Daniel Vosseler: «El Estado ha dejado de ser un aliado del autónomo para convertirse en su principal obstáculo»

Daniel Vosseler lidera la Confederación Empresarial de Profesionales y Autónomos (CEPA), una organización que aspira a convertirse en la gran voz del colectivo en España. En esta entrevista con Periodista Digital, analiza la situación que atraviesan los trabajadores por cuenta propia, critica el actual sistema fiscal y burocrático y plantea una batería de reformas que, a su juicio, son imprescindibles para recuperar el espíritu emprendedor y garantizar el futuro de miles de pequeñas empresas.

¿Qué pretende hacer CEPA que no hayan conseguido otras asociaciones de autónomos?

La realidad ha terminado imponiéndose y el modelo sobre el que se ha construido la representación de los autónomos durante las últimas décadas ha fracasado. Hoy el trabajador por cuenta propia se enfrenta a un sistema que le obliga a asumir costes e impuestos incluso antes de haber podido desarrollar su actividad y generar ingresos. Ese planteamiento, a nuestro juicio, no tiene ningún sentido.

Desde CEPA queremos cambiar completamente esa filosofía. Lo primero debe ser que el autónomo pueda trabajar, consolidar su negocio, obtener beneficios y desarrollar su proyecto empresarial sin verse asfixiado por una carga burocrática y fiscal desproporcionada. Solo después tiene sentido hablar de cuotas e impuestos. Apostamos por una fiscalidad justa, proporcional y adaptada a la realidad de cada profesional, porque no se puede exigir lo mismo a quien empieza que a quien ya tiene una empresa consolidada. El objetivo es devolver al autónomo la capacidad de crecer, invertir y generar empleo, algo que hoy resulta cada vez más complicado.

¿Cuáles serán las primeras reivindicaciones que trasladarán al Gobierno?

Nuestra prioridad pasa por una reforma legislativa profunda. En Europa existe una diferenciación mucho más clara entre las grandes multinacionales y el tejido formado por autónomos, microempresas y pequeñas empresas, mientras que en España muchas veces se legisla prácticamente igual para todos. Eso provoca que miles de profesionales soporten unas obligaciones administrativas y fiscales que no se corresponden con su realidad.

Reclamamos una legislación específica para el colectivo que contemple cuotas cero para quienes tengan bajos niveles de facturación o estén iniciando su actividad, una simplificación radical de todos los trámites administrativos y una mejora de los derechos del autónomo. También creemos imprescindible reformar la Ley de Segunda Oportunidad para que quien fracase pueda volver a emprender sin quedar condenado de por vida. Del mismo modo, defendemos una legislación laboral más flexible que permita adaptarse a las necesidades reales de las pequeñas empresas y que dé respuesta a problemas como el absentismo, que hoy supone un enorme coste para miles de negocios.

¿Considera que la elevada presión fiscal está desincentivando el emprendimiento en España?

Es evidente que sí. España está perdiendo progresivamente su cultura emprendedora. Cada vez más jóvenes consideran que montar un negocio supone asumir demasiados riesgos y demasiadas cargas, mientras que otros muchos optan directamente por abandonar el país en busca de mejores oportunidades. Además, un porcentaje muy elevado de universitarios aspira hoy a ser funcionario, lo que demuestra que la iniciativa empresarial ha dejado de verse como una opción atractiva.

Desde CEPA creemos que el sistema fiscal debe incentivar el esfuerzo y no castigarlo. Un autónomo trabaja habitualmente entre 55 y 60 horas semanales, prácticamente no desconecta nunca de su negocio y asume toda la responsabilidad económica de su actividad. En esas condiciones, consideramos que la presión fiscal total nunca debería superar el 30 %. Superar ese umbral significa desincentivar la inversión, limitar el crecimiento y castigar precisamente a quienes generan riqueza y empleo.

También plantea cambios en el sistema de cotización. ¿Cómo deberían ser?

Las cotizaciones sociales representan uno de los mayores costes para cualquier empresa o autónomo. Cuando analizamos una nómina vemos que el coste laboral es muchísimo mayor que el salario que finalmente recibe el trabajador, y eso resta competitividad a nuestras empresas y dificulta la contratación.

Nuestra propuesta pasa por reducir esa presión y crear un entorno mucho más favorable para la actividad económica. Eso exige también revisar el gasto público, reducir estructuras administrativas innecesarias y eliminar organismos que no aportan valor. Al mismo tiempo, creemos que debe recuperarse la confianza en el sector privado. No puede ser que un proyecto empresarial quede paralizado durante meses o incluso años por la lentitud de la Administración. Apostamos por sistemas de declaración responsable que permitan agilizar inversiones sin renunciar a los controles legales.

CEPA ha nacido con vocación estatal. ¿Aspira a convertirse en la principal organización de representación de los autónomos?

Sin ninguna duda. CEPA nace con la voluntad de convertirse en una organización de referencia para millones de autónomos de toda España. Creemos que el colectivo necesita una representación mucho más firme y con capacidad para defender sus intereses sin complejos.

Nuestro objetivo es unir al mayor número posible de profesionales porque estamos convencidos de que solo desde la unidad podrán lograrse cambios reales. Los autónomos representan una parte fundamental de la economía española y, sin embargo, muchas veces sienten que sus problemas apenas ocupan espacio en el debate político. Queremos cambiar esa situación y convertirnos en una voz fuerte que impulse reformas estructurales para mejorar la competitividad, la productividad y el crecimiento económico del país.

En los últimos meses han impulsado movilizaciones en distintas ciudades. ¿Ha perdido el miedo el colectivo a salir a la calle?

Creo que sí. El éxito de las movilizaciones celebradas en diferentes provincias demuestra que existe un profundo malestar entre los autónomos. Durante demasiado tiempo el colectivo ha soportado en silencio una acumulación constante de impuestos, cotizaciones, burocracia y obligaciones administrativas que dificultan enormemente el desarrollo de cualquier actividad empresarial.

La movilización del 30N fue un punto de inflexión. Gracias al trabajo de todo el equipo de CEPA y de nuestra vicepresidenta, Carmen Corredor, conseguimos coordinar movilizaciones legales en numerosos puntos de España y demostrar que existe una voluntad real de defender los derechos del colectivo. El mensaje que lanzaron miles de autónomos fue muy claro: están cansados de sentirse abandonados y exigen cambios urgentes.

Usted denuncia con frecuencia el exceso de burocracia. ¿Hasta qué punto condiciona la actividad económica?

La burocracia se ha convertido en uno de los mayores enemigos del emprendimiento. Hoy la Administración solicita continuamente documentación que ya posee y obliga a los empresarios a dedicar una enorme cantidad de tiempo a trámites que no aportan absolutamente nada a la productividad de sus negocios.

En plena era digital resulta incomprensible que sigamos funcionando con procedimientos tan lentos y repetitivos. Defendemos el concepto de burocracia cero, aprovechando la tecnología para simplificar todos los trámites administrativos. El empresario debe dedicar su tiempo a atender clientes, crear empleo, invertir e innovar, no a rellenar formularios o esperar durante meses una autorización administrativa. La Administración debe convertirse en un aliado del emprendedor y no en un obstáculo permanente para su actividad.

¿Qué mensaje lanzaría a los jóvenes que quieren emprender, pero ven España como un país poco atractivo para hacerlo?

Les diría que no renuncien a sus sueños. Soy consciente de que hoy emprender es mucho más difícil que hace treinta años. Existe una regulación excesiva, una elevada presión fiscal y una incertidumbre que desanima a muchos jóvenes antes incluso de empezar. Pero también creo que España necesita precisamente a personas con iniciativa, capaces de crear empresas y generar empleo.

Mi recomendación es que busquen el apoyo de personas con experiencia, aprendan de quienes ya han recorrido ese camino y no tengan miedo al esfuerzo. Emprender exige sacrificio, pero también ofrece una satisfacción personal y profesional que difícilmente puede encontrarse en otro ámbito. Si conseguimos mejorar el entorno económico y reducir las barreras actuales, estoy convencido de que muchos más jóvenes volverán a apostar por crear riqueza y desarrollar sus propios proyectos empresariales.