. Yo no tuve constancia de comunicación con los servicios de emergencia profesionales.

Por mi parte, solo trabajé con los bomberos voluntarios de Candeleda y los camiones de La Adrada. Hubo un camión de los bomberos del Ayuntamiento de Segovia, pero no hubo coordinación con ellos, entendiendo que tendrían sus propias directrices.

Era por la emisora por donde nos avisaban de posibles focos o rebrotes, zonas de peligro para viviendas o construcciones y árboles en riesgo de caída.

¿Qué ha sido lo más duro que ha vivido durante estos días y qué cree que la ciudadanía no ha visto sobre el esfuerzo que se ha realizado para frenar las llamas?

Ver tu sierra ardiendo es una experiencia horrible: la impotencia de ver que poco a poco el fuego se va comiendo todo lo que has conocido, tus recuerdos, los animales… y ver cómo se acerca a las casas y fincas de amigos y vecinos que tenían allí sus negocios, proyectos e ilusiones. Intentar llegar a todos los sitios posibles para salvarlo todo como si fuera tuyo es terrible.

La gente que hemos estado en los pueblos afectados ha visto el esfuerzo de sus vecinos, pero no ha visto a la administración llegando con medios: han llegado tarde. No sirvió de nada el cambio del nivel de emergencia del incendio a nivel 3, porque siguieron sin aparecer medios cuando más hacían falta.

Creo que la ciudadanía está cansada de promesas vacías que año tras año se hacen desde la administración mientras los resultados no llegan y la historia se repite por todas las regiones de España.

Después de todo lo vivido, ¿qué cambios cree que deberían implantarse para que, ante futuros incendios, la respuesta sea más rápida y eficaz, tanto para los profesionales como para los voluntarios?

En mi opinión, hace falta un cambio de protocolo urgente. No puede ser que un fuego que se origina en Burgohondo recorra toda la sierra sabiendo el peligro potencial que hay en la zona, con vegetación muy inflamable como el pino resinero, el piorno o el pasto. Aumentar los medios en la primera intervención es crucial. Se envían recursos iniciales básicos sin tener en cuenta el potencial de la masa forestal que se puede quemar, y solo cuando se va descontrolando se aumentan los medios. En ese tiempo crucial el fuego no espera: cuando llegan los refuerzos ya hacen falta más y están desbordados.

Por desgracia, ya pasó hace unos años cuando ardió un coche en la N-502, cerca del puerto de Menga, y se extendió decenas de kilómetros por la Sierra del Zapatero teniendo a solo 14 kilómetros un helicóptero que no podía intervenir por ser únicamente para incendios forestales. No hemos aprendido; no puede haber esa burocracia.

No se puede debatir si cambio climático sí o cambio climático no cuando hay algo más básico que debemos preguntarnos: ¿árboles sí o árboles no?, ¿naturaleza sí o naturaleza no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que combate el cambio climático no son normas absurdas, planes genéricos que no especifican nada o leyes que dejan espacio a la interpretación, hechas desde despachos por parte de quien no conoce la realidad. El objetivo es cuidar y proteger la naturaleza como si fuera nuestra propia casa. Igual que en casa tenemos un extintor por si hay un accidente en la cocina, porque nos importa lo nuestro y nos preparamos, aquí debería ser igual.

La polémica llega al señalar quién tiene la responsabilidad. En mi opinión, ya sea quien tiene que cumplirla o quien tiene que vigilar que se cumpla, todos tienen una responsabilidad que no se asume y solo nos acordamos cuando ya es tarde.

Ya no es solo si dejan ir a limpiar los montes o no; es que en pleno siglo XXI ya no hay tanta demanda de leña en los hogares, por lo que todo lo que no se recoge es combustible que debería ser retirado por la administración. Una buena campaña de aprovechamiento forestal, como se hace en muchos países, previene incendios y genera recursos para las poblaciones: obliga a limpiar accesos, favorece la regeneración del monte y retira restos forestales. Esto no es un concepto nuevo; se ha hecho durante siglos y por eso nos ha llegado un patrimonio natural que ahora estamos destruyendo.

También es imprescindible la inversión en prevención. No podemos buscar una cabeza de turco argumentando que este incendio ha sido provocado por una negligencia muy grave, porque si hubiera sido por una causa natural o fortuita —un rayo o un coche ardiendo—, la prevención, los medios disponibles y las condiciones habrían sido exactamente las mismas. El monte y los medios no estaban preparados para un incendio en la zona, fuera cual fuera su origen.

Por otra parte, la tarea de los voluntarios y de la gente del pueblo es imprescindible por su conocimiento y por sus ganas de salvar su tierra. Ese trabajo, bien coordinado por profesionales, es fundamental. Hay muchas funciones y hueco para todos los perfiles; solo hay que saber aprovechar ese capital humano, crear agrupaciones locales, fijar medidas de coordinación y dotar de medios a los ayuntamientos.

Como última reflexión, y volviendo al contraste de esas terrazas llenas de gente mientras subíamos al incendio, creo que como sociedad estamos cayendo en una dependencia excesiva de un sistema deteriorado: confiamos en que los problemas se van a resolver solos porque pagamos impuestos, pero la solución no llega y somos los ciudadanos los que tenemos que actuar. Ya ha habido ejemplos con apagones o con nevadas como la de Filomena, donde muchos esperaban a que la administración limpiara la nieve de sus puertas o garajes para poder salir de casa, en lugar de apartarla ellos mismos. Nuestros padres y abuelos apagaron incendios, retiraron nieve y afrontaron las dificultades que llegaban sin esperar a que nadie se lo resolviera. Nos hemos vuelto vulnerables, y eso es un problema serio como sociedad.