A Begoña ya no le vale el truco del lawfare: cambia de abogado y las redes se frotan las manos

La estrategia de victimismo y denuncias de “lawfare” contra el juez Peinado se está desinflando, Begoña Gómez ha decidido prescindir de su abogado de confianza, el exministro socialista Antonio Camacho, y fichar a un nuevo letrado especializado en juicios con jurado popular a las puertas del proceso oral.

Gómez comunicó formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el cambio de defensa, que será asumida ahora por Jaime Campaner, penalista con experiencia en causas mediáticas y procedimientos ante jurado. De forma simultánea, el nuevo abogado ha solicitado una ampliación del plazo para presentar el escrito de defensa, buscando más tiempo para estudiar la voluminosa causa.

El contexto que inquieta a Moncloa

La esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, relacionados con la cátedra en la Universidad Complutense. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado recientemente la continuidad del procedimiento por la vía más dura: ciudadanos corrientes decidirán, y no un juez profesional. La petición de pena que se maneja ronda los 13 años de prisión.

Hasta ahora, la defensa de Begoña Gómez había apostado por una línea de confrontación con el instructor Juan Carlos Peinado, acusándole de parcialidad y alimentando el relato de persecución política. Ese discurso, repetido hasta la saciedad desde Moncloa, parece haber perdido fuelle ante la evidencia de que el caso avanza inexorablemente hacia el banquillo.

El fichaje de Campaner, experto en este tipo de juicios, se lee en muchos círculos como un movimiento desesperado por ganar tiempo y buscar una estrategia más técnica ante un riesgo real de condena.

Las redes, en ebullición

En X (Twitter) la reacción ha sido inmediata y sin piedad. Cuentas como @CapitanBitcoin han resumido el sentir mayoritario: “No cambias de abogado cuando vas ganando. Lo cambias cuando el de siempre ya te ha dicho que has perdido”.

Hermann Tertsch, @hermanntertsch, ironizó: “Pese a la palabrería del marido, la hija de Sabiniano va entendiendo que la cosa va en serio”. Otras voces, como @eutimius, apuntan directamente: “Sabe que nadie le evitará el juicio y que el riesgo de condena es real”.

La sensación general en las redes es que el escudo protector que ha funcionado durante meses (ataques al juez, victimismo institucional y recursos dilatorios) ya no basta. Ahora toca defenderse en un juicio con ciudadanos normales, sin filtros ni salvavidas políticos.

NUEVO ABOGADO PARA BEGOÑA: ¿Qué significa? Creo que le ha visto las orejas al lobo, sabe que nadie le evitará el juicio y que el riesgo de condena es real 👇👇👇👇

Begoña Gómez cambia de abogado de cara al juicio con juradohttps://t.co/mHSKElbLvr — Juez Eutimius (Jesús Villegas) (@eutimius) July 30, 2026

Pese a la palabrería del marido, la hija de Sabiniano va entendiendo que la cosa va en serio. https://t.co/fLm1dN74Je — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) July 29, 2026

🚨URGENTE. Begoña Gómez está acorralada. Se enfrenta a 13 años entre rejas. Ha despedido a su abogado. Justo ahora. A las puertas del juicio. Y el momento te lo dice todo. Atento. No cambias de abogado cuando vas ganando. Lo cambias cuando el de siempre ya te ha dicho, en… pic.twitter.com/uzTkoIPpUq — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) July 29, 2026